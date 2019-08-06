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5 рецептів пишної випічки до Макового Спасу

Ірина Маслова
12 серпня, 10:43
Коржики, торт з кремом з кокосового молока, шулики, булочки і рулет – це все випікається з маком, головним інгредієнтом цього Спаса. Звісно, вся випічка має бути пісною, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст

Рецепти святкової випічки на Маковея / Фото: Depositphotos

Маковий Спас щороку відзначають 14 серпня. Він також носить назву Перший Спас, Маковий Спас, Спасівка, Мокрий Спас, Спас на воді, Лакомка, Медовий свято, Бджолине свято, Проводи літа і Маковей. На Маковея в церкві освячують мед і стільники, воду, головки маку, а також букети польових трав. Крім цього, на Перший Спас готують домашню випічку з маком. Вона обов'язково має бути пісною, бо 14 серпня розпочинається Успенський піст, який триває два тижні. Якщо ви не дотримуєтеся посту і плануєте пікнік, то в цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти за оптимальними цінами.

Пісний рулет з маком: рецепт з дріжджового тіста

Дріжджовий рулет з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Складові:

  • 250 г борошна
  • 125 мл води
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. олії без запаху
  • 1/4 ч. л. солі
  • Цедра 1/4 лимона або апельсина
  • Ванілін – на кінчику ножа
  • 5 г сухих дріжджів

Для макової начинки:

  • 1 чашка маку
  • 1/3 чашки родзинок
  • 1/3 чашки волоських горіхів
  • 1/3 чашки цукатів (або цедра 1/2 лимона або апельсина)
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ст. л. крохмалю
  • Ванілін, кориця, кардамон – за смаком

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці розтерти дріжджі з половиною цукру. Залишити на 10-15 хвилин.
  2. Замісити тісто, частинами додаючи воду, просіяне борошно, цукор, сіль, олію і дрібно натерту цедру. Воно має бути еластичним і не липнути до рук.
  3. Готове тісто накрити рушником і залишити підходити на 1 годину або до збільшення в об'ємі вдвічі. Обім'яти і дати ще раз підійти протягом 30 хвилин.
  4. Відміряти мак за допомогою чашки ємністю 300 мл. Залити окропом, ретельно розмішати і відкинути на сито.
  5. Повернути мак в каструлю, залити 0,5 л окропу, довести до кипіння і варити, доки рідина повністю не вбереться.
  6. Відварений мак подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. Змішати з родзинками, подрібненими горіхами, цукатами або цедрою, цукром, медом і крохмалем. Додати спеції.
  7. Розкачати тісто в пласт розміром 35х40 см. Начинку рівномірно розподілити по тісту, відступаючи 2-3 см від краю. Згорнути в рулет, добре защипати краї і викласти на застелене пергаментом деко швом вниз.
  8. Залишити на 1 годину, накривши рушником. Змастити рулет міцним солодким чаєм.
  9. Випікати маковий рулет 40-45 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
  10. Готовий гарячий рулет з маком змастити цукровим сиропом, звареним з розрахунку 0,5 склянки цукру на 3 ст. л. води.

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Булочки з маком до чаю: рецепт на Маковія

Булочки з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 2,5 години

Складові для тіста:

  • 600 г борошна
  • 1,5 ч. л. сухих дріжджів
  • 3 ч. л. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 180 мл води
  • 180 мл газованої води
  • 4,5 ст. л. олії

Для начинки:

  • 300 г маку
  • 150-200 г цукру

Спосіб приготування:

  1. Просіяти борошно в миску. Додати сухі дріжджі, сіль і цукор.
  2. Змішати просту воду з газованою, нагріти до 40 градусів.
  3. У борошні зробити лунку, додати олію і підігріту воду. Перемішати ложкою.
  4. Замісити м'яке тісто, накрити його рушником і залишити на годину в теплі.
  5. Залити мак окропом на 10 хвилин, відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина. Після цього засипати цукром.
  6. Розігріти духовку до 190 градусів.
  7. Розкачати тісто в пласт завтовшки 5 мм на присипаній борошном поверхні і намазати начинкою.
  8. Згорнути в щільний рулет і розрізати на шматочки.
  9. Деко для випічки змастити олією і викласти булочки. Залишити в теплому місці на 15-20 хвилин.
  10. Заварити міцний солодкий чай і змастити булочки.
  11. Поставити деко в духовку на середній рівень.
  12. Випікати булочки протягом 25-30 хвилин або до готовності. Дістати їх і ще раз змастити солодким чаєм або посипати цукровою пудрою.

