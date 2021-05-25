Модная покупка сезона — топ халтер. Где такой найти и с чем носить
В разные годы в нем мы видели Шер, Кристину Агилеру, Гвен Стефани и Рианну
Этим летом шелковый платок — вещь незаменимая. Его можно надевать как стильную бандану из 00-х, а можно завязывать как перекрестный топ халтер. Тренд зародился в 70-х и стал дико популярным благодаря иконе стиля тех лет — Шер.
Пережив несколько взлетов и спадов, в 2021-м халтер вновь возвращается в наши гардеробы. С чем его носить, как выбрать и где купить самый модный, разбираемся дальше.
Сегодня топ, как у Шер — лишь одна из разновидностей халтера. По сути, так называют любой верх, который завязывается вокруг шеи. Но если к традиционным блузкам и майкам на тонких бретелях мы давно привыкли, то перекрестный вариант выглядит гораздо свежее.
Помимо платка, можно использовать любую другую ткань. А можно даже не пытаться раскрыть в себе рукодельницу — готовых халтеров полно у брендов всех ценовых категорий. К тому же, модели классического кроя тоже позволяют экспериментировать, меняя расположение бретель.
Халтер — нескучная альтернатива базовому кроп-топу. Поэтому и носить его можно во всех комплектах, которые вы привыкли дополнять укороченным верхом. Например, беспроигрышный вариант — прямые джинсы с высокой талией.
Чтобы поддержать ретро-эстетику, выбирайте клеш, яркие принты или все вместе. Такие образы особенно любит модель Белла Хадид.
Эффектно смотрится халтер с трендовыми завязками на талии. Они могут быть не только частью топа, но и брюк.
Укороченный топ под костюмом — классика жанра. Халтер контрастного цвета поможет разнообразить аутфиты.
Для офиса со строгим дресс-кодом такой верх вряд ли подойдет. Но если у вас на работе с этим все более демократично, смело сочетайте халтер с классическими брюками.
Элегантным решением для свидания или светского выхода станет matching комплект – с шортами или юбкой. Некомфортно в слишком откровенном наряде? Снизьте градус сексуальности за счет длины миди.
В торговых центрах и онлайн-магазинах можно найти варианты на любой вкус и кошелек. Вот несколько интересных находок — от лаконичных и скромных до самых провокационных.
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