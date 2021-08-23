Поркета – рецепт італійського свинячого рулету, без якого не відбувається жодне свято

Рецепт італійського м'ясного рулету поркети / Фото: instagram.com/adgins/
Багато хто вважає, що з поркетою – найсвятковішою м'ясною стравою Італії – можуть впоратися тільки професіонали. Це не зовсім так. Якщо ви вмієте вибирати хороше м'ясо, то ви вже на половині шляху до соковитої поркети. Дізнаємося всі тонкощі її приготування і запишемо рецепт, який можна практикувати на свята. У цьому матеріалі дізнаєтеся, як зібратися на пікнік за вигідними цінами.
Що потрібно знати перед тим, як братися за поркету
Для рулету потрібно брати свинячу очеревину, тому що є і сало, і м'ясо. Обов'язкові приправи, без яких поркета не буде поркетою – це розмарин і фенхель.
Поркета буде смачніше, якщо після формування рулету вона побуде в холодильнику кілька годин. Це дозволить м'ясу насититися ароматом спецій.
Поркета – рецепт
Інгредієнти
- Свиняча очеревинаа -1,5 кг
- Шавлія – 2 ст. л.
- Розмарин – 2 ст. л.
- Фенхель – 2 ст. л.
- Апельсинова цедра – 3 ст. л.
- Часник – 6 зуб.
- Насіння кропу – 2 ст. л.
- Оливкова олія, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Промити м'ясо, зробити один глибокий надріз на відстані в кілька сантиметрів від краю, зробити глибокий надріз паралельно столу. Зробити косі надрізи там, де товстіший пласт. Це потрібно для того, щоб м'ясо краще промаринувалося.
- Змастити підготовлене м'ясо оливковою олією. Обов'язково посолити його.
- Посипати перцем, насінням кропу, подрібненим розмарином, а також шавлією. Подрібнити часник. Посипати їм м'ясо і цедрою апельсина.
- Акуратно згорнути щільний рулет. Посипати сіллю і залишилися спеціями рулет.
- Перев'язати мотузкою і відправити в холодильник на 3-4 години. Ідеально – на ніч.
- Духовку розігріти до 230 градусів, змастити форму оливковою олією. Запікати 20 хвилин.
- Зменшити температуру в духовці до 120 градусів і запікати ще 60 хвилин. Накрити рулет фольгою і готувати ще 10 хвилин.
- Подавати поркету можна як гарячою, так і охолодженої.
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