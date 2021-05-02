Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

В день Воскресения Христова-2021 нельзя сквернословить, сплетничать и осуждать других людей

Пасха: что можно и нельзя делать / Фото: Depositphotos

Сегодня, 2 мая, отмечается Пасха-2021. Это самый большой и важный православный праздник в году. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника. Life Сегодня пишут об обычаях, традициях, а также приметах и запретах на Пасху-2021.

Главным атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца и паска. После освящения в церкви, по традиции, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальную корзину домой. Говорят: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин".

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Пасха: что можно и нельзя делать / Фото: Depositphotos

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Погода на Пасху-2021: главные приметы

Холодная, но не минусовая погода – к сухому лету.

Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой.

Дождь без грозы предвещает дождливую весну.

Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.

Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.

А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.

Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.

Народные суеверия и приметы на Пасху-2021

Выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя – удачу выбросишь.

Если загадать желание съесть освященное яблоко, то желание исполнится.

Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбросить, а скормить птицам.

Если на Пасху бровь зачесалась у незамужней девушки, значит, она скоро встретит своего суженого и выйдет замуж.

Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать паски и крашенки нуждающимся.

Паски и крашенки нужно раздавать нуждающимся / Фото: Depositphotos

Если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой – это угощение для будущего ребенка.

Народные приметы Пасха говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.

Пасха-2021: запреты, что нельзя делать 2 мая

Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде.

В ночь Пасхи и до утра воскресенья нельзя есть скоромное.

В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.

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Запрещено сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

Церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ездить.

Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.

Также на Пасху нельзя венчаться.

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