Кюкю – самый зеленый омлет из Азербайджана и полезное дополнение к завтраку
Это яично-зеленое чудо прекрасно насыщает с утра, потому что в составе омлета присутствует много зелени. В первую очередь – кинза и шпинат, по желанию можно добавить зеленый лук, укроп и петрушку
Как не крути, но то, что это самый зеленый омлет в мире – очевидный факт. Когда в израильской шакшуке акцент делается на помидоры, то в кюкю – на зелень. В классическом рецепте присутствует тархун, но можно и без него, если вы вдруг его не найдете. Обязательно украсьте кюкю брынзой, это красиво и вкусно. В общем, это может стать прекрасной идеей для завтрака. А в нашем календаре лайфхаков для лета собраны самые неожиданные идеи, как провести эти три месяца ярко.
Что нужно для омлета кюкю
- Яйца – 5 шт.
- Шпинат, зеленый лук – по 1 большому пучку
- Кинза – 2 больших пучка
- Зеленый лук, соль, перец – по вкусу
- Брынза, черри – для украшения
Способ приготовления
- Всю зелень мелко нарезать, перемешать.
- Взбить яйца с солью и перцем, смешать с зеленю.
- В большой сковороде разогреть растительное масло.
- Выложить яичную массу с зеленью в сковороду, готовить на слабом огне под крышкой 15 минут.
- Подавать кюкю горячим, украсить брынзой и помидорами черри.
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