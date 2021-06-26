День молодежи-2021: поздравления, открытки, стихи и смс

День молодежи-2021 в Украине отмечают 27 июня – в последний воскресный день первого летнего месяца. Этот праздник установлен в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.
Life Сегодня собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем молодежи-2021 в Украине: красочные открытки, стихи, тексты в прозе и своими словами. Обязательно поздравьте с праздником своих знакомых, друзей и коллег.
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Выпускной-2021: поздравления в прозе и открытки
Поздравления с Днем молодежи: открытки и стихи
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Славный день – День молодежи
Будем праздновать сейчас.
Чтоб красивой и хорошей
Жизнь была у всех у нас.
Чтоб кружился в голове
Только лишь попутный ветер,
Пожелаю поумнеть
И успехам стать заметней.
Пусть всегда мы будем разными,
Всем – успешных лишь шагов.
Поздравляю с этим праздником
Молодежь всех возрастов!
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Быть молодым – подарок Бога!
На полную давайте жить!
Пред нами – чистая дорога,
Река, в которой будем плыть!
Полны мы сил, нам по колено
Ручьи, озера, океан...
Мы молоды! Пусть неумело
Начнем мы жизни пить стакан,
Но дальше – лучше! Мы умнеем,
И станем старше... Не поймешь,
Чего мы стоим? Что умеем?
Ведь мы новы... Мы – молодежь!
Поздравления с Днем молодежи 27 июня
Хороших перспектив, везенья
И зажигательных ночей.
Творцам – побольше вдохновенья:
Стихов, мелодий и речей.
Спортсменам – силы и упорства,
И оглушительных побед!
Быть молодым – совсем не просто!
Но лучше в мире лет и нет!
Ни на кого не быть похожим
И все, что было, превзойти
Для современной молодежи –
Залог успешного пути!
Поздравления с Днем молодежи-2021
Возможно все, когда ты молод.
Любое дело по плечу.
Оптимистично ты настроен
И веришь ты в свою звезду.
И это правильно и верно,
И в этом-то победы суть.
Уверенность – сестра успеха,
С ней до конца пройдешь свой путь.
И пусть звезда твоя поможет,
И пусть сил хватит все свершить.
Да, в этом мире все возможно.
И молодым сей мир творить.
Поздравления с Днем молодежи своими словами в прозе
Поздравляю с Днем молодежи и хочу пожелать быть всегда на волне юных мечтаний и ярких надежд. Пусть жизнь таит удачу и радость в каждом дне, пусть открываются все новые дороги к счастью и успеху, пусть перспективным и светлым будет будущее для тебя.
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С днем молодежи всех девушек, ребят и тех, кто в душе считает себя молодым, поздравляю. Желаю вам всем быть влюбленными, беззаботными, жизнерадостными, озорными, неунывающими, энергичными, инициативными и предприимчивыми и, конечно же, ответственными.
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Молодежь – наша светлая надежда на счастливое будущее! Поздравляем вас с праздником и желаем весело провести время, наслаждаясь своими молодыми годами. Пусть ваша жизнь станет триумфальным шествием к прогрессу, добру и поддержанию семейных ценностей, которые помогут сделать мир более чистым и красивым. Идите к счастливому будущему, но помните и уважайте прошлое!
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