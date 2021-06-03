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Омлет-суфле на завтрак: 3 рецепта блюда, которое понравится всей семье

4 июня, 07:01

Ирина Маслова

Как вспомогательные ингредиенты можно взять сыр, грибы, ветчину и зелень

Омлет-суфле с сыром Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Еще одно красивое и нежное исполнение яиц к завтраку. Особая текстура суфле достигается путем его запекания в духовке. Но оно более нежное, чем, скажем, разнообразные яичные запеканки. Ниже найдете три рецепта омлета-суфле с сыром, ветчиной, грибами и зеленью. Пожалуй, это один из самых вкусных способов начинать новый день.

Омлет-суфле с пармезаном (или с другим сыром)

Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Ингредиенты

Способ приготовления⠀

  1. Яйца взбить миксером вместе со сметаной, тертым пармезаном, размягченным сливочным маслом и приправами.
  2. Залить смесь в смазанную маслом форму и запечь в разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности (около 25-35 минут).

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Омлет‑суфле с ветчиной и сыром

Фото: instagram.com/recipes_dnya/

Ингредиенты (четыре порции)

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Способ приготовления

  1. Яйца взбить со сметаной, сливками, нарубленной петрушкой, мускатным орехом, солью и перцем. Смешать с тертым сыром.
  2. Ветчину нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до слегка золотистого цвета, после чего добавить нарубленный порей (только белую часть стебля) и жарить, пока порей не станет мягким.
  3. Залить содержимое сковороды яичной смесью и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.
  4. Украсить зеленью.

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Омлет-суфле с зеленью и грибами

Фото: instagram.com/mikrozelen.uz/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грибы обжарить на сковороде со специями.
  2. Отделить белки от желтков, посолить. Взбить миксером в стойкую пену. Добавить в желтки мускатный орех, сливки, взбить.
  3. Соединить с сулугуни, натертым на крупной терке. Перемешать.
  4. Вмешать лопаткой в несколько приемов белки в миску с желтками. Перемешивать аккуратно, стараясь не нарушать структуру взбитого белка.
  5. Добавить зелень и грибы к омлетной массе, перемешать.
  6. Смазать сливочным маслом формочки, заполнить до середины омлетной массой. Добавить в каждую формочку с омлетом по небольшому кусочку сливочного масла.
  7. Поместить формочки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать в течение 10-12 минут.

К завтраку также можно приготовить оригинальную начинку для лаваша из курицы, сыра и овощей.

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