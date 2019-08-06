5 рецептов пышной выпечки к Маковому Спасу

Рецепты праздничной выпечки на Маковея / Фото: Depositphotos
Маковый Спас каждый год отмечают 14 августа. Он также носит название Первый Спас, Маковый Спас, Спасовка, Мокрый Спас, Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник, Пчелиный праздник, Проводы лета и Маковей. На Маковея в церкви освящают мед и соты, воду, головки мака, а также букеты полевых трав. Кроме этого, на Первый Спас готовят домашнюю выпечку с маком. Она обязательно должна быть постной, так как 14 августа начинается Успенский пост, который длится две недели. Если вы не придерживаетесь поста и планируете пикник, то в этом материале узнаете, где купить продукты по оптимальным ценам.
Постный рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 125 мл воды
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. растительного масла без запаха
- 1/4 ч. л. соли
- Цедра 1/4 лимона или апельсина
- Ванилин – на кончике ножа
- 5 г сухих дрожжей
Для маковой начинки:
- 1 чашка мака
- 1/3 чашки изюма
- 1/3 чашки грецких орехов
- 1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. крахмала
- Ванилин, корица, кардамон – по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут.
- Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
- Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут.
- Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито.
- Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается.
- Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи.
- Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз.
- Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем.
- Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.
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Булочки с маком к чаю: рецепт на Маковея
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 600 г муки
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей
- 3 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 180 мл воды
- 180 мл газированной воды
- 4,5 ст. л. растительного масла
Для начинки:
- 300 г мака
- 150-200 г сахара
Способ приготовления:
- Просеять муку в миску. Добавить сухие дрожжи, соль и сахар.
- Смешать простую воду с газированной, нагреть до 40 градусов.
- В муке сделать лунку, добавить растительное масло и подогретую воду. Перемешать ложкой.
- Замесить мягкое тесто, накрыть его полотенцем и оставить на час в тепле.
- Залить мак кипятком на 10 минут, откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого засыпать сахаром.
- Разогреть духовку до 190 градусов.
- Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм на присыпанной мукой поверхности и намазать начинкой.
- Свернуть в плотный рулет и разрезать на кусочки.
- Противень для выпечки смазать растительным маслом и выложить булочки. Оставить в теплом месте на 15-20 минут.
- Заварить крепкий сладкий чай и смазать булочки.
- Поставить противень в духовку на средний уровень.
- Выпекать булочки в течение 25-30 минут или до готовности. Достать их и еще раз смазать сладким чаем или посыпать сахарной пудрой.
Шулики с маком: рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты для теста:
- 3 стакана муки
- 1 стакан теплой кипяченой воды
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты
Для заправки:
- 200 г мака
- 6-7 ст. л. сахара или меда
- 500 мл горячей кипяченой воды
Способ приготовления:
- Мак залить кипятком, чтобы он разбух.
- Муку смешать с солью, содой и лимонной кислотой, влить воду и замесить крутое тесто.
- Разделить его на две части, раскатать в круги примерно 1-1,5 см толщиной. Проткнуть вилкой в нескольких местах.
- Хорошо разогреть сковороду, выложить тесто и сразу убавить огонь до минимума. Выпекать на сухой сковороде под крышкой с двух сторон до готовности.
- Процедить мак, измельчить его с помощью блендера или мясорубки. Когда мак даст молочко, добавить сахар и воду.
- Остывшие коржи нарезать ромбиками 2х2 см.
- Залить шулики заправкой и дать настояться в течение нескольких часов, время от времени помешивая.
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Постный торт с маком
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана воды
- 1 стакан сахара
- 0,5 стакана меда
- 5 ст. л. растительного масла
- 2,5 стакана муки
- Цедра 1 лимона
- 3 ст. л. мака
- 2 ст. л. какао-порошка
- 10 г разрыхлителя
Для крема:
- 250 мл кокосового молока
- 4 ст. л. сахара
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- Сахарный сироп или сироп от варенья
Способ приготовления:
- Мак замочить на 30 минут в кипятке.
- Для теста смешать сахар, воду, масло и мед, всыпать частями муку, просеянную с разрыхлителем.
- Разделить тесто на три части. В одну добавить цедру, во вторую – мак, а в третью – какао.
- Ложкой выложить тесто поочередно в смазанную форму.
- Выпекать 60-70 минут при 180 градусов . Готовность проверить зубочисткой.
- Для крема смешать в сотейнике сахар, кокосовое молоко и крахмал. Поставить на огонь и, помешивая, довести до загустения. Дать остыть.
- Готовый пирог разрезать на два коржа. Коржи пропитать сиропом, смазать кремом и дать настояться в течение 30 минут. По желанию украсить зернами граната.
Коржи с маком на Маковея: рецепт
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 40 г меда
- 0,5 ч. л. соды
- 60-70 г мака
- 3 ст. л. сахара
- 60 мл теплой воды
- 400 мл холодной воды
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Мак залить кипятком и оставить на полчаса.
- Столовую ложку меда положить в стакан, добавить соду и залить теплой водой. Размешать.
- Отделить 2/3 муки смешать с медовой водой. Замесить тесто, постепенно добавляя муку, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто должно быть мягким. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.
- Раскатать тесто толщиной 0,2-0,5 сантиметра и тонким стаканом или формочкой вырезать круглые печенья и проколоть их вилкой.
- Выложить коржики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
- Приготовить маковую заливку: слить воду, перетереть мак с сахаром, залить холодной водой и размешать, пока вода не станет белой.
- Сложить коржики в миску, залить маковой смесью и отправить в прохладное место настаиваться минимум на 2 часа.
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