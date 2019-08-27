3 рецепта хрустящего и ароматного печенья к Ореховому Спасу

Рецепты печенья к Ореховому Спасу / Фото: Depositphotos
Ореховый Спас отмечается ежегодно 29 августа, после Медового Спаса (14 августа) и Яблочного Спаса (19 августа). Этот праздник еще называют Хлебным Спасом и Полотняным Спасом. На праздник пекут хлеб и пироги из муки нового урожая, а также готовят блюда с орехами. Печенье с орехами – это очень удачный выбор, испечь его несложно, а понравится оно всем без исключения. В этом материале найдете срез оптимальных цен на продукты для пикника.
Бискотти с орехами и сухофруктами от Лизы Глинской
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Мука – 425 г
- Сахар – 225 г
- Яйца – 3 шт.
- Соль
- Разрыхлитель – 7 г
- Ванильный сахар
- Цедра одного апельсина
- Орехи (фундук, миндаль, грецкий) – 130 г
- Цукаты, сухофрукты – 80 г
Способ приготовления:
- Яйца взбить венчиком вместе с сахаром, пока сахар не растворится и масса не посветлеет.
- Муку смешать с разрыхлителем и солью и в несколько этапов добавить к яичной смеси. Затем добавить орехи и цукаты.
- Стол слегка подпылить мукой, раскатать две-три колбаски из теста, немного приплюснуть их и поместить на противень с пергаментом.
- Выпекать при температуре 160 градусов 25-30 минут. Достать из духовки и дать остыть.
- Затем нарезать наискосок толщиной 1,5-2 сантиметра. Разложить печенья на решетку и снова отправить в духовку подсушиться при 150 градусах на 15 минут. После чего обязательно дать остыть.
Печенье с клюквой и орехами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 1/2 чайной ложки
- Соль – 1/2 чайной ложки
- Овсянка (не растворимая) – 75 г
- Сливочное масло комнатной температуры – 113 г
- Коричневый сахар – 75 г
- Белый сахар – 100 г
- Яйцо – 1 большое
- Ванильный экстракт – 1 чайная ложка
- Сушеная клюква – 75 г
- Орехи (пекан или грецкие), порезанные на кусочки – 50 г
- Белый шоколад, порезанный кусочками размером с клюкву – 150 г
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить противень бумагой для выпечки.
- В миске смешать муку, овсянку, соль и разрыхлитель.
- В отдельной миске миксером хорошо взбить масло с сахаром. Добавить яйцо, ванильный экстракт и перемешать.
- Добавить клюкву, орехи и шоколад. Хорошо перемешать.
- Скатать шарики из теста размером с грецкий орех. Должно получиться 30-35 штук.
- Положить на противень и немного прижать. Оставить между печеньем место около 4-5 см.
- Выпекать 15-18 минут, пока края печенья не станут золотистыми.
- Достать противень из духовки и дать остыть 5 минут, чтобы печенье затвердело.
- После того, как печенье станет более плотным, переложить на решетку и дать полностью остыть.
Печенье с миндальным лепестками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Яичные желтки – 2 шт.
- Сахар – 80 г
- Мука – 40 г
- Сливочное масло – 59 г
- 40 г миндальных лепестков + для посыпки
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
- Яичные желтки растереть венчиком вместе с сахаром, не взбивая.
- Добавить к желткам растопленное сливочное масло и просеянную муку.
- Всыпать миндальные лепестки и аккуратно вмешать в тесто.
- Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом.
- Выложить тесто двумя чайными ложками на бумагу для выпечки. Посыпать миндальными лепестками.
- Выпекать в разогретой до 160 градусов около 15-20 минут.
- Дать печенью остыть 5-10 минут на противне, затем переложить на решетку, чтобы оно не отсырело снизу.
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