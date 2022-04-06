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Экстрасенс предсказал, стоит ли бояться третьей мировой войны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 апреля, 12:01
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В интервью программе "Зірковий шлях", которая выходит на Youtube-канала "Украина", экстрасенс Сергей Кобзарь сделал прогноз касательно ситуации в Украине и в мире на ближайшее время
Нанесет ли Путин ядерный удар - ответил экстрасенс
Нанесет ли Путин ядерный удар - ответил экстрасенс / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Экстрасенс Сергей Кобзарь ранее рассказывал, стоит ли опасаться военного вторжения Беларуси в Украину. Сегодня из-за зверств России на территории нашей страны, многие государства Европы одна за другой стараются увеличить свой военный потенциал, опасаясь нападения Путина. Но, стоит ли бояться начала Третьей мировой войны.

Если так глобально разобраться, то Третья мировая уже есть… Но чтобы дошло до использования ядерного или химического оружия – я думаю, что окружение Путина не позволит этого сделать, – прокомментировал Сергей Кобзарь.

По словам медиума, сейчас задача Украины и всего мира – уничтожить российскую армию и не дать им возможности дальше уродовать нашу землю и уничтожать людей.

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В своих раскладах Кобзарь не видит встречи президентов Украины и РФ, о которой постоянно говорят в СМИ. Этого точно не будет в ближайшее время.

Путин попросту ее боится. Причем по многим причинам – начиная с угроз внутри страны, заканчивая тем, что по силе своего духа, политической силе, по поддержке народа один Вова полностью проиграл второму. К тому же переговоры для них являются просто таймаутом. Они понимают только с позиции силы, когда им зажимают болты со всех сторон. Такая встреча возможна только тогда, когда РФ полностью поставят на колени, – считает экстрасенс.

Также Кобзарь подтвердил, что территориально Россия просто развалится.

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Раскол РФ до 4 частей неизбежен. Более того, это единственное, что может спасти окружение Путина. Придет понимание, что по отдельности им будет находиться комфортнее, нежели быть вместе. Тем более, что таковой целостности там все равно нет. Если мы выйдем за пределы Питера и Москвы, дальше, куда ни кинься – сплошная катастрофа. Поэтому развал будет точно. Как только закончится война и будет подавлен этот режим, тут же будет раскол, – сказал экстрасенс в эфире программе "Зірковий шлях".

Напомним, сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали о предсказаниях грузинской пророчицы Лели Какулии, которая предрекла смерть Путину.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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