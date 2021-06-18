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Кюкю – самый зеленый омлет из Азербайджана и полезное дополнение к завтраку

Сегодня, 07:01

Это яично-зеленое чудо прекрасно насыщает с утра, потому что в составе омлета присутствует много зелени. В первую очередь – кинза и шпинат, по желанию можно добавить зеленый лук, укроп и петрушку

Азербайджанский омлет кюкю
Азербайджанский омлет кюкю
Фото: freepik.com

Как не крути, но то, что это самый зеленый омлет в мире – очевидный факт. Когда в израильской шакшуке акцент делается на помидоры, то в кюкю – на зелень. В классическом рецепте присутствует тархун, но можно и без него, если вы вдруг его не найдете. Обязательно украсьте кюкю брынзой, это красиво и вкусно. В общем, это может стать прекрасной идеей для завтрака. А в нашем календаре лайфхаков для лета собраны самые неожиданные идеи, как провести эти три месяца ярко.

Что нужно для омлета кюкю

  • Яйца – 5 шт.
  • Шпинат, зеленый лук – по 1 большому пучку
  • Кинза – 2 больших пучка
  • Зеленый лук, соль, перец – по вкусу
  • Брынза, черри – для украшения

Способ приготовления

  1. Всю зелень мелко нарезать, перемешать.
  2. Взбить яйца с солью и перцем, смешать с зеленю.
  3. В большой сковороде разогреть растительное масло.
  4. Выложить яичную массу с зеленью в сковороду, готовить на слабом огне под крышкой 15 минут.
  5. Подавать кюкю горячим, украсить брынзой и помидорами черри.

Если любите на завтрак курицу, то из видео узнаете, как приготовить с ней рулет с лавашем.

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