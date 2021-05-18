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Мята, ель и лайм! С чем носить оттенки зеленого — самого модного цвета сезона

Сегодня, 18:31

Стильные идеи, которые вдохновят добавить красок в повседневные образы

В 2021-м об экологичности твердят отовсюду. Внучатая племянница Елизаветы II шьет белье из водорослей, Adidas делает обувь из переработанной резины, а дизайнер Андре Тан — платья из сахарного тростника.

Это объясняет повышенный интерес модных домов к зеленому цвету — как к самому близкому к природе. Неудивительно, что весенне-летние коллекции окрашены в оттенки травы, фисташки, мяты и лайма.

Стристайлеры уже давно нашли место зеленой палитре в своем гардеробе. Пора и вам добавить красочных акцентов. Сохраняйте самые модные оттенки и сочетания!

Модные оттенки зеленого

В чистом виде зеленый цвет тоже хорош. Но в теплое время года на первый план традиционно выходят сезонные вариации — светлые или более сочные. Если осенью мы носили оливковый и хаки, то летом стоит присмотреться к мятному и еловому.

Фото: instagram.com/__mmaxinewylde
Фото: instagram.com/stylemilkshake

Ищете что-то поярче? Тогда ваш вариант — лаймовый и неон.

Фото: instagram.com/ninasandbech
Фото: instagram.com/leoniehanne

Красиво зеленый выглядит с каплей синего. Институт цвета Pantone называет такой оттенок павлиньим, ну а нам он напоминает цвет морской волны.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Если добавить синего чуть больше, получится трендовый авантюрин. Не стоит забывать и про изумрудный.

Фото: instagram.com/blaireadiebee

А вот и классика — папоротник. Выразительный, но в меру яркий.

Фото: instagram.com/emilisindlev

С чем носить зеленый

Когда сомневаетесь, выбирайте нейтральные цвета — белый, черный, бежевый или серый. Однако в летнюю пору стоит решиться на смелый цветовой микс. Вот несколько, о которых вы, возможно, не догадывались.

Зеленый + красный

Тот случай, когда противоположности притягиваются. Зеленый и красный находятся друг напротив друга на цветовом круге, то есть являются контрастными. Самые интересные образы получаются как раз с такими сочетаниями.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Зеленый + желтый

Здесь ситуация обратная. Это похожие оттенки, что создает по-своему стильный эффект. Если нужно убавить яркость, пускай один из цветов будет пастельным.

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/23rdapril_beclassy

Фото: instagram.com/emilisindlev

Зеленый + синий

Недалеко от зеленого также находится и синий. Идеальное решение — носить его в качестве низа. Так фигура будет выглядеть пропорциональнее.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/polliani

Зеленый + оранжевый

Теплые оттенки апельсина и золота точно не оставят вас без внимания. Готовьтесь ловить на себе взгляды и принимать комплименты!

Фото: instagram.com/tamumcpherson

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/emilisindlev

Зеленый + лавандовый

Чтобы создать романтичный образ с зеленым цветом, нужно всего-навсего "подружить" его с нежным лавандовым или сиреневым. Особенно, если речь о платье или блузе.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/emilisindlev

Total green

Мы уже не раз говорили о том, как круто смотрятся монохромные образы. Можно обзавестись зеленым костюмом, платьем или комплектом из топа и юбки. Или же собрать стильный лук самостоятельно из близких по оттенкам вещей.

Фото: instagram.com/stylemilkshake

Фото: instagram.com/stylemilkshake

Фото: instagram.com/ninasandbech

Не забывайте про другой модный цвет – желтый. Мы делились вдохновляющими идеями, как его можно носить.

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