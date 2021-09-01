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Омлет міш-маш, "Шопський" салат і кава, зварена на молоці – рецепти болгарського сніданку

Ірина Маслова
1 вересня, 07:01
Омлет готується з помідорами і болгарським перцем, можна додати баклажан. Для салату буде потрібна бринза і маслини, а молоко в каву болгари не додають, а варять на ньому

Рецепти страв болгарського сніданку / Фото: Depositphotos

Ми не беремося стверджувати, що всі болгари готують на сніданок саме ці страви. Але є велика ймовірність, що в багатьох оселях Болгарії з омлетом міш-маш, "Шопським салатом" і кавою, звареною на молоці, починається ранок. Для салату і омлету потрібні соковиті овочі та бринза, а в каву по-болгарськи кладеться багато цукру, кількість якого, звісно, можна скорочувати за смаком.

Отже, смачний болгарський сніданок, який заслуговує вашої уваги і, можливо, стане одним із ваших улюблених.

Омлет міш-маш

Омлет міш-маш / Фото: instagram.com/gotovim_vmeste_s_mashey/

Інгредієнти

  • яйця – 2 шт.;
  • бринза – 50 г;
  • червоний болгарський перець – 1 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • червона цибуля – 1 шт.;
  • олія – 3 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Цибулю почистити, подрібнити. Помідори нарізати дрібними кубиками. Перець подрібнити.
  2. Бринзу натерти на дрібній тертці.
  3. На олії підрум'янити цибулю. Смажити сім-десять хвилин на середньому вогні, помішуючи.
  4. Додати до цибулі помідори і перець. Присолити. Тушкувати на невеликому вогні 15-20 хвилин, поки сік не випарується.
  5. Вбити яйця, додати бринзу. Перемішати, поперчити. Смажити ще дві-три хвилини до готовності яєць. Солити не потрібно, бринза досить солона.
  6. Подавати одразу ж, із підсмаженим у тостері хлібом.

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Салат "Шопський"

Шопський салат / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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  • помідори червоні – 400 г;
  • перець солодкий зелений, червоний – по 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 100 г;
  • лимонний сік – 20 мл;
  • маслини без кісточки – 50 г;
  • бринза – 125 г;
  • огірки – 250 г;
  • петрушка – 20 г;
  • оливкова олія – 30 мл;
  • сіль морська.

Спосіб приготування

  1. Нарізати помідори невеликими шматочками. Огірки порізати великими скибочками.
  2. Перці очистити від насіння, розрізати уздовж, а нарізати тонкими смужками.
  3. Цибулю нарізати дуже тонко.
  4. Перемішати овочі, заправити оливковою олією, змішаним із лимонним соком, і посолити.
  5. Додати маслини і нарізану петрушку, розкласти по тарілках і посипати крупно натертою бринзою.

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Кава по-болгарськи

Каву в Болгарії варять на молоці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • кава мелена – 15 г;
  • молоко – 0,25 л;
  • цукор – 30 г.

Спосіб приготування

  1. Закип'ятити молоко, почекати, поки воно охолоне приблизно до 80 градусів.
  2. Покласти в джезву каву і цукор, залити гарячим молоком.
  3. Довести молоко до кипіння, варити на повільному вогні дві-чотири хвилини.
  4. Дати постояти п'ять хвилин і подавати.

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