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Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

2 мая, 10:25

Ольга Козачок

В день Воскресения Христова-2021 нельзя сквернословить, сплетничать и осуждать других людей

Пасха: что можно и нельзя делать / Фото: Depositphotos

Сегодня, 2 мая, отмечается Пасха-2021. Это самый большой и важный православный праздник в году. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника. Life Сегодня пишут об обычаях, традициях, а также приметах и запретах на Пасху-2021.

Главным атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца и паска. После освящения в церкви, по традиции, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальную корзину домой. Говорят: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин".

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Пасха: что можно и нельзя делать / Фото: Depositphotos

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Паски и крашенки нужно раздавать нуждающимся / Фото: Depositphotos

Пасха-2021: запреты, что нельзя делать 2 мая

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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