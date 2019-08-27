3 рецепти хрусткого і ароматного печива до Горіхового Спасу

Рецепти печива до Горіхового Спасу / Фото: Depositphotos
Горіховий Спас відзначається щорічно 29 серпня, після Медового Спаса (14 серпня) і Яблучного Спаса (19 серпня). Це свято ще називають Хлібним Спасом. На свято печуть хліб і пироги з борошна нового врожаю, а також готують страви з горіхами. Печиво з горіхами – це дуже вдалий вибір, спекти його нескладно, а сподобається воно всім без винятку. У цьому матеріалі знайдете зріз оптимальних цін на продукти для пікніка.
Біскоті з горіхами і сухофруктами від Лізи Глінської
Час приготування:
- 2 години
Складові:
- Борошно – 425 г
- Цукор – 225 г
- Яйця – 3 шт.
- Сіль
- Розпушувач – 7 г
- Ванільний цукор
- Цедра одного апельсина
- Горіхи (фундук, мигдаль, волоський) – 130 г
- Цукати, сухофрукти – 80 г
Спосіб приготування:
- Яйця збити вінчиком разом з цукром, доки цукор не розчиниться і маса не посвітлішає.
- Борошно змішати з розпушувачем і сіллю і в кілька етапів додати до яєчної суміші. Потім додати горіхи і цукати.
- Стіл злегка подпиліть борошном, розкачати дві-три ковбаски з тіста, трохи приплюснути їх і помістити на деко з пергаментом.
- Випікати за температури 160 градусів 25-30 хвилин. Дістати з духовки і дати охолонути.
- Потім нарізати навскоси завтовшки 1,5-2 сантиметри. Розкласти печиво на решітку і знову відправити в духовку підсушитися за 150 градусів на 15 хвилин. Після чого обов'язково дати охолонути.
Печиво з журавлиною і горіхами
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- Борошно – 150 г
- Розпушувач – 1/2 чайної ложки
- Сіль – 1/2 чайної ложки
- Вівсянка (не розчинної) – 75 г
- Вершкове масло кімнатної температури – 113 г
- Коричневий цукор – 75 г
- Білий цукор – 100 г
- Яйце – 1 велике
- Ванільний екстракт – 1 чайна ложка
- Сушена журавлина – 75 г
- Горіхи (пекан або волоські), порізані на шматочки – 50 г
- Білий шоколад, порізаний шматочками розміром з журавлину – 150 г
Спосіб приготування:
- Розігріти духовку до 180 градусів. Застелити деко папером для випічки.
- У мисці змішати борошно, вівсянку, сіль і розпушувач.
- В окремій мисці міксером добре збити масло з цукром. Додати яйце, ванільний екстракт і перемішати.
- Додати журавлину, горіхи і шоколад. Добре перемішати.
- Скачати кульки з тіста розміром з волоський горіх. Має вийти 30-35 штук.
- Покласти на деко і трохи притиснути. Залишити між печивом місце близько 4-5 см.
- Випікати 15-18 хвилин, доки краї печива не стануть золотистими.
- Дістати деко з духовки і дати охолонути 5 хвилин, щоби печиво затверділо.
- Після того, як печиво стане щільнішим, перекласти на решітку і дати повністю охолонути.
Печиво з мигдальним пелюстками
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- Яєчні жовтки – 2 шт.
- Цукор – 80 г
- Борошно – 40 г
- Вершкове масло – 59 г
- 40 г мигдальних пелюсток + для посипання
Спосіб приготування:
- Вершкове масло розтопити і остудити до кімнатної температури.
- Яєчні жовтки розтерти вінчиком разом з цукром, не збиваючи.
- Додати до жовтків розтоплене вершкове масло і просіяне борошно.
- Всипати мигдальні пелюстки і акуратно вмішати в тісто.
- Деко для випічки застелити пергаментним папером, змастити олією.
- Викласти тісто двома чайними ложками на папір для випічки. Посипати мигдальними пелюстками.
- Випікати в розігрітій до 160 градусів близько 15-20 хвилин.
- Дати печиву охолонути 5-10 хвилин на деку, потім перекласти на решітку, щоб воно не відволожилося знизу.
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