Путин умер, а украинцам можно возвращаться домой – экстрасенс объяснил, что ждать в июне (видео)

Что ждет украинцев в июне - мнение экстрасенса / Фото: Коллаж: Сегодня

Будет ли голод после войны в Украине, когда можно возвращаться домой и что ждет нас в июне – известный экстрасенс, эксперт канала "Украина" Макс Гордеев в программе "Ранок з Україною" рассказал о состоянии российского агрессора и раскрыл его тайну.

Экстрасенс заверил, что опасность для украинцев постепенно исчезает и желающие уже могут возвращаться домой. Конечно, стоит учитывать многие факторы, перед тем, как принять такое решение. Среди них и финансовые, и вопросы безопасности в регионе.

Реклама

Обнуление уже свершилось, а Украина вошла в "правильные" вибрации и наконец-то может принимать своих детей обратно. Особенно это касается Центральной и Западной Украины. В июне энергетика нашей страны изменилась кардинально, и это верный знак, что нужно возвращаться и поднимать экономику, – прокомментировал Макс Гордеев.

По мнению экстрасенса, бояться угроз и странных шагов России не стоит – это все напрасные устрашения. Путин пытается запугать людей, ведь именно это питает его и придает сил.

Многие люди говорят, что Путин умер, но уверяю вас – он пока жив. Его жизнь висит на волоске, но дьявол продолжает его поддерживать. А еще у него есть энергетическая свита, которая его питает. Путин стал слабее и имеет большую проблему в голове – это не оперируется. А вот главным источником питания агрессора является война! Он обожает воевать, причем неважно с кем. Поймите, ему не нужны Украина, Грузия или Молдова. Просто война – это его фетиш, рассказал Макс Гордеев.

Смотрите видео программы "Ранок з Україною" с Максом Гордеевым:

Реклама

Напомним, программа "Ранок з Україною" выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV" и на YouTube-канале "Ранку з Україною".

Канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Вам будет интересно узнать мнение экстрасенса о войне в Украине: