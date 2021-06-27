С Днем молодежи-2021: картинки, короткие поздравления и смс

С Днем молодежи! / Фото: Unsplash
Поздравляем С Днем молодежи! Он настал сегодня, 27 июня, в последнее летнее воскресенье. Это повод отправить прикольные смс, стихи, фото и картинки с праздником всех молодых и юных!
Празднуйте, веселитесь и поднимайте настроение позитивными поздравлениями, стихами и смс-ками с Днем молодежи 2021, тем более, что этот значимый день у многих еще и совпадает с выпускным, а также плавно и незаметно перетекает в другой праздник – День Конституции Украины, 28 июня. При этом все праздники в 2021 году – выходные.
Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Философские поздравления в День молодежи
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В День Молодежи желаю удачи,
Пусть все исполнится, что ты захочешь!
Счастья, любви и здоровья в придачу,
Радости днем и романтики ночью!
День молодежи: картинки и смс / Фото: Depositphotos
С Днем молодежи: поздравления в стихах
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Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого есть шутки с перцем,
В день добра и позитива
Я желаю перспективы,
И удачи, и везенья,
Драйва, хохмы, настроенья!
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!
С Днем молодежи: картинки, смс и поздравления / Фото: Depositphotos
Прикольные поздравления с Днем молодежи в смс
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Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!
Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.
Прикольные открытки с днем молодежи / Фото: Depositphotos
В День молодежи: стихи для друзей
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В день молодежи – праздник счастья
Я от души хочу сказать:
Гони тревоги и ненастья
Не смей грустить и унывать!
Здоровья крепкого желаю,
Живи, любя и процветая!
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Смс-поздравления с днем молодежи: прикольные стихи
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Пока играет молодежь, пока бушует кровь,
Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!
Эффектные картинки с днем молодежи / Фото: Pixabay
Веселое поздравление с Днем молодежи
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Помни, что молодость дается только один раз.
А потом для глупостей придется подыскивать какое-нибудь другое оправдание.
Короткие поздравления с Днем молодежи с юмором
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Желаю, чтобы молодость нам не испортили родители, а старость – дети.
Прикольные картинки с днем молодежи / Фото: Depositphotos
Позитивные стихи в День молодежи
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Поздравляю нынче молодежь,
С праздником всего Земного шара
Этот день пусть будет ярок и хорош,
Да и ночь пусть не проходит даром!
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
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