Помада Dior, тушь Givenchy и еще много всего: главные бьюти-средства осени до 700 грн

Косметические магазины в последние дни лета устраивают распродажи. Разбираемся, как сэкономить в преддверии осени и пополнить косметичку лучшими бьюти-продуктами
Пополняем косметичку бьюти-средствами до 700 грн / Фото: instagram.com/givenchyofficial, unsplash.com
С наступлением осени наш бюджет и так сильно страдает от трат на обновления гардероба. Мы носимся по магазинам в поисках трендовых вещей для ежедневного похода в офис, превышая кредитный лимит с головокружительной скоростью. Плюс ко всему, необдуманные траты на еще одну эффектную блузку, которую вы наденете максимум один раз.
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Запросы при выборе идеальной одежды из года в год один и те же. К счастью, магазины радуют последними летними скидками.
Когда же дело касается косметики, тут дело осложняется еще больше. Каждый сезон бьюти-бренды стараются апгрейдить коллекции, создавать новые формулы для привычных продуктов, обновляя дизайн футляров помад и флаконов любимых ароматов.
Не будем вас томить, мы пересмотрели массу вариантов и выбрали 14 лучших бьюти-средств, которыми стоит пополнить косметичку уже сейчас, воспользовавшись приемлемыми ценами.
Смотрите наш список, в который вошли средства декоративной и уходовой косметики всего до 700 гривен.
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Крем для лица Сaudalie Vinosource SOS, 287 грн
Тушь для ресниц Givenchy, 652 грн / Фото: brocard.ua
Парфюм Guerlain Aqua Allegoria, 445 грн / Фото: brocard.ua
Блеск для гуд Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture, 410 грн / Фото: brocard.ua
Мицеллярная вода Eisenberg Paris Start, 594 грн / Фото: brocard.ua
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Помада Dior Rouge Ultra Care, 731 грн / Фото: brocard.ua
Скраб для лица от черных точек Сlinique Blackhead Solutions, 413 грн / Фото: brocard.ua
Щипцы для ресниц MAC, 399 грн / Фото: brocard.ua
Пудра для лица Bobbi Brown Shimmebrick Compact, 477 грн / Фото: brocard.ua
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.