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Помада Dior, тушь Givenchy и еще много всего: главные бьюти-средства осени до 700 грн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
28 августа, 16:00
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Косметические магазины в последние дни лета устраивают распродажи. Разбираемся, как сэкономить в преддверии осени и пополнить косметичку лучшими бьюти-продуктами
Пополняем косметичку бьюти-средствами до 700 грн
Пополняем косметичку бьюти-средствами до 700 грн / Фото: instagram.com/givenchyofficial, unsplash.com

С наступлением осени наш бюджет и так сильно страдает от трат на обновления гардероба. Мы носимся по магазинам в поисках трендовых вещей для ежедневного похода в офис, превышая кредитный лимит с головокружительной скоростью. Плюс ко всему, необдуманные траты на еще одну эффектную блузку, которую вы наденете максимум один раз.

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Запросы при выборе идеальной одежды из года в год один и те же. К счастью, магазины радуют последними летними скидками.

Когда же дело касается косметики, тут дело осложняется еще больше. Каждый сезон бьюти-бренды стараются апгрейдить коллекции, создавать новые формулы для привычных продуктов, обновляя дизайн футляров помад и флаконов любимых ароматов.

Не будем вас томить, мы пересмотрели массу вариантов и выбрали 14 лучших бьюти-средств, которыми стоит пополнить косметичку уже сейчас, воспользовавшись приемлемыми ценами.

Смотрите наш список, в который вошли средства декоративной и уходовой косметики всего до 700 гривен.

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Крем для лица Сaudalie Vinosource SOS, 287 грн
Крем для лица Сaudalie Vinosource SOS, 287 грн

Тушь для ресниц Givenchy, 652 грн
Тушь для ресниц Givenchy, 652 грн / Фото: brocard.ua

Парфюм Guerlain Aqua Allegoria, 445 грн
Парфюм Guerlain Aqua Allegoria, 445 грн / Фото: brocard.ua

Блеск для гуд Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture, 410 грн
Блеск для гуд Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture, 410 грн / Фото: brocard.ua

Мицеллярная вода Eisenberg Paris Start, 594 грн
Мицеллярная вода Eisenberg Paris Start, 594 грн / Фото: brocard.ua

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Помада Dior Rouge Ultra Care, 731 грн
Помада Dior Rouge Ultra Care, 731 грн / Фото: brocard.ua

Скраб для лица от черных точек Сlinique Blackhead Solutions, 413 грн
Скраб для лица от черных точек Сlinique Blackhead Solutions, 413 грн / Фото: brocard.ua

Щипцы для ресниц MAC, 399 грн
Щипцы для ресниц MAC, 399 грн / Фото: brocard.ua

Пудра для лица Bobbi Brown Shimmebrick Compact, 477 грн
Пудра для лица Bobbi Brown Shimmebrick Compact, 477 грн / Фото: brocard.ua

Тушь для бровей Lancome Sourcils Styler, 571 грн
Тушь для бровей Lancome Sourcils Styler, 571 грн / Фото: brocard.ua

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Тени для век Clarins Ready in a flash, 700 грн
Тени для век Clarins Ready in a flash, 700 грн / Фото: brocard.ua

Средство для снятия макияжа Estee Lauder Gentle Eye, 540 грн
Средство для снятия макияжа Estee Lauder Gentle Eye, 540 грн / Фото: brocard.ua

Тональный крем Giorgio Armani Neo Nude, 704 грн
Тональный крем Giorgio Armani Neo Nude, 704 грн / Фото: brocard.ua

Маска для лица Payot Creme-2, 197 грн
Маска для лица Payot Creme-2, 197 грн / Фото: brocard.ua

Смотрите видео о популярной корейской косметике:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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