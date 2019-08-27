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3 рецепта хрустящего и ароматного печенья к Ореховому Спасу

Ирина Маслова
25 августа, 10:25
Овсяное печенье с клюквой, миндальное печенье или бискотти с сухофруктами – оно быстро готовится и понравится всем без исключения. Для этого всего можно брать грецкие орехи, фундук, миндаль

Рецепты печенья к Ореховому Спасу / Фото: Depositphotos

Ореховый Спас отмечается ежегодно 29 августа, после Медового Спаса (14 августа) и Яблочного Спаса (19 августа). Этот праздник еще называют Хлебным Спасом и Полотняным Спасом. На праздник пекут хлеб и пироги из муки нового урожая, а также готовят блюда с орехами. Печенье с орехами – это очень удачный выбор, испечь его несложно, а понравится оно всем без исключения. В этом материале найдете срез оптимальных цен на продукты для пикника.

Бискотти с орехами и сухофруктами от Лизы Глинской

Бискотти с орехами / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Мука – 425 г
  • Сахар – 225 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль
  • Разрыхлитель – 7 г
  • Ванильный сахар
  • Цедра одного апельсина
  • Орехи (фундук, миндаль, грецкий) – 130 г
  • Цукаты, сухофрукты – 80 г

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить венчиком вместе с сахаром, пока сахар не растворится и масса не посветлеет.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и солью и в несколько этапов добавить к яичной смеси. Затем добавить орехи и цукаты.
  3. Стол слегка подпылить мукой, раскатать две-три колбаски из теста, немного приплюснуть их и поместить на противень с пергаментом.
  4. Выпекать при температуре 160 градусов 25-30 минут. Достать из духовки и дать остыть.
  5. Затем нарезать наискосок толщиной 1,5-2 сантиметра. Разложить печенья на решетку и снова отправить в духовку подсушиться при 150 градусах на 15 минут. После чего обязательно дать остыть.

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Печенье с клюквой и орехами

Рецепты печенья к Ореховому Спасу / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

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  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 1/2 чайной ложки
  • Соль – 1/2 чайной ложки
  • Овсянка (не растворимая) – 75 г
  • Сливочное масло комнатной температуры – 113 г
  • Коричневый сахар – 75 г
  • Белый сахар – 100 г
  • Яйцо – 1 большое
  • Ванильный экстракт – 1 чайная ложка
  • Сушеная клюква – 75 г
  • Орехи (пекан или грецкие), порезанные на кусочки – 50 г
  • Белый шоколад, порезанный кусочками размером с клюкву – 150 г

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить противень бумагой для выпечки.
  2. В миске смешать муку, овсянку, соль и разрыхлитель.
  3. В отдельной миске миксером хорошо взбить масло с сахаром. Добавить яйцо, ванильный экстракт и перемешать.
  4. Добавить клюкву, орехи и шоколад. Хорошо перемешать.
  5. Скатать шарики из теста размером с грецкий орех. Должно получиться 30-35 штук.
  6. Положить на противень и немного прижать. Оставить между печеньем место около 4-5 см.
  7. Выпекать 15-18 минут, пока края печенья не станут золотистыми.
  8. Достать противень из духовки и дать остыть 5 минут, чтобы печенье затвердело.
  9. После того, как печенье станет более плотным, переложить на решетку и дать полностью остыть.

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Печенье с миндальным лепестками

Миндальное печенье / Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Сахар – 80 г
  • Мука – 40 г
  • Сливочное масло – 59 г
  • 40 г миндальных лепестков + для посыпки

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
  2. Яичные желтки растереть венчиком вместе с сахаром, не взбивая.
  3. Добавить к желткам растопленное сливочное масло и просеянную муку.
  4. Всыпать миндальные лепестки и аккуратно вмешать в тесто.
  5. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом.
  6. Выложить тесто двумя чайными ложками на бумагу для выпечки. Посыпать миндальными лепестками.
  7. Выпекать в разогретой до 160 градусов около 15-20 минут.
  8. Дать печенью остыть 5-10 минут на противне, затем переложить на решетку, чтобы оно не отсырело снизу.

Если любите выпечку с овощами, то приготовьте пирожки самосы. Как это сделать – смотрите в видео.

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