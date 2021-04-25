С Вербным воскресеньем: яркие картинки, открытки и фото в праздник

Поздравьте родных и близких людей со святым праздником и адресуйте им красивые картинки с Вербным воскресеньем

Сегодня, 25 апреля, настало Вербное воскресенье. Это светлый христианский праздник, главным атрибутом которого являются букеты с мягкими и пушистыми "котиками". По традиции нужно похлопать друг друга ветками вербы с пожеланиями сил и здоровья. А еще Вербное воскресенье важно провести в кругу семьи, в приятной и спокойной атмосфере, поскольку праздник приходится на Великий пост перед Пасхой.

Life Сегодня собрали для вас эффектные картинки, яркие открытки и поздравления с Вербным воскресеньем. Не забудьте поздравить всех дорогих вам людей. А еще обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Поздравления и картинки с Вербным воскресеньем

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С Вербным воскресеньем! Пусть веточка вербы станет символом искренней веры. Как она стремится вверх, к солнцу, пусть так же твоя жизнь стремится к доброте, успехам и взлету.

Вербное воскресенье: эффектные картинки / Фото: Pinterest

Короткие поздравления с Вербным воскресеньем

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Ветка вербы – словно символ весны,

Счастья, здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна!

Вербное воскресенье: эффектные картинки / Фото: Pinterest

С Вербным воскресеньем: лучшие пожелания

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Поздравляю с Вербным воскресеньем и искренне желаю оставить позади печаль души и все обиды сердца, направить свой взгляд ввысь, поймать глоток доброй надежды и наполнить себя вдохновением, уверенностью, счастьем и радостью.

Вербное воскресенье: эффектные картинки / Фото: Pinterest Реклама

Радостные поздравления со светлым праздником вербы

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Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!



Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нем!

Вербное воскресенье / Фото: Pixabay

Вербное воскресенье: поздравления с праздником

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Пусть в Вербное воскресенье душа станет светлой и искренней, пусть сердце откроется для новых добрых дел и свершений, пусть веточки вербы прогонят из дома все недуги, пусть с Божьим благословением жизнь станет благодатной и счастливой.

Вербное воскресенье / Фото: Pixabay

Добрые пожелания в Вербное воскресенье

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Воскресенье Вербное

Счастье пусть несет,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше.

Если веришь сердцем –

То Господь услышит!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.