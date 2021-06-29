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Сезон лисичек: 7 блюд, которые должны оказаться на вашем столе

29 июня, 11:51

Ирина Маслова

Это, пожалуй, самые универсальные грибы. Лисички сочетаются с рыбой и мясом, с картофелем, пастой и крупами. С ними будут всегда вкусными суп и разные пироги. К тому же готовятся они легко и быстро

Лисички в сметане / Фото: Depositphotos

Это если очень любите грибы, а шампиньоны немного надоели. Хотя и шампиньоны – тоже неплохо, когда применить их оригинальным способом. Эксперты советуют не варить лисички перед, например, тушением, а хорошо их вымыть, обсушить и приступать. В этой подборке собраны рецепты, в которых лисички выступают в качестве соуса для пасты, начинки для свинины, пирогов и другие.

В нашем календаре летних лайфхаков узнаете, как провести свой отпуск с пользой.

Жареный молодой картофель с лисичками

Жареная картошка с грибами / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
  2. Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей.
  3. Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
  4. В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета.
  5. Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь.
  6. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Кармашки из свинины с лисичками

Свинина с лисичками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для соуса:

Способ приготовления:

  1. Свинину режем на три достаточно толстых кусочка, слегка отбиваем и делаем в каждом надрезы в виде кармашков.
  2. Лисички отвариваем, режем кубиками, добавляем к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка солим и фаршируем этой начинкой свинину.
  3. Кладем мясо на противень, застеленный пергаментом, ставим в духовку, разогретую до температуры 190 градусов, на 10 минут.
  4. Для соуса сливки смешиваем с отварными лисичками и соевым соусом, доводим до кипения, солим и перчим.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для заливки:

Способ приготовления:

  1. Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
  2. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов.
  4. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
  5. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
  6. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
  7. Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Пицца с лисичками и сыром

Пицца с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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Для теста:

Для начинки:

Способ приготовления:

  1. Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст. л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час.
  2. Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут.
  3. Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом.
  4. Выпекать в духовке при 220-240 градусов до полной готовности (около 15 минут).
  5. Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.

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Тальятелле с лисичками и сыром

Макароны с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности.
  2. Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло.
  3. Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок.
  4. Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
  5. Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут.
  6. Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.

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Ризотто с лисичками и сливками

Ризотто с лисичками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
  2. Лисички перебрать, помыть и обсушить.
  3. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
  4. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
  5. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
  6. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
  7. Добавить жареные лисички и прогреть.
  8. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Тарт с лисичками

Тарт с лисичками / Фото: instagram.com/greeny_gardener/



Ингредиенты:

Для начинки:

Способ приготовления

  1. Холодное масло порубить с мукой, добавить яйцо, сметану, щепотку соли. Быстро замесить, раскатать, выложить в форму и убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Грибы обжарить, лишней жидкости не должно быть. Переложить в миску, дать немного остыть. Добавить сливки, яйцо, натереть сыр. Добавить тимьян.
  3. Выпекать основу под грузом около 15 минут при температуре 200 градусов.
  4. Выложить начинку и выпекать до золотистой поверхности.

И еще один рецепт – греческого сыра на мангале – узнаете из видео.

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