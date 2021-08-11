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5 лайфхаков, как сделать любимый десерт легким и полезным

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 августа, 15:05
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Целых 25% сливочного масла можно заменить яблочным пюре, 10% пшеничной муки – рисовой, а вот в любимые сырники вообще можно добавить миндальную пудру – это отличный загуститель и заменитель сахара
Как сделать любимый десерт более легким и полезным
Как сделать любимый десерт более легким и полезным / Фото: unsplash.com

Минимум калорий – максимум стройности. Это известно не только диетологам. Но что делать, когда без сладкого никуда и вам пока не удается справиться с этой зависимостью? Тогда нужно знать эти 5 лайфхаков, которые помогут сделать ваш любимый десерт более легким и полезным. Это не значит, что вы не добьетесь привычного вкуса, это значит, что вы получите обновленный десерт. А этот материал поможет определиться с магазинами, где выгоднее всего покупать продукты для пикника.

Лайфхак №1. Используйте альтернативную муку

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10% от всей пшеничной муки в рецепте можно заменить рисовой
10% от всей пшеничной муки в рецепте можно заменить рисовой / Фото: Depositphotos

Нам хорошо известно, что пшеничная мука – продукт переработанный. Да, выпечка и другие десерты с ней получаются вкусными, но крайне не полезными. Бисквиты, песочное тесто или печенье ни чуть не испортит рисовая мука. Конечно, заменять нею пшеничную полностью не нужно.

Начните практиковать такое соотношение: 90% пшеничной муки и 10% рисовой. Если войдете во вкус, постепенно меняйте эти пропорции в пользу альтернативной муки.

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Лайфхак №2. Используйте миндальную пудру (муку)

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В качестве подсластителя может выступать миндальная пудра
В качестве подсластителя может выступать миндальная пудра / Фото: Pixabay

Это прежде всего касается сырников и запеканок из творога. Они могут обойтись и без муки. В качестве подсластителя может выступать миндальная пудра. Так вы сократите количестве сахара в рецептуре.

К тому же она отлично впитывает влагу, то есть выполняет функцию загустителя. Сырники с миндальной пудрой не будут рассыпаться на сковороде.

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Лайфхак №3. Используйте яблочное пюре

Яблочным пюре можно заменить сливочное масло
Яблочным пюре можно заменить сливочное масло / Фото: freepik.com

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Ним можно смело заменять четверть сливочного масла, когда готовите кексы и маффины. Яблочное пюре не придаст сливочный вкус вашей выпечки и, возможно, влажной текстуры, но воздушными ваши кексы будут наверняка.

А еще вы получите аромат яблока и приятную фруктовую кислинку. Итак, 25 % сливочного масла от всего количества в рецепте можно заменить яблочным пюре.

Лайфхак №4. Добавляйте семена чиа

Добавляйте в пудинги семена чиа
Добавляйте в пудинги семена чиа / Фото: Depositphotos

Их можно добавить везде, но лучше в суфле или всевозможные пудинги. Всем известно, что семена чиа обладают свойством увеличиваться в размерах во влажной среде. Речь идет о желудке также.

Это может означать, что после одного десерта вы не потянетесь за добавкой. Ну о том, что это вкусный и крайне полезный суперфуд, известно давно.

Лайфхак №5. Используйте горький шоколад

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Для десертов с шоколадом берите горький
Для десертов с шоколадом берите горький / Фото: unsplash.com

Даже непрофессиональным глазом понятно, что пользы от молочного шоколада нет никакой. Это переработанный продукт с огромным количеством сахара. Так зачем его добавлять в ваши десерты, если кроме шоколада для них нужен еще и сахар?

Поэтому самым правильным выбором будет горький шоколад с максимальным количеством какао-бобов, то есть горький. Если ваш рецепт требует шоколад, то берите его. А чтобы ваш брауни был сладким, замените сахар сиропом агавы.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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