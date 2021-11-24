От френча до бурлеска: лучшие варианты маникюра на Новый год 2022

Выбираем свой новогодний дизайн маникюра / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогодний маникюр 2022 – дело тонкое. К нему нужно подойти не только с фантазией, но и с осторожностью, ведь далеко не любой цвет понравится хозяину года, Голубому Водяному Тигру. Также уже пора подумать, в чем пойти на корпоратив.

К Новому году 2022 осталось чуть больше месяца, а это значит, что уже пора бронировать место у мастера на новогодний маникюр. Кроме того, постарайтесь проявить свои дизайнерские таланты и самостоятельно придумать уникальный рисунок на ногтях, чтобы потом сделать крутые фото на смартфон. Слишком сложно? Тогда наша подборка вам в помощь!

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Платье на Новый год мы уже начали выбирать, поэтому идем дальше. Цвет 2022 года Тигра не один, их несколько: голубой, синий, серый, белый, черный, бирюзовый, изумрудный, коричневый, бежевый, золотой, серебряный и бронзовый. От них и стоит отталкиваться при выборе дизайна маникюра.

Маникюр на Новый год 2022: простое покрытие

Далеко не все любят пестрые и сложные дизайны маникюра. Но точнее будет сказать: никто не хочет тратить на ногти больше 1,5-2 часов. Если вы относитесь к таким девушкам, тогда следующие варианты вам зайдут.

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Главный цвет Нового года 2022 / Фото: Pinterest

Варианты маникюра на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Новогодний дизайн маникюра амбре / Фото: Pinterest

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Коричневый цвет понравится Тигру / Фото: Инстаграм

Простой в исполнении, но оригинальный маникюр / Фото: Pinterest

Зеленый цвет хорошо подходит для Нового года / Фото: Pinterest

Год Голубого Водяного Тигра 2022: маникюр с дизайном

Астрологи рекомендуют год Тигра 2022 встречать при полном параде: не бояться блеска, пайеток, страз, ведь Тигр самолюбивое животное, поэтому будет рад такому вниманию. Хотите быть главной звездой вечера в новогоднюю ночь и не боитесь на это потратить больше двух часов? Значит, следующая подборка для вас.

Маникюр с дизайном на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Нежный, сверкающий и в правильных цветах маникюр / Фото: Pinterest

Очень крутая идея, не каждому мастеру под силу / Фото: Pinterest

Красивый новогодний дизайн маникюра / Фото: Pinterest

Дизайн сложный, но оно того стоит / Фото: Pinterest

Цвет 2022 года / Фото: Pinterest

Дизайн ногтей на Год Тигра 2022 / Фото: Pinterest

Праздничный дизайн маникюра к Новому году 2022 / Фото: Pinterest

Геометрический дизайн маникюра / Фото: Pinterest

Дизайн маникюр на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Ногти на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний дизайн ногтей 2022 / Фото: Инстаграм

Дизайн маникюра на Год Тигра / Фото: Инстаграм

Ногти на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Дизайн маникюра на Год Тигра / Фото: Инстаграм

Год Тигра 2022: какой маникюр нельзя делать

Ни мы, ни кто-либо другой не может вам запретить делать то, что вы считаете нужным. Но что касается цвета маникюра, то астрологи в 2022 году настоятельно не рекомендуют делать его в ярких и неоновых тонах, особенно в красном цвете добычи Тигра. Также откажитесь от любых животных принтов.

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