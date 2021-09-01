Омлет міш-маш, "Шопський" салат і кава, зварена на молоці – рецепти болгарського сніданку

Рецепти страв болгарського сніданку / Фото: Depositphotos
Ми не беремося стверджувати, що всі болгари готують на сніданок саме ці страви. Але є велика ймовірність, що в багатьох оселях Болгарії з омлетом міш-маш, "Шопським салатом" і кавою, звареною на молоці, починається ранок. Для салату і омлету потрібні соковиті овочі та бринза, а в каву по-болгарськи кладеться багато цукру, кількість якого, звісно, можна скорочувати за смаком.
Отже, смачний болгарський сніданок, який заслуговує вашої уваги і, можливо, стане одним із ваших улюблених.
Омлет міш-маш
Омлет міш-маш / Фото: instagram.com/gotovim_vmeste_s_mashey/
Інгредієнти
- яйця – 2 шт.;
- бринза – 50 г;
- червоний болгарський перець – 1 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- червона цибуля – 1 шт.;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю почистити, подрібнити. Помідори нарізати дрібними кубиками. Перець подрібнити.
- Бринзу натерти на дрібній тертці.
- На олії підрум'янити цибулю. Смажити сім-десять хвилин на середньому вогні, помішуючи.
- Додати до цибулі помідори і перець. Присолити. Тушкувати на невеликому вогні 15-20 хвилин, поки сік не випарується.
- Вбити яйця, додати бринзу. Перемішати, поперчити. Смажити ще дві-три хвилини до готовності яєць. Солити не потрібно, бринза досить солона.
- Подавати одразу ж, із підсмаженим у тостері хлібом.
Салат "Шопський"
Шопський салат / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- помідори червоні – 400 г;
- перець солодкий зелений, червоний – по 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 100 г;
- лимонний сік – 20 мл;
- маслини без кісточки – 50 г;
- бринза – 125 г;
- огірки – 250 г;
- петрушка – 20 г;
- оливкова олія – 30 мл;
- сіль морська.
Спосіб приготування
- Нарізати помідори невеликими шматочками. Огірки порізати великими скибочками.
- Перці очистити від насіння, розрізати уздовж, а нарізати тонкими смужками.
- Цибулю нарізати дуже тонко.
- Перемішати овочі, заправити оливковою олією, змішаним із лимонним соком, і посолити.
- Додати маслини і нарізану петрушку, розкласти по тарілках і посипати крупно натертою бринзою.
Кава по-болгарськи
Каву в Болгарії варять на молоці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- кава мелена – 15 г;
- молоко – 0,25 л;
- цукор – 30 г.
Спосіб приготування
- Закип'ятити молоко, почекати, поки воно охолоне приблизно до 80 градусів.
- Покласти в джезву каву і цукор, залити гарячим молоком.
- Довести молоко до кипіння, варити на повільному вогні дві-чотири хвилини.
- Дати постояти п'ять хвилин і подавати.
Також спробуйте приготувати на сніданок лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами.