Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Lifestyle Смачно

Сливовий штрудель, яблука в тісті, маковий кекс і все це з горіхами – перевірені рецепти випічки до Спасу

Ірина Маслова
26 серпня, 11:22
І ще домашній хліб з журавлиною і рогалики на сметані. Звертайте увагу на горіхи, вони можуть бути прогірклими. Сухофрукти перед використанням потрібно замочити і ретельно промити

Рецепти випічки до Горіхового Спасу / Фото: Depositphotos

Горіховий Спас святкуватимемо 29 серпня, це незмінна дата для цього дня. Заведено їсти горіхи, додавати їх у різні страви насамперед у випічку. Ви вже знаєте рецепти хрусткого і ароматного печива з горіхами, тепер розширимо цей арсенал за допомогою рецептів нижче.

Домашній хліб з волоськими горіхами і журавлиною

Рецепт хліба до Спасу / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Складові:

  • 450 г борошна
  • 1 стакан вівсяних пластівців
  • 85 мл кленового сиропу або рідкого меду
  • 1 стакан нарізаних волоських горіхів
  • 1 стакан в'яленої журавлини
  • 270 мл води
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • 2 ч. л. кориці
  • 1 ч. л. солі
  • 2,25 ч. л. сухих активних дріжджів

Спосіб приготування:

  1. Воду нагрійте до 50-60 градусів і перемішайте з кленовим сиропом або медом до розчинення.
  2. Просійте борошно в відерце хлібопічки, додайте вівсяні пластівці, сіль і мелену корицю.
  3. Влийте до борошна воду з сиропом і рослинну олію.
  4. Горіхи і в'ялену журавлину насипте в диспенсер для горіхів і сухофруктів (горіхи можна порубати на шматочки такої величини, як вам подобається).
  5. Дріжджі засипте в диспенсер для дріжджів.
  6. Користуйтеся програмою для дієтичного хліба з родзинками або для звичайного хліба з добавками, щоб спрацював диспенсер. Не використовуйте програму коротше 3-х годин: тісто важке і не встигне піднятися. Цей рецепт можна ставити на відкладений старт, тут немає швидкопсувних продуктів.
  7. Готовий хліб дістаньте з форми і остудити на решітці. Він добре зберігається і може бути заморожений.

Сливовий штрудель у духовці

Штрудель зі сливами / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1,5 години

Складові:

Для начинки:

  • 700 г слив
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 75 г родзинок
  • 75 г горіхів
  • 4 ст. л.
  • 1 ч. л. меленої кориці

Для просочення:

  • 20 г вершкового масла
  • 30 г вершків 20%

Для тіста:

  • 1 яйце
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 50 г води
  • 1 ч. л. оцту
  • 200 г борошна

Спосіб приготування:

  1. Замісити тісто. Просіяти борошно, зробити в центрі поглиблення, влити злегка збите яйце, теплу воду, розтоплене масло, оцет.
  2. Перекласти в миску, змащену олією і залишити на 30 хвилин, накривши рушником.
  3. Великий кухонний рушник рясно присипати борошном, викласти тісто і качалкою, змащеною олієюм, розкачати якомога тонше.
  4. Змастити тісто олією і акуратно відокремити від рушника.
  5. Для начинки розтопити масло і злегка підсмажити сухарі. Додати сливи, цукор, родзинки, корицю, горіхи. Потримати на вогні 1-2 хвилини.
  6. Викласти начинку на тісто, трохи підвернути краї. За допомогою рушника скрутити рулет і акуратно перенести на деко.
  7. Рясно змастити штрудель розтопленим маслом, накрити фольгою і поставити в розігріту духовку. Випікати 15 хвилин за 200 градусів.
  8. Дістати, зняти фольгу, рясно змастити вершками і готувати ще на 25-30 хвилин.

Читайте також:

Яблука в тесті з горіхами і родзинками

Яблука в тісті / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Реклама
  • 40 хвилин

Складові:

  • 200 г листкового тіста
  • 2 середніх яблука
  • 25 г волоських горіхів
  • 10 г мигдалю
  • 30 г родзинок
  • 1 ч. л. меду
  • Кориця, цукор, лимон – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Горіхи подрібнити в блендері. Додати до них мед, родзинки, корицю і добре перемішати.
  2. Яблука почистити, акуратно зрізати верхню частину і видалити серцевину. Стінки повинні бути товщиною близько сантиметра. Скропити їх соком лимона, щоб вони не потемніли.
  3. До горіхово-медової маси додати подрібнену м'якоть з вирізаних серединок яблук.
  4. Листкове тісто розкачати і нарізати смужками завширшки 2-3 см.
  5. У яблука покласти начинку і накрити відрізаними від них верхівками. Обваляти фрукти в цукрі і щільно обмотати смужками тіста. Дно також має бути повністю закрито тістом. Як варіант – ви можете зробити мішечок з тіста і закріпити його зверху кулінарним шпагатом.
  6. Змастити яблука збитим жовтком і відправити запікатися в духовку приблизно на 20 хвилин за 200 градусів.
  7. Щоб десерт був схожий на справжнє яблуко, можна перед випічкою вирізати з тіста листя і прикріпити зверху.

Рогалики на сметані з горіховою начинкою

Рогалики з горіховою начинкою / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Складові:

Для тіста:

  • 200 г масла, спреда або маргарину
  • 100 г сметани
  • 3 жовтки
  • 1 ст. л. оцту
  • 350 – 400 г борошна

Для начинки:

  • 3 білки
  • 1 склянка цукру
  • Мелені горіхи
  • Цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. У миску всипте борошно, сюди ж натріть холодний маргарин. Перемішайте руками до утворення крихти. Додайте сметану, жовтки і оцет. Швидко замісіть тісто, загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник мінімум на 3 години.
  2. Деко застеліть пекарським папером. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  3. Збийте білки з цукром.
  4. Відріжте шматочок тіста і розкачайте коло. Розріжте коло на сектори.
  5. Кожен трикутник змастіть безе і посипте горіхами. Скрутіть рогалики. Викладіть рогалики на деко і поставте випікати до золотистого кольору. Готові гарячі рогалики обваляйте в цукровій пудрі і остудіть.

Читайте також:

Маковий кекс з горіхами, родзинками і вишнею

Маковий кекс в духовці / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 2 години

Складові:

  • 150 г вершкового масла
  • 150 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 4 яйця
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 250-300 г борошна
  • 30 г маку
  • 50 г горіхів
  • 50 г родзинок
  • 100 г вишень

Спосіб приготування:

  1. Горіхи подрібнити, мак промити. Родзинки залити окропом і обсушити.
  2. М'яке вершкове масло збити разом з цукром і ваніллю. Додати яйця і добре збити.
  3. Всипати борошно, просіяне з розпушувачем, перемішати. Готове тісто розділити на три частини. В одну додати мак, в другу – горіхи, в третю – родзинки.
  4. Форму для кексу змастити маслом і присипати борошном. Викласти тісто з горіхами, потім тісто з родзинками. Додати вишні і покрити їх тістом з маком.
  5. Випікати кекс у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
  6. Перед подачею остудити і за бажанням посипати ванільною цукровою пудрою. Подавати разом з чаєм, кавою або десертним вином.

Тим, хто любить випічку з овочами, може сподобатися рецепт пиріжків самосів.

І ще 5 рецептів цікавої випічки до Спасу знайдете тут.

Реклама