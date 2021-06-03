Омлет-суфле на завтрак: 3 рецепта блюда, которое понравится всей семье

Омлет-суфле с сыром Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/
Еще одно красивое и нежное исполнение яиц к завтраку. Особая текстура суфле достигается путем его запекания в духовке. Но оно более нежное, чем, скажем, разнообразные яичные запеканки. Ниже найдете три рецепта омлета-суфле с сыром, ветчиной, грибами и зеленью. Пожалуй, это один из самых вкусных способов начинать новый день.
Омлет-суфле с пармезаном (или с другим сыром)
Ингредиенты
- яйца – 4 шт.;
- сметана – 100 г;
- пармезан тертый – 50 г;
- сливочное масло – 20 г;
- соль – щепотка;
- черный перец – по вкусу;
- мускатный орех – на кончике ножа.
Способ приготовления⠀
- Яйца взбить миксером вместе со сметаной, тертым пармезаном, размягченным сливочным маслом и приправами.
- Залить смесь в смазанную маслом форму и запечь в разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности (около 25-35 минут).
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Омлет‑суфле с ветчиной и сыром
Ингредиенты (четыре порции)
- Яйцо куриное – 6 шт.;
- Лук‑порей – 1 шт.;
- Ветчина – 100 г;
- Сливочное масло – 20 г;
- Сметана – 200 мл;
- Сливки 25% – 100 мл;
- Мускатный орех – по вкусу;
- Сыр – 50 г;
- Соль, перец, петрушка – по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца взбить со сметаной, сливками, нарубленной петрушкой, мускатным орехом, солью и перцем. Смешать с тертым сыром.
- Ветчину нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до слегка золотистого цвета, после чего добавить нарубленный порей (только белую часть стебля) и жарить, пока порей не станет мягким.
- Залить содержимое сковороды яичной смесью и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.
- Украсить зеленью.
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Омлет-суфле с зеленью и грибами
Ингредиенты
- яйца – 4 шт.;
- сливки (20%) – 60 мл;
- сулугуни – 40 г;
- сливочное масло – 30 г;
- грибы – 50 г;
- молотый мускатный орех;
- зелень – 100 г;
- соль.
Способ приготовления
- Грибы обжарить на сковороде со специями.
- Отделить белки от желтков, посолить. Взбить миксером в стойкую пену. Добавить в желтки мускатный орех, сливки, взбить.
- Соединить с сулугуни, натертым на крупной терке. Перемешать.
- Вмешать лопаткой в несколько приемов белки в миску с желтками. Перемешивать аккуратно, стараясь не нарушать структуру взбитого белка.
- Добавить зелень и грибы к омлетной массе, перемешать.
- Смазать сливочным маслом формочки, заполнить до середины омлетной массой. Добавить в каждую формочку с омлетом по небольшому кусочку сливочного масла.
- Поместить формочки в духовку, разогретую до 200 градусов, запекать в течение 10-12 минут.
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