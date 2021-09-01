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Омлет миш-маш, "Шопский" салат и кофе, сваренный на молоке – рецепты болгарского завтрака

Ирина Маслова
1 сентября, 07:01
Омлет готовится с помидорами и болгарским перцем, можно добавить баклажан. Для салата будет нужна брынза и маслины, а молоко в кофе болгары не добавляют, а варят на нем

Рецепты блюд болгарского завтрака / Фото: Depositphotos

Мы не беремся утверждать, что все болгары готовят на завтрак именно эти блюда. Но есть большая вероятность, что во многих домах Болгарии с омлетом миш-маш, "Шопским салатом" и кофе, сваренном на молоке, начинается утро. Для салата и омлета нужны сочные овощи и брынза, а в кофе по-болгарски кладется много сахара, количество которого, конечно, можно сокращать по вкусу.

Итак, отличный болгарский завтрак, который заслуживает вашего внимания и, возможно, станет одним из ваших любимых.

Омлет миш-маш

Омлет миш-маш / Фото: instagram.com/gotovim_vmeste_s_mashey/

Ингредиенты

  • яйца – 2 шт.;
  • брынза – 50 г;
  • красный болгарский перец – 1 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • красный лук – 1 шт.;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Лук почистить, измельчить. Помидоры нарезать мелкими кубиками. Перец измельчить.
  2. Брынзу натереть на мелкой терке.
  3. На растительном масле подрумянить лук. Жарить в течение семи-десяти минут на среднем огне, помешивая.
  4. Добавить к луку помидоры и перец. Присолить. Тушить на небольшом огне 15-20 минут, пока сок не испарится.
  5. Вбить яйца, добавить брынзу. Перемешать, поперчить. Жарить еще две-три минуты до готовности яиц. Солить не нужно, брынза довольно соленая.
  6. Подавать сразу же, с поджаренным в тостере хлебом.

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Салат "Шопский"

Шопский салат / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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  • помидоры красные – 400 г;
  • перец сладкий зеленый, красный – по 1 шт.;
  • лук репчатый – 100 г;
  • лимонный сок – 20 мл;
  • маслины без косточки – 50 г;
  • брынза – 125 г;
  • огурцы – 250 г;
  • петрушка – 20 г;
  • оливковое масло – 30 мл;
  • соль морская.

Способ приготовления

  1. Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками.
  2. Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками.
  3. Лук нарезать очень тонко.
  4. Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить.
  5. Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.

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Кофе по-болгарски

Кофе в Болгарии варят на молоке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • кофе молотый – 15 г;
  • молоко – 0,25 л;
  • сахар – 30 г.

Способ приготовления

  1. Вскипятить молоко, подождать, пока оно остынет примерно до 80 градусов.
  2. Положить в кофейник или джезву кофе и сахар, залить горячим молоком.
  3. Довести молоко до кипения, варить на медленном огне две-четыре минуты.
  4. Дать постоять пять минут и подавать.

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