Сливовий штрудель, яблука в тісті, маковий кекс і все це з горіхами – перевірені рецепти випічки до Спасу

Рецепти випічки до Горіхового Спасу / Фото: Depositphotos

Горіховий Спас святкуватимемо 29 серпня, це незмінна дата для цього дня. Заведено їсти горіхи, додавати їх у різні страви насамперед у випічку. Ви вже знаєте рецепти хрусткого і ароматного печива з горіхами, тепер розширимо цей арсенал за допомогою рецептів нижче.

Домашній хліб з волоськими горіхами і журавлиною

Рецепт хліба до Спасу / Фото: Depositphotos

Час приготування:

більше 3-х годин

Складові:

450 г борошна

1 стакан вівсяних пластівців

85 мл кленового сиропу або рідкого меду

1 стакан нарізаних волоських горіхів

1 стакан в'яленої журавлини

270 мл води

1 ст. л. рослинної олії

2 ч. л. кориці

1 ч. л. солі

2,25 ч. л. сухих активних дріжджів

Спосіб приготування:

Воду нагрійте до 50-60 градусів і перемішайте з кленовим сиропом або медом до розчинення. Просійте борошно в відерце хлібопічки, додайте вівсяні пластівці, сіль і мелену корицю. Влийте до борошна воду з сиропом і рослинну олію. Горіхи і в'ялену журавлину насипте в диспенсер для горіхів і сухофруктів (горіхи можна порубати на шматочки такої величини, як вам подобається). Дріжджі засипте в диспенсер для дріжджів. Користуйтеся програмою для дієтичного хліба з родзинками або для звичайного хліба з добавками, щоб спрацював диспенсер. Не використовуйте програму коротше 3-х годин: тісто важке і не встигне піднятися. Цей рецепт можна ставити на відкладений старт, тут немає швидкопсувних продуктів. Готовий хліб дістаньте з форми і остудити на решітці. Він добре зберігається і може бути заморожений.

Сливовий штрудель у духовці

Штрудель зі сливами / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1,5 години

Складові:

Для начинки:

700 г слив

100 г вершкового масла

100 г цукру

75 г родзинок

75 г горіхів

4 ст. л.

1 ч. л. меленої кориці

Для просочення:

20 г вершкового масла

30 г вершків 20%

Для тіста:

1 яйце

2 ст. л. вершкового масла

50 г води

1 ч. л. оцту

200 г борошна

Спосіб приготування:

Замісити тісто. Просіяти борошно, зробити в центрі поглиблення, влити злегка збите яйце, теплу воду, розтоплене масло, оцет. Перекласти в миску, змащену олією і залишити на 30 хвилин, накривши рушником. Великий кухонний рушник рясно присипати борошном, викласти тісто і качалкою, змащеною олієюм, розкачати якомога тонше. Змастити тісто олією і акуратно відокремити від рушника. Для начинки розтопити масло і злегка підсмажити сухарі. Додати сливи, цукор, родзинки, корицю, горіхи. Потримати на вогні 1-2 хвилини. Викласти начинку на тісто, трохи підвернути краї. За допомогою рушника скрутити рулет і акуратно перенести на деко. Рясно змастити штрудель розтопленим маслом, накрити фольгою і поставити в розігріту духовку. Випікати 15 хвилин за 200 градусів. Дістати, зняти фольгу, рясно змастити вершками і готувати ще на 25-30 хвилин.

Яблука в тесті з горіхами і родзинками

Яблука в тісті / Фото: Depositphotos

Час приготування:

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40 хвилин

Складові:

200 г листкового тіста

2 середніх яблука

25 г волоських горіхів

10 г мигдалю

30 г родзинок

1 ч. л. меду

Кориця, цукор, лимон – за смаком

Спосіб приготування:

Горіхи подрібнити в блендері. Додати до них мед, родзинки, корицю і добре перемішати. Яблука почистити, акуратно зрізати верхню частину і видалити серцевину. Стінки повинні бути товщиною близько сантиметра. Скропити їх соком лимона, щоб вони не потемніли. До горіхово-медової маси додати подрібнену м'якоть з вирізаних серединок яблук. Листкове тісто розкачати і нарізати смужками завширшки 2-3 см. У яблука покласти начинку і накрити відрізаними від них верхівками. Обваляти фрукти в цукрі і щільно обмотати смужками тіста. Дно також має бути повністю закрито тістом. Як варіант – ви можете зробити мішечок з тіста і закріпити його зверху кулінарним шпагатом. Змастити яблука збитим жовтком і відправити запікатися в духовку приблизно на 20 хвилин за 200 градусів. Щоб десерт був схожий на справжнє яблуко, можна перед випічкою вирізати з тіста листя і прикріпити зверху.

Рогалики на сметані з горіховою начинкою

Рогалики з горіховою начинкою / Фото: Depositphotos

Час приготування:

більше 3-х годин

Складові:

Для тіста:

200 г масла, спреда або маргарину

100 г сметани

3 жовтки

1 ст. л. оцту

350 – 400 г борошна

Для начинки:

3 білки

1 склянка цукру

Мелені горіхи

Цукрова пудра

Спосіб приготування:

У миску всипте борошно, сюди ж натріть холодний маргарин. Перемішайте руками до утворення крихти. Додайте сметану, жовтки і оцет. Швидко замісіть тісто, загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник мінімум на 3 години. Деко застеліть пекарським папером. Розігрійте духовку до 180 градусів. Збийте білки з цукром. Відріжте шматочок тіста і розкачайте коло. Розріжте коло на сектори. Кожен трикутник змастіть безе і посипте горіхами. Скрутіть рогалики. Викладіть рогалики на деко і поставте випікати до золотистого кольору. Готові гарячі рогалики обваляйте в цукровій пудрі і остудіть.

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Маковий кекс з горіхами, родзинками і вишнею

Маковий кекс в духовці / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Складові:

150 г вершкового масла

150 г цукру

10 г ванільного цукру

4 яйця

2 ч. л. розпушувача

250-300 г борошна

30 г маку

50 г горіхів

50 г родзинок

100 г вишень

Спосіб приготування:

Горіхи подрібнити, мак промити. Родзинки залити окропом і обсушити. М'яке вершкове масло збити разом з цукром і ваніллю. Додати яйця і добре збити. Всипати борошно, просіяне з розпушувачем, перемішати. Готове тісто розділити на три частини. В одну додати мак, в другу – горіхи, в третю – родзинки. Форму для кексу змастити маслом і присипати борошном. Викласти тісто з горіхами, потім тісто з родзинками. Додати вишні і покрити їх тістом з маком. Випікати кекс у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин. Перед подачею остудити і за бажанням посипати ванільною цукровою пудрою. Подавати разом з чаєм, кавою або десертним вином.

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