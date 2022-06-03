Путін помер, а українцям можна повертатися додому – екстрасенс пояснив, що чекати у червні (відео)

Що чекає на українців у червні - думка екстрасенса / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи буде голод після війни в Україні, коли можна повертатися додому і що чекає на нас у червні – відомий екстрасенс, експерт каналу "Україна" Макс Гордєєв у програмі "Ранок з Україною" розповів про стан російського агресора та розкрив його таємницю.

Екстрасенс запевнив, що небезпека для українців поступово зникає, і бажаючі вже можуть повертатися додому. Звичайно, варто враховувати багато факторів перед тим, як прийняти таке рішення. Серед них і фінансові та питання безпеки в регіоні.

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Обнулення вже відбулося, а Україна увійшла до "правильних" вібрацій і нарешті може приймати своїх дітей назад. Особливо це стосується Центральної та Західної України. У червні енергетика нашої країни змінилася кардинально, і це є вірним знаком, що потрібно повертатися і піднімати економіку, – прокоментував Макс Гордєєв.

На думку екстрасенса, боятися погроз та дивних кроків Росії не варто – це все марні залякування. Путін намагається залякати людей, адже саме це живить його та надає сил.

Багато людей кажуть, що Путін помер, але запевняю вас – він поки що живий. Його життя висить на волосині, але він продовжує його підтримувати. А ще має енергетичне оточення, яке його живить. Путін став слабкішим і має велику проблему в голові – це не оперується. А ось головним джерелом живлення агресора є війна! Він любить воювати, причому не має значення з ким. Зрозумійте, йому не потрібні Україна, Грузія чи Молдова. Просто війна – це його фетиш, – розповів Макс Гордєєв.

Дивіться відео програми "Ранок з Україною" з Максом Гордєєвим:

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Нагадаємо, програма "Ранок з Україною" виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV" та на YouTube-каналі "Ранку з Україною".

Канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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