Шулики з маком: рецепт

Шулики з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Складові для тіста:

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  • 3 склянки борошна
  • 1 склянка теплої кип'яченої води
  • 0,5 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. соди
  • 0,5 ч. л. лимонної кислоти

Для заправки:

  • 200 г маку
  • 6-7 ст. л. цукру або меду
  • 500 мл гарячої кип'яченої води

Спосіб приготування:

  1. Мак залити окропом, щоб він набрякнув.
  2. Борошно змішати з сіллю, содою і лимонною кислотою, влити воду і замісити густе тісто.
  3. Розділити його на дві частини, розкачати в кола приблизно 1-1,5 см завтовшки. Проткнути виделкою в декількох місцях.
  4. Добре розігріти сковороду, викласти тісто і відразу зменшити вогонь до мінімуму. Випікати на сухій сковороді під кришкою з двох боків до готовності.
  5. Процідити мак, подрібнити його за допомогою блендера або м'ясорубки. Коли мак дасть молочко, додати цукор і воду.
  6. Остиглі коржі нарізати ромбиками 2х2 см.
  7. Залити шулики заправкою і дати настоятися протягом декількох годин, час від часу помішуючи.

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Пісний торт з маком

Маковий торт / Фото: Pixabay

Час приготування:

  • 3 години

Складові для тіста:

  • 2 склянки води
  • 1 склянка цукру
  • 0,5 склянки меду
  • 5 ст. л. олії
  • 2,5 склянки борошна
  • Цедра 1 лимона
  • 3 ст. л. маку
  • 2 ст. л. какао-порошку
  • 10 г розпушувача

Для крему:

  • 250 мл кокосового молока
  • 4 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю
  • Цукровий сироп або сироп від варення

Спосіб приготування:

  1. Мак замочити на 30 хвилин в окропі.
  2. Для тіста змішати цукор, воду, олію і мед. Всипати частинами борошно, просіяне з розпушувачем.
  3. Розділити тісто на три частини. В одну додати цедру, в другу – мак, а в третю – какао.
  4. Ложкою викласти тісто по черзі в змащену форму.
  5. Випікати 60-70 хвилин за 180 градусів. Готовність перевірити зубочисткою.
  6. Для крему змішати в сотейнику цукор, кокосове молоко і крохмаль. Поставити на вогонь і, помішуючи, довести до загустіння. Дати охолонути.
  7. Готовий пиріг розрізати на два коржі. Коржі просочити сиропом, змастити кремом і дати настоятися 30 хвилин. За бажанням прикрасити зернами граната.

Коржі з маком на Маковія: рецепт

Макові коржики / Фото: Pinterest

Час приготування:

  • 3 години

Складові:

  • 1 склянка борошна
  • 40 г меду
  • 0,5 ч. л. соди
  • 60-70 г маку
  • 3 ст. л. цукру
  • 60 мл теплої води
  • 400 мл холодної води
  • Дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Мак залити окропом і залишити на півгодини.
  2. Столову ложку меду покласти в склянку, додати соду і залити теплою водою. Розмішати.
  3. Відокремити 2/3 борошна, змішати з медовою водою. Замісити тісто, поступово додаючи борошно, доки воно не перестане липнути до рук. Тісто має бути м'яким. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.
  4. Розкачати тісто завтовшки 0,2-0,5 сантиметра і тонким стаканом чи формою вирізати круглі печива і проколоти їх виделкою.
  5. Викласти коржики на деко, застелене пергаментним папером. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
  6. Приготувати макову заливку: злити воду, перетерти мак з цукром, залити холодною водою і розмішати, доки вода не стане білою.
  7. Скласти коржики в миску, залити маковою сумішшю і відправити в прохолодне місце настоюватися мінімум на 2 години.

З відео дізнаєтеся рецепт ще однієї цікавої випічки – овочевих пиріжків самосів.

До Маковея можна приготувати і випічку з медом, кращі рецепти зібрані тут.

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