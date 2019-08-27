3 рецепта хрустящего и ароматного печенья к Ореховому Спасу

Рецепты печенья к Ореховому Спасу / Фото: Depositphotos

Ореховый Спас отмечается ежегодно 29 августа, после Медового Спаса (14 августа) и Яблочного Спаса (19 августа). Этот праздник еще называют Хлебным Спасом и Полотняным Спасом. На праздник пекут хлеб и пироги из муки нового урожая, а также готовят блюда с орехами. Печенье с орехами – это очень удачный выбор, испечь его несложно, а понравится оно всем без исключения. В этом материале найдете срез оптимальных цен на продукты для пикника.

Бискотти с орехами и сухофруктами от Лизы Глинской

Бискотти с орехами / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Мука – 425 г

Сахар – 225 г

Яйца – 3 шт.

Соль

Разрыхлитель – 7 г

Ванильный сахар

Цедра одного апельсина

Орехи (фундук, миндаль, грецкий) – 130 г

Цукаты, сухофрукты – 80 г

Способ приготовления:

Яйца взбить венчиком вместе с сахаром, пока сахар не растворится и масса не посветлеет. Муку смешать с разрыхлителем и солью и в несколько этапов добавить к яичной смеси. Затем добавить орехи и цукаты. Стол слегка подпылить мукой, раскатать две-три колбаски из теста, немного приплюснуть их и поместить на противень с пергаментом. Выпекать при температуре 160 градусов 25-30 минут. Достать из духовки и дать остыть. Затем нарезать наискосок толщиной 1,5-2 сантиметра. Разложить печенья на решетку и снова отправить в духовку подсушиться при 150 градусах на 15 минут. После чего обязательно дать остыть.

Печенье с клюквой и орехами

Рецепты печенья к Ореховому Спасу / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

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Мука – 150 г

Разрыхлитель – 1/2 чайной ложки

Соль – 1/2 чайной ложки

Овсянка (не растворимая) – 75 г

Сливочное масло комнатной температуры – 113 г

Коричневый сахар – 75 г

Белый сахар – 100 г

Яйцо – 1 большое

Ванильный экстракт – 1 чайная ложка

Сушеная клюква – 75 г

Орехи (пекан или грецкие), порезанные на кусочки – 50 г

Белый шоколад, порезанный кусочками размером с клюкву – 150 г

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить противень бумагой для выпечки. В миске смешать муку, овсянку, соль и разрыхлитель. В отдельной миске миксером хорошо взбить масло с сахаром. Добавить яйцо, ванильный экстракт и перемешать. Добавить клюкву, орехи и шоколад. Хорошо перемешать. Скатать шарики из теста размером с грецкий орех. Должно получиться 30-35 штук. Положить на противень и немного прижать. Оставить между печеньем место около 4-5 см. Выпекать 15-18 минут, пока края печенья не станут золотистыми. Достать противень из духовки и дать остыть 5 минут, чтобы печенье затвердело. После того, как печенье станет более плотным, переложить на решетку и дать полностью остыть.

Печенье с миндальным лепестками

Миндальное печенье / Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Яичные желтки – 2 шт.

Сахар – 80 г

Мука – 40 г

Сливочное масло – 59 г

40 г миндальных лепестков + для посыпки

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Яичные желтки растереть венчиком вместе с сахаром, не взбивая. Добавить к желткам растопленное сливочное масло и просеянную муку. Всыпать миндальные лепестки и аккуратно вмешать в тесто. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить тесто двумя чайными ложками на бумагу для выпечки. Посыпать миндальными лепестками. Выпекать в разогретой до 160 градусов около 15-20 минут. Дать печенью остыть 5-10 минут на противне, затем переложить на решетку, чтобы оно не отсырело снизу.

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