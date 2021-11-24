Від френча до бурлеску: найкращі варіанти манікюру на Новий рік 2022

Вибираємо свій новорічний дизайн манікюру / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічний манікюр 2022 – справа делікатна. До нього потрібно підійти не лише з фантазією, а й з обережністю, адже далеко не будь-який колір сподобається господареві року, Блакитному Водяному Тигру. Також вже час подумати, у чому піти на корпоратив.

До Нового року 2022 року залишилося трохи більше місяця, а це означає, що вже час бронювати місце у майстра на новорічний манікюр. Крім того, постарайтеся проявити свої дизайнерські таланти та самостійно придумати унікальний малюнок на нігтях, щоб зробити круті фото на смартфон. Занадто важко? Тоді наша добірка вам на допомогу!

Реклама

Сукню на Новий рік ми вже почали обирати, тож ідемо далі. Колір 2022 Тигра не один, їх кілька: блакитний, синій, сірий, білий, чорний, бірюзовий, смарагдовий, коричневий, бежевий, золотий, срібний і бронзовий. Від них варто відштовхуватися при виборі дизайну манікюру.

Манікюр на Новий рік 2022: просте покриття

Не всі люблять строкаті і складні дизайни манікюру. Але точніше сказати: ніхто не хоче витрачати на нігті більше 1,5-2 годин. Якщо ви належите до таких дівчат, тоді наступні варіанти вам зайдуть.

Реклама

Головний колір Нового року 2022 / Фото: Pinterest

Варіанти манікюру на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Новорічний дизайн манікюру амбре / Фото: Pinterest

Реклама

Коричневий колір сподобається Тигру / Фото: Инстаграм

Простий у виконанні, але оригінальний манікюр / Фото: Pinterest

Зелений колір добре підходить для Нового року / Фото: Pinterest

Рік Блакитного Водяного Тигра 2022 року: манікюр з дизайном

Астрологи рекомендують рік Тигра 2022 зустрічати при повному параді: не боятися блиску, паєток, страз, адже Тигр самолюбна тварина, тому буде радий такій увазі. Хочете бути головною зіркою вечора на новорічну ноч і не боїтеся на це витратити більше двох годин? Отже, наступна добірка для вас.

Манікюр з дизайном на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Ніжний, блискучий і у правильних кольорах манікюр / Фото: Pinterest

Дуже крута ідея, не кожному майстру під силу / Фото: Pinterest

Красивий новорічний дизайн манікюру / Фото: Pinterest

Дизайн складний, але воно того варте / Фото: Pinterest

Колір 2022 року / Фото: Pinterest

Дизайн нігтів на Рік Тигра 2022 / Фото: Pinterest

Святковий дизайн манікюру до Нового року 2022 / Фото: Pinterest

Геометричний дизайн манікюру / Фото: Pinterest

Дизайн манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Нігті на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Новорічний дизайн нігтів 2022 / Фото: Инстаграм

Дизайн на Рік Тигра / Фото: Инстаграм

Нігті на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Манікюр дизайн на Рік Тигра / Фото: Инстаграм

Рік Тигра 2022: який манікюр не можна робити

Ні ми, ні будь-хто інший не може вам заборонити робити те, що ви вважаєте за потрібне. Але щодо кольору манікюру, то астрологи в 2022 році наполегливо не рекомендують робити його в яскравих і неонових тонах, особливо в червоному кольорі здобичі Тигра. Також відмовтеся від будь-яких тваринних принтів.

Читайте також: