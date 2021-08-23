Поркетта – рецепт итальянского свиного рулета, без которого не проходит ни одно празднество

Рецепт итальянского мясного рулета поркетты / Фото: instagram.com/adgins/

Многие считают, что с поркеттой – самым праздничным мясным блюдом Италии – могут справиться только профессионалы. Это не совсем так. Если вы умете выбирать хорошее мясо, то вы уже на половине пути к сочной поркетте. Узнаем все тонкости ее приготовления и запишем рецепт, который можно практиковать на праздники. В этом материале узнаете, как собраться на пикник по выгодным ценам.

Что нужно знать перед тем, как браться за поркетту

Для рулета нужно брать свиную брюшину, потому что есть и сало, и мясо. Обязательны приправы, без которых поркетта не будет поркеттой – это розмарин и фенхель.

Поркетта будет вкуснее, если после формирования рулета она побудет в холодильнике несколько часов. Это позволит мясу напитаться ароматом специй.

Поркетта – рецепт

Поркетта – рецепт / Фото: instagram.com/mrs_queencook/

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Ингредиенты

Свиная боюшина -1,5 кг

Шалфей – 2 ст. л.

Розмарин – 2 ст. л.

Фенхель – 2 ст. л.

Апельсиновая цедра – 3 ст. л.

Чеснок – 6 зуб.

Семена укропа – 2 ст. л.

Оливковое масло, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Промыть мясо, сделать один глубокий надрез на расстоянии в несколько сантиметров от края, сделать глубокий надрез параллельно столу. Сделать косые надрезы там, где пласт еще более толстый. Это нужно для того, чтобы мясо лучше промариновалось. Смазать подготовленное мясо оливковым маслом. Обязательно посолить его. Посыпать перцем, семенами укропа, измельченным розмарином, а также шалфеем. Измельчить чеснок. Посыпать им мясо и цедрой апельсина. Аккуратно свернуть плотный рулет. Посыпать солью и оставшимися специями рулет. Перевязать бечевкой и отправить в холодильник на 3-4 часа. Идеально – на ночь. Духовку разогреть до 230 градусов, смазать форму оливковым маслом. Запекать 20 минут. Уменьшить температуру в духовом шкафу до 120 градусов и запекать еще 60 минут. Накрыть рулет фольгой и готовить еще 10 минут. Подавать поркетту можно как горячей, так и охлажденной.

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