Омлет миш-маш, "Шопский" салат и кофе, сваренный на молоке – рецепты болгарского завтрака

Рецепты блюд болгарского завтрака / Фото: Depositphotos
Мы не беремся утверждать, что все болгары готовят на завтрак именно эти блюда. Но есть большая вероятность, что во многих домах Болгарии с омлетом миш-маш, "Шопским салатом" и кофе, сваренном на молоке, начинается утро. Для салата и омлета нужны сочные овощи и брынза, а в кофе по-болгарски кладется много сахара, количество которого, конечно, можно сокращать по вкусу.
Итак, отличный болгарский завтрак, который заслуживает вашего внимания и, возможно, станет одним из ваших любимых.
Омлет миш-маш
Омлет миш-маш / Фото: instagram.com/gotovim_vmeste_s_mashey/
Ингредиенты
- яйца – 2 шт.;
- брынза – 50 г;
- красный болгарский перец – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- красный лук – 1 шт.;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Лук почистить, измельчить. Помидоры нарезать мелкими кубиками. Перец измельчить.
- Брынзу натереть на мелкой терке.
- На растительном масле подрумянить лук. Жарить в течение семи-десяти минут на среднем огне, помешивая.
- Добавить к луку помидоры и перец. Присолить. Тушить на небольшом огне 15-20 минут, пока сок не испарится.
- Вбить яйца, добавить брынзу. Перемешать, поперчить. Жарить еще две-три минуты до готовности яиц. Солить не нужно, брынза довольно соленая.
- Подавать сразу же, с поджаренным в тостере хлебом.
Салат "Шопский"
Шопский салат / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- помидоры красные – 400 г;
- перец сладкий зеленый, красный – по 1 шт.;
- лук репчатый – 100 г;
- лимонный сок – 20 мл;
- маслины без косточки – 50 г;
- брынза – 125 г;
- огурцы – 250 г;
- петрушка – 20 г;
- оливковое масло – 30 мл;
- соль морская.
Способ приготовления
- Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками.
- Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками.
- Лук нарезать очень тонко.
- Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить.
- Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.
Кофе по-болгарски
Кофе в Болгарии варят на молоке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- кофе молотый – 15 г;
- молоко – 0,25 л;
- сахар – 30 г.
Способ приготовления
- Вскипятить молоко, подождать, пока оно остынет примерно до 80 градусов.
- Положить в кофейник или джезву кофе и сахар, залить горячим молоком.
- Довести молоко до кипения, варить на медленном огне две-четыре минуты.
- Дать постоять пять минут и подавать.
Также попробуйте приготовить к завтраку лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами.