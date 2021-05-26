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7 идеальных пар обуви на лето — под платье, джинсы и костюм

Сегодня, 16:02

Модные туфли, босоножки и слиперы, которые подойдут ко всему

Помимо всегда актуальных белых кроссовок, этим летом стоит пополнить свою коллекцию женственной обувью. Босоножки на платформе, плетеные сандалии и вьетнамки на kitten heel выглядят стильно и при этом по-настоящему комфортны.

Конечно, высокие каблуки — особенно, если они необычной формы — тоже рано списывать со счетов. В общем, усаживайтесь поудобнее. Сегодня вместе подбираем самую модную обувь для умопомрачительных летних образов.

Вьетнамки

Здесь ситуация почти как с клогами. Когда впервые Ким Кардашьян появилась в облегающем мини и вьетнамках, многие покрутили пальцем у виска. Другие сказали, мол, у нее пляж за углом и вообще свой бассейн, чего вы пристали. Но в 2021-м окончательно стало понятно, что вьетнамки — стильная городская и вечерняя обувь. Интересно смотрятся модели на небольшом каблучке, но стандартная плоская подошва тоже хороша.

Aquazzura
Aquazzura
Фото: matchesfashion.com

Yume Yume
Yume Yume
Фото: matchesfashion.com

Острый мыс

На радость всем одиноким девушкам, интерес к обуви с квадратным мысом постепенно угасает. Теперь на свиданиях снова можно сводить с ума длинным ногами и подчеркивать их стройность остроносыми туфлями. Каблук при этом может быть квадратным и устойчивым — вытянутая форма сама по себе добавляет роста.

Saint Laurent
Saint Laurent
Фото: matchesfashion.com

Amina Muaddi
Amina Muaddi
Фото: matchesfashion.com

Массивная платформа

Ее возвращения в списки трендов все ждали с нетерпением. Ведь это лучший способ "оставаться на высоте" и чувствовать себя удобно. Большинство дизайнеров представили модели, в которых верх совпадает оттенком или принтом с платформой. Кроме привычных черных, рекомендуем примерить яркую пару — лавандовую, розовую или салатовую.

Gucci
Gucci
Фото: matchesfashion.com

Simon Miller
Simon Miller
Фото: farfetch.com

Слиперы

Выходить на улицу в пижаме давно стало голливудским трендом. В новом сезоне заморачиваться придется еще меньше: теперь домашней может быть не только одежда, но и обувь. Выбирайте, что больше нравится — расслабленные тапки с мехом, объемные с дутым верхом или минималистичные.

Balenciaga
Balenciaga

Deiji Studious
Deiji Studious
Фото: matchesfashion.com

Плетеные сандалии

Они помогут хотя бы мысленно перенестись из каменных джунглей в обычные. Подойдут как высокие сандалии со шнуровкой в греческом стиле, так и классические модели, будто сплетенные из соломы или вязаные крючком. Не менее свежо смотрятся босоножки из толстых ниточных жгутов.

Nomadic State of Mind
Nomadic State of Mind
Фото: farfetch.com

Alvaro
Alvaro
Фото: matchesfashion.com

С цепями

Обувь для этого лета модные дома не стали перегружать декором, сделав акцент на жизнерадостные цвета. Единственное исключение — цепи. Изящные и тонкие, переплетенные между собой и крупные, они вносят изюминку в лаконичный дизайн. Сумки с цепочками тоже актуальны, так что можно собрать полный комплект.

Bottega Veneta
Bottega Veneta
Фото: matchesfashion.com

JW Anderson
JW Anderson

Балетки

Балетки слишком комфортные, чтобы расставаться с ними навсегда. Примерно так подумали Instagram-инфлюенсеры, а бренды их поддержали. Поэтому антитренд последних лет триумфально вернулся, причем сразу на верхушку модного рейтинга. Самые стильные украшены квадратной пряжкой, трогательным бантиком или сделаны из мягкой кожи.

Mansur Gavriel
Mansur Gavriel
Фото: matchesfashion.com

NEOUS
NEOUS
Фото: farfetch.com

Напомним, мы уже рассказывали про самые модные платья сезона – ажурные, лаконичные и в пасторальном стиле.

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