Сливовый штрудель, яблоки в тесте, маковый кекс и все это с орехами – проверенные рецепты выпечки к Спасу

Рецепты выпечки к Ореховому Спасу / Фото: Depositphotos
Ореховый Спас будем праздновать 29 августа, это неизменная дата для этого дня. Принято есть орехи, добавлять их в разные блюда прежде всего в выпечку. Вы уже знаете рецепты хрустящего и ароматного печенья с орехами, теперь расширим этот арсенал с помощью рецептов ниже.
Домашний хлеб с грецкими орехами и клюквой
Рецепт хлеба к Спасу / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 450 г муки
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 85 мл кленового сиропа или жидкого меда
- 1 стакан нарезанных грецких орехов
- 1 стакан вяленой клюквы
- 270 мл воды
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 ч. л. корицы
- 1 ч. л. соли
- 2 1/4 ч. л. сухих активных дрожжей
Способ приготовления
- Воду нагрейте до 50-60 градусов и перемешайте с кленовым сиропом или медом до растворения.
- Просейте муку в ведерко хлебопечки, добавьте овсяные хлопья, соль и молотую корицу.
- Влейте к муке воду с сиропом и растительное масло.
- Орехи и вяленую клюкву насыпьте в диспенсер для орехов и сухофруктов (орехи можно порубить на кусочки такой величины, как вам нравится).
- Дрожжи засыпьте в диспенсер для дрожжей.
- Включите программу для диетического хлеба с изюмом или для обычного хлеба с добавками, чтобы сработал диспенсер. Не используйте программу короче 3-х часов: тесто тяжелое и не успеет подняться. Этот рецепт можно ставить на отложенный старт, тут нет скоропортящихся продуктов.
- Готовый хлеб достаньте из формы и остудите на решетке. Он хорошо хранится и может быть заморожен.
Сливовый штрудель в духовке
Штрудель со сливово-ореховой начинкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для начинки
- 700 г слив
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 75 г изюма
- 75 г орехов
- 4 ст. л.
- 1 ч. л. молотой корицы
Для пропитки
- 20 г сливочного масла
- 30 г сливок 20%
Для теста
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сливочного масла
- 50 г воды
- 1 ч. л. уксуса
- 200 г муки
Способ приготовления
- Замесить тесто. Просеять муку, сделать в центре углубление, влить слегка взбитое яйцо, теплую воду, растопленное масло, уксус.
- Переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить на 30 минут, накрыв полотенцем.
- Большое кухонное полотенце обильно присыпать мукой, выложить тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатать как можно тоньше.
- Смазать тесто растительным маслом и аккуратно отделить от полотенца.
- Для начинки растопить масло и слегка поджарить сухари. Добавить сливы, сахар, изюм, корицу, орехи. Подержать на огне 1-2 минуты.
- Выложить начинку на тесто, немного подвернуть края. С помощью полотенца свернуть рулет и аккуратно перенести на противень.
- Обильно смазать штрудель растопленным маслом, накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при 200 градусов.
- Достать, снять фольгу, обильно смазать пропиткой и готовить еще на 25-30 минут.
Яблоки в тесте с орехами и изюмом
Яблоки в тесте / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 200 г слоеного теста
- 2 средних яблока
- 25 г грецких орехов
- 10 г миндаля
- 30 г изюма
- 1 ч. л. меда
- Корица, сахар, лимон – по вкусу
Способ приготовления
- Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать.
- Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели.
- К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок.
- Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см.
- В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом.
- Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 градусах.
- Чтобы десерт был похож на настоящее яблоко, можно перед выпечкой вырезать из теста листочки и прикрепить сверху.
Рогалики на сметане с ореховой начинкой
Рогалики с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для теста
- 200 г масла, спреда или маргарина
- 100 г сметаны
- 3 желтка
- 1 ст. л. уксуса
- 350-400 г муки
Для начинки
- 3 белка
- 1 стакан сахара
- Молотые орехи
- Сахарная пудра
Способ приготовления
- В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа.
- Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Взбейте белки с сахаром.
- Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы.
- Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.
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Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней
Маковый кекс в духовке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 150 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 4 яйца
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 250-300 г муки
- 30 г мака
- 50 г орехов
- 50 г изюма
- 100 г вишен
Способ приготовления
- Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить.
- Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить.
- Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм.
- Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком.
- Выпекать кекс в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут.
- Перед подачей остудить и по желанию посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или десертным вином.
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