27 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День молодежи Украины, Всемирный день рыболовства, заговенье на Петров пост – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 июня.

27 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 27 июня? Всемирный день рыболовства, День молодежи Украины. День Всех святых, пророка Елисея, заговенье на Петров пост – в православном календаре. Елисей Гречкосей – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Николай, Павел.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июня.

Всемирный день рыболовства (Fishing Day) – отмечают рыбаки всего мира и любители рыбы, начиная с 1985 года.

День молодежи в Украине – ежегодно празднуется юношами и девушками в последнее воскресенье июня и в 2021 году приходится на 27 июня.

День молодежных и детских общественных организаций Украины – отмечается вместе с Днем молодежи в последнее воскресенье июня с целью содействия развитию детского и молодежного общественного движения в Украине.

День микро-, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) был основан в 2017 году под эгидой ООН и посвящен значимым в экономике стран предприятиям, на которых работает небольшое число людей.

Какой сегодня праздник

27 июня в православной церкви наступает 1-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых. Чтится память пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, благоверного князя Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского, преподобного Елисея Сумского. Празднуются иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная) и "Нерушимая Стена". Заговенье на Петров пост.

В народе 27 июня чествовался Елисей Гречкосей, который шел вслед за Акулиной Гречишницей. В этот период крестьяне активно сеяли гречиху. Также было принято освящать новую одежду, чтобы она приносила удачу своему хозяину.

Приметы на 27 июня

дождь на Елисея – к сырой погоде на ближайший месяц;

если на Елисея выдалась сухая погода – хорошо сеять гречиху;

чтобы новая одежда была впрок, ее святят на Елисея.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 июня

1615 – в Европу был завезен чай.

1834 – открылся старейший в Украине Киевский университет.

1931 – в США выдан патент Игорю Сикорскому на изобретение первого вертолета.

1964 – в Вашингтоне установлен памятник Тарасу Шевченко.

1967 – в Англии установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

Кто родился 27 июня

1838 – Петер Пауль Маузер, немецкий конструктор и оружейник.

1880 – Хелен Келлер, слепоглухая американская писательница и общественный деятель.

1940 – Борис Хмельницкий, советский актер театра и кино, певец.

1966 – Джей Джей Абрамс, американский режиссер, сценарист, продюсер.

1975 – Тоби Магуайр, американский актер.

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