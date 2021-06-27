С Днем молодежи-2021: картинки, короткие поздравления и смс

Сегодня наступил День молодежи-2021: обязательно поздравьте друзей с праздником, отправьте им прикольные картинки и напишите несколько приятных слов пожеланий.

С Днем молодежи! / Фото: Unsplash

Поздравляем С Днем молодежи! Он настал сегодня, 27 июня, в последнее летнее воскресенье. Это повод отправить прикольные смс, стихи, фото и картинки с праздником всех молодых и юных!

Празднуйте, веселитесь и поднимайте настроение позитивными поздравлениями, стихами и смс-ками с Днем молодежи 2021, тем более, что этот значимый день у многих еще и совпадает с выпускным, а также плавно и незаметно перетекает в другой праздник – День Конституции Украины, 28 июня. При этом все праздники в 2021 году – выходные.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Философские поздравления в День молодежи

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В День Молодежи желаю удачи,

Пусть все исполнится, что ты захочешь!

Счастья, любви и здоровья в придачу,

Радости днем и романтики ночью!

День молодежи: картинки и смс / Фото: Depositphotos

С Днем молодежи: поздравления в стихах

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Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого есть шутки с перцем,

В день добра и позитива

Я желаю перспективы,

И удачи, и везенья,

Драйва, хохмы, настроенья!

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же — молодежь!

С Днем молодежи: картинки, смс и поздравления / Фото: Depositphotos

Прикольные поздравления с Днем молодежи в смс

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Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!

Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.

Прикольные открытки с днем молодежи / Фото: Depositphotos

В День молодежи: стихи для друзей

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В день молодежи – праздник счастья

Я от души хочу сказать:

Гони тревоги и ненастья

Не смей грустить и унывать!

Здоровья крепкого желаю,

Живи, любя и процветая!

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Смс-поздравления с днем молодежи: прикольные стихи

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Пока играет молодежь, пока бушует кровь,

Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!

Эффектные картинки с днем молодежи / Фото: Pixabay

Веселое поздравление с Днем молодежи

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Помни, что молодость дается только один раз.

А потом для глупостей придется подыскивать какое-нибудь другое оправдание.

Короткие поздравления с Днем молодежи с юмором

***

Желаю, чтобы молодость нам не испортили родители, а старость – дети.

Прикольные картинки с днем молодежи / Фото: Depositphotos

Позитивные стихи в День молодежи

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Поздравляю нынче молодежь,

С праздником всего Земного шара

Этот день пусть будет ярок и хорош,

Да и ночь пусть не проходит даром!

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