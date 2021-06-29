Сезон лисичек: 7 блюд, которые должны оказаться на вашем столе

Лисички в сметане / Фото: Depositphotos
Это если очень любите грибы, а шампиньоны немного надоели. Хотя и шампиньоны – тоже неплохо, когда применить их оригинальным способом. Эксперты советуют не варить лисички перед, например, тушением, а хорошо их вымыть, обсушить и приступать. В этой подборке собраны рецепты, в которых лисички выступают в качестве соуса для пасты, начинки для свинины, пирогов и другие.
В нашем календаре летних лайфхаков узнаете, как провести свой отпуск с пользой.
Жареный молодой картофель с лисичками
Жареная картошка с грибами / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 500 г молодого мелкого картофеля
- 500 г лисичек
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1-2 зубчика чеснока
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления:
- Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
- Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей.
- Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
- В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета.
- Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь.
- Перед подачей посыпать свежей зеленью.
Кармашки из свинины с лисичками
Свинина с лисичками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 180 г
- Лисички – 20 г
- Помидор – 20 г
- Твердый сыр – 30 г
Для соуса:
- Сливки 18% – 30 г
- Лисички – 15 г
- Соевый соус – 5 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Свинину режем на три достаточно толстых кусочка, слегка отбиваем и делаем в каждом надрезы в виде кармашков.
- Лисички отвариваем, режем кубиками, добавляем к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка солим и фаршируем этой начинкой свинину.
- Кладем мясо на противень, застеленный пергаментом, ставим в духовку, разогретую до температуры 190 градусов, на 10 минут.
- Для соуса сливки смешиваем с отварными лисичками и соевым соусом, доводим до кипения, солим и перчим.
Деревенский пирог с лисичками
Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Слоеное тесто
- 400 г лисичек
- 1 луковица
- Зелень
- Растительное масло
- Сливочное масло
Для заливки:
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 150 мл сливок 20%
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
- Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
- Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
- Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
- Остудить, а затем разрезать на порционные куски.
Пицца с лисичками и сыром
Пицца с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
Для теста:
- 190 г муки
- 150 мл воды
- 2,5 г сухих дрожжей (1/2 ч. л.)
- 1/2 ч. л. соли
- Оливковое масло
Для начинки:
- 250 г лисичек
- 30 г козьего сыра
- 1 луковица
- Небольшой пучок петрушки
- Несколько веточек тимьяна
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Смешать муку с солью и дрожжами. Влить теплую воду и добавить немного оливкового масла (1-2 ст. л.). Замесить тесто, хорошо вымесить, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте примерно на 1 час.
- Лук очистить, нарезать и обжарить на оливковом масле. Нарезать лисички и добавить их к луку. Обжаривать вместе несколько минут.
- Тесто растянуть руками, чтобы получился круг. Выложить лук и лисички. Посыпать тимьяном, солью и перцем. Добавить раскрошенный козий сыр и сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать в духовке при 220-240 градусов до полной готовности (около 15 минут).
- Посыпать пиццу с лисичками мелко нарезанной петрушкой.
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Тальятелле с лисичками и сыром
Макароны с лисичками и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 500 г пасты тальятелле (фетучини)
- 500 г лисичек
- 100 г пармезана
- 2 зубчика чеснока
- 4-6 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- Несколько веточек базилика или петрушки
Способ приготовления:
- Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности.
- Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло.
- Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок.
- Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
- Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут.
- Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.
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Ризотто с лисичками и сливками
Ризотто с лисичками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 50 мл оливкового масла
- 1 луковица
- 2 веточки тимьяна
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл белого сухого вина
- 250 г риса
- 500 мл грибного или овощного бульона
- 100 мл сливок 20%
- 50 г пармезана
- 500 г лисичек
Способ приготовления:
- Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Лисички перебрать, помыть и обсушить.
- Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
- Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
- Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
- Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить жареные лисички и прогреть.
- Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.
Тарт с лисичками
Тарт с лисичками / Фото: instagram.com/greeny_gardener/
Ингредиенты:
Тарт с лисичками / Фото: instagram.com/greeny_gardener/
- 250 г муки
- 1 яйцо
- 140 г сметаны
- 125 г сливочного масла
Для начинки:
- 300-500 г лисичек
- 1 яйцо
- 70 г сливок (20%)
- 100 г сыра
- Тимьян
Способ приготовления
- Холодное масло порубить с мукой, добавить яйцо, сметану, щепотку соли. Быстро замесить, раскатать, выложить в форму и убрать в холодильник на 30 минут.
- Грибы обжарить, лишней жидкости не должно быть. Переложить в миску, дать немного остыть. Добавить сливки, яйцо, натереть сыр. Добавить тимьян.
- Выпекать основу под грузом около 15 минут при температуре 200 градусов.
- Выложить начинку и выпекать до золотистой поверхности.
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