С чем носить белые брюки летом? Мы нашли 8 беспроигрышных сочетаний

И что приятно – большинство из них наверняка уже есть в вашем гардеробе!

Сложно представить вещь более универсальную, чем стильные белые брюки. Утром их можно надеть с пиджаком и отправиться на работу. В обеденный перерыв – посплетничать с подружками за ланчем и бокалом просекко. А вечером показать, что под пиджаком у вас вообще-то сексуальный топ халтер, и вы готовы отрываться.

Если белые брюки уже есть, дело за малым – продумать пару модных аутфитов для лета 2021-го. Ну а если вы до сих пор сомневались, эта подборка развеет все опасения. Рассказываем, с чем носить белые брюки в новом сезоне, и делимся фото вдохновляющих образов.

Белые брюки + яркий блейзер

С любыми насыщенными оттенками и принтами белые брюки сочетаются даже лучше джинсов. Абсолютные тренды этого лета – зебровый принт, розовый и зеленый цвет.

/ Фото: instagram.com/paulina_chmielecka

/ Фото: instagram.com/storets

Белые брюки + боди с вырезами

О модных вырезах вы точно уже слышали. Не просто же так лучшие платья "Оскара" оголяли точеные талии звездных гостей? Боди с пикантными вырезами – еще один способ добавить в свой наряд перчинку.

/ Фото: instagram.com/kyliejenner

/ Фото: instagram.com/lidiamedina

Белые брюки + тельняшка

Тренды приходят и уходят, а тельняшка остается. Собственно, белые брюки тоже. Отличный повод надеть эти две культовые вещи вместе. Добавьте соломенный шопер или сумку-багет, наденьте лодочки и завершите образ актуальными очками cat eye. Bonjour de Paris!

/ Фото: instagram.com/mariellehaon

/ Фото: instagram.com/fusunlindner

Белые брюки + белый верх

Любимый прием модели Рози Хантингтон-Уайтли и дизайнера Виктории Бекхэм. Полет фантазии здесь ничего не ограничивает — пиджак, рубашка или футболка будут смотреться одинаково круто. Кстати, не переживайте, если оттенки белого не совпадают: так даже интереснее.

/ Фото: instagram.com/rosiehw

/ Фото: instagram.com/fannystaaf

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Белые брюки + кардиган

Зимой мы кутались в теплые шерстяные кардиганы, а в летние вечера согреваемся легкими трикотажными. Выбирайте oversize-вариант, укороченный или, наоборот, по фигуре. Последний можно заправлять в брюки и носить как топ.

/ Фото: instagram.com/carodaur

/ Фото: instagram.com/hannahlewisstylist

Белые брюки + твидовый жакет

Чтобы образ был современным и не прибавлял возраста, разнообразьте его игривыми аксессуарами. Для контраста туфли на каблуке лучше заменить кедами, массивными кроссовками или лоферами. Также вместо брюк подойдут плотные белые леггинсы — комфортно и стильно.

/ Фото: instagram.com/leoniehanne

/ Фото: instagram.com/lottiebown

Белые брюки + акцентный топ

О халтере мы уже напомнили. Другие альтернативы – топы-бюстье смелых цветов и фактур, укороченные блузы с рукавами-фонариками и провокационные бралеты. В таких от вас будет невозможно оторвать глаз.

/ Фото: instagram.com/a.outfit.diary

/ Фото: instagram.com/rachelward_e

Белые брюки + платье

Хорошо подойдет лаконичное с высоким разрезом, платье-рубашка или туника на застежках. Если отдаете предпочтение второму или третьему варианту, не застегивайте пуговицы ниже талии. Тогда с брюками получится максимально модный дуэт.

/ Фото: instagram.com/blaireadiebee

/ Фото: Pinterest

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