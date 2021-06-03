Омлет-суфле на завтрак: 3 рецепта блюда, которое понравится всей семье

Как вспомогательные ингредиенты можно взять сыр, грибы, ветчину и зелень

Омлет-суфле с сыром Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Еще одно красивое и нежное исполнение яиц к завтраку. Особая текстура суфле достигается путем его запекания в духовке. Но оно более нежное, чем, скажем, разнообразные яичные запеканки. Ниже найдете три рецепта омлета-суфле с сыром, ветчиной, грибами и зеленью. Пожалуй, это один из самых вкусных способов начинать новый день.

Омлет-суфле с пармезаном (или с другим сыром)

Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Ингредиенты

яйца – 4 шт.;

сметана – 100 г;

пармезан тертый – 50 г;

сливочное масло – 20 г;

соль – щепотка;

черный перец – по вкусу;

мускатный орех – на кончике ножа.

Способ приготовления⠀

Яйца взбить миксером вместе со сметаной, тертым пармезаном, размягченным сливочным маслом и приправами. Залить смесь в смазанную маслом форму и запечь в разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности (около 25-35 минут).

Читайте также: Омлет по-корейски: как еще можно приготовить яйца (рецепт из Instagram)

Омлет‑суфле с ветчиной и сыром

Фото: instagram.com/recipes_dnya/

Ингредиенты (четыре порции)

Реклама

Яйцо куриное – 6 шт.;

Лук‑порей – 1 шт.;

Ветчина – 100 г;

Сливочное масло – 20 г;

Сметана – 200 мл;

Сливки 25% – 100 мл;

Мускатный орех – по вкусу;

Сыр – 50 г;

Соль, перец, петрушка – по вкусу.

Способ приготовления

Яйца взбить со сметаной, сливками, нарубленной петрушкой, мускатным орехом, солью и перцем. Смешать с тертым сыром. Ветчину нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до слегка золотистого цвета, после чего добавить нарубленный порей (только белую часть стебля) и жарить, пока порей не станет мягким. Залить содержимое сковороды яичной смесью и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Украсить зеленью.

Читайте также: Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

Омлет-суфле с зеленью и грибами

Фото: instagram.com/mikrozelen.uz/

Ингредиенты

яйца – 4 шт.;

сливки (20%) – 60 мл;

сулугуни – 40 г;

сливочное масло – 30 г;

грибы – 50 г;

молотый мускатный орех;

зелень – 100 г;

соль.

Способ приготовления

Грибы обжарить на сковороде со специями. Отделить белки от желтков, посолить. Взбить миксером в стойкую пену. Добавить в желтки мускатный орех, сливки, взбить. Соединить с сулугуни, натертым на крупной терке. Перемешать. Вмешать лопаткой в несколько приемов белки в миску с желтками. Перемешивать аккуратно, стараясь не нарушать структуру взбитого белка. Добавить зелень и грибы к омлетной массе, перемешать. Смазать сливочным маслом формочки, заполнить до середины омлетной массой. Добавить в каждую формочку с омлетом по небольшому кусочку сливочного масла. Поместить формочки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать в течение 10-12 минут.

К завтраку также можно приготовить оригинальную начинку для лаваша из курицы, сыра и овощей.

Здесь узнаете, как пожарить идеальные оладьи и найдете три рецепта.