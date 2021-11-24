Від френча до бурлеску: найкращі варіанти манікюру на Новий рік 2022

Вибираємо свій новорічний дизайн манікюру / Фото: Колаж: Сьогодні
Новорічний манікюр 2022 – справа делікатна. До нього потрібно підійти не лише з фантазією, а й з обережністю, адже далеко не будь-який колір сподобається господареві року, Блакитному Водяному Тигру. Також вже час подумати, у чому піти на корпоратив.
До Нового року 2022 року залишилося трохи більше місяця, а це означає, що вже час бронювати місце у майстра на новорічний манікюр. Крім того, постарайтеся проявити свої дизайнерські таланти та самостійно придумати унікальний малюнок на нігтях, щоб зробити круті фото на смартфон. Занадто важко? Тоді наша добірка вам на допомогу!
Сукню на Новий рік ми вже почали обирати, тож ідемо далі. Колір 2022 Тигра не один, їх кілька: блакитний, синій, сірий, білий, чорний, бірюзовий, смарагдовий, коричневий, бежевий, золотий, срібний і бронзовий. Від них варто відштовхуватися при виборі дизайну манікюру.
Манікюр на Новий рік 2022: просте покриття
Не всі люблять строкаті і складні дизайни манікюру. Але точніше сказати: ніхто не хоче витрачати на нігті більше 1,5-2 годин. Якщо ви належите до таких дівчат, тоді наступні варіанти вам зайдуть.
Рік Блакитного Водяного Тигра 2022 року: манікюр з дизайном
Астрологи рекомендують рік Тигра 2022 зустрічати при повному параді: не боятися блиску, паєток, страз, адже Тигр самолюбна тварина, тому буде радий такій увазі. Хочете бути головною зіркою вечора на новорічну ноч і не боїтеся на це витратити більше двох годин? Отже, наступна добірка для вас.
Рік Тигра 2022: який манікюр не можна робити
Ні ми, ні будь-хто інший не може вам заборонити робити те, що ви вважаєте за потрібне. Але щодо кольору манікюру, то астрологи в 2022 році наполегливо не рекомендують робити його в яскравих і неонових тонах, особливо в червоному кольорі здобичі Тигра. Також відмовтеся від будь-яких тваринних принтів.
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