Омлет миш-маш, "Шопский" салат и кофе, сваренный на молоке – рецепты болгарского завтрака

Рецепты блюд болгарского завтрака / Фото: Depositphotos

Мы не беремся утверждать, что все болгары готовят на завтрак именно эти блюда. Но есть большая вероятность, что во многих домах Болгарии с омлетом миш-маш, "Шопским салатом" и кофе, сваренном на молоке, начинается утро. Для салата и омлета нужны сочные овощи и брынза, а в кофе по-болгарски кладется много сахара, количество которого, конечно, можно сокращать по вкусу.

Итак, отличный болгарский завтрак, который заслуживает вашего внимания и, возможно, станет одним из ваших любимых.

Омлет миш-маш

Омлет миш-маш / Фото: instagram.com/gotovim_vmeste_s_mashey/

Ингредиенты

яйца – 2 шт.;

брынза – 50 г;

красный болгарский перец – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

красный лук – 1 шт.;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Лук почистить, измельчить. Помидоры нарезать мелкими кубиками. Перец измельчить. Брынзу натереть на мелкой терке. На растительном масле подрумянить лук. Жарить в течение семи-десяти минут на среднем огне, помешивая. Добавить к луку помидоры и перец. Присолить. Тушить на небольшом огне 15-20 минут, пока сок не испарится. Вбить яйца, добавить брынзу. Перемешать, поперчить. Жарить еще две-три минуты до готовности яиц. Солить не нужно, брынза довольно соленая. Подавать сразу же, с поджаренным в тостере хлебом.

Салат "Шопский"

Шопский салат / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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помидоры красные – 400 г;

перец сладкий зеленый, красный – по 1 шт.;

лук репчатый – 100 г;

лимонный сок – 20 мл;

маслины без косточки – 50 г;

брынза – 125 г;

огурцы – 250 г;

петрушка – 20 г;

оливковое масло – 30 мл;

соль морская.

Способ приготовления

Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками. Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками. Лук нарезать очень тонко. Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить. Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.

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Кофе по-болгарски

Кофе в Болгарии варят на молоке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

кофе молотый – 15 г;

молоко – 0,25 л;

сахар – 30 г.

Способ приготовления

Вскипятить молоко, подождать, пока оно остынет примерно до 80 градусов. Положить в кофейник или джезву кофе и сахар, залить горячим молоком. Довести молоко до кипения, варить на медленном огне две-четыре минуты. Дать постоять пять минут и подавать.

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