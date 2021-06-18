Кюкю – самый зеленый омлет из Азербайджана и полезное дополнение к завтраку

Это яично-зеленое чудо прекрасно насыщает с утра, потому что в составе омлета присутствует много зелени. В первую очередь – кинза и шпинат, по желанию можно добавить зеленый лук, укроп и петрушку

Азербайджанский омлет кюкю Фото: freepik.com

Как не крути, но то, что это самый зеленый омлет в мире – очевидный факт. Когда в израильской шакшуке акцент делается на помидоры, то в кюкю – на зелень. В классическом рецепте присутствует тархун, но можно и без него, если вы вдруг его не найдете. Обязательно украсьте кюкю брынзой, это красиво и вкусно. В общем, это может стать прекрасной идеей для завтрака. А в нашем календаре лайфхаков для лета собраны самые неожиданные идеи, как провести эти три месяца ярко.

Что нужно для омлета кюкю

Яйца – 5 шт.

Шпинат, зеленый лук – по 1 большому пучку

Кинза – 2 больших пучка

Зеленый лук, соль, перец – по вкусу

Брынза, черри – для украшения

Способ приготовления

Всю зелень мелко нарезать, перемешать. Взбить яйца с солью и перцем, смешать с зеленю. В большой сковороде разогреть растительное масло. Выложить яичную массу с зеленью в сковороду, готовить на слабом огне под крышкой 15 минут. Подавать кюкю горячим, украсить брынзой и помидорами черри.

Если любите на завтрак курицу, то из видео узнаете, как приготовить с ней рулет с лавашем.

А как приготовить самую известную яичницу в Италии – фриттату – читайте здесь.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться