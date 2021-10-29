Фрида и кошка: как создать макияж и прическу на Хэллоуин 2021 – личный опыт редакции

Макияж и прически на Хэллоуин 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Самый жуткий день в году уже не за горами, пришло время как можно скорее продумать свой образ на Хэллоуин 2021. Визажисты дают советы, как повторить мейкап ведьмы, стилисты советуют подбирать костюмы в стиле героев сериала "Игра в кальмара", сделав ставку на тренды сезона.

Мы решили провести эксперимент, заручившись поддержкой и советами профессионалов салона красоты Fastline Studio, и отправили журналистов примерить на себя бьюти-образы к Хэллоуину. Что из этого получилось, читайте в материале.

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Визажисты салона сами подобрали образ нашим героиням, основываясь на трендах, популярных образах и, конечно, чертах и особенностях внешности.

В Fastline Studio отметили, что как таковых трендов на образы к самому жуткому празднику в году не существует. В основном клиенты обращают внимание на популярных героев в кино, среди которых клоун из "Оно", маски в стиле Санта Муэрте, черепа, образы вампиров, ведьм и кошек.

В салоне вам всегда помогут с выбором образа, но лучше всего заранее подумать, что вы хотите, найти соответствующие фото и показать визажисту.

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Образ кошки

Этот образ является одним из самых популярных среди девушек. Его можно сделать дома, для этого не понадобится слишком много средств и времени.

Макияж и прическа на Хэллоуин 2021 / Фото: Сегодня

Начальный этап: основа, контуринг и брови

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Увлажняем лицо, готовим к его макияжу.

Далее мы наносим основу, корректируем недостатки. После чего совершаем контуринг лица с помощью тонального крема, бронзера или пудры, а также хайлайтера. Обратите внимание на область висков, скул и спинки носа.

Также стоит выделить брови. Их нужно приподнять, накрасить карандашом, немного распушить с помощью кисти и удлинить.

Глаза

Самый главный акцент в этом макияже – глаза. Сначала выделяем их с помощью коричневых теней (вы также можете выбрать любой другой темный оттенок).

Далее рисуем стрелки – сначала на верхнем веке, начиная с середины глаза и до наружного уголка, а затем прорисовываем с помощью карандаша или жидкой подводки линию, ведущую ко внутреннему уголку глаза.

Около внутреннего уголка стрелку также необходимо вытянуть. Хорошо прорисуйте и нижнее веко. Оставьте небольшой промежуток в центральной части нижнего века и выделите его золотистыми тенями. Тени также нанесите и в уголки глаз.

Макияж и прическа на Хэллоуин 2021 / Фото: Сегодня

Далее прокрасьте тушью нижние ресницы, а затем верхние. Не используйте слишком много туши.

Нос и усики

Какой же котик без усиков и типичного кошачьего носика? Нет-нет, здесь вам не обойтись обычной точечкой на кончике носа. Но как правильно все это нарисовать?

Макияж и прическа на Хэллоуин 2021 / Фото: Сегодня

С помощью карандаша начните закрашивать крылья носа и перегородку. Старайтесь не переборщить с нанесением цвета на кончик носа. Далее прокрасьте губной желобок (это вертикальная складочка под носом, которая ведет ко рту). И полностью закрасьте верхнюю губу. Нижнюю губу можно оставить без цвета либо же закрасить нюдовой или светло-коричневой помадой.

Последний штрих – точки на щеках и усики. Ваш макияж готов!

Прическа

Начнем с того, что нужно хорошо промыть волосы, используя шампунь и кондиционер. Далее сушим волосы с помощью расчески, приподнимая корни.

Далее для объема нужно сделать гофрирование корней (примерно пять сантиметров). Это можно сделать с помощью плойки-гофре.

Макияж и прическа на Хэллоуин 2021 / Фото: Сегодня

Далее с помощью плойки накрутите небольшие локоны. Далее разделите волосы на две части, симметрично сделайте два хвостика на фронтальной части головы – они послужат каркасом для "ушек".

После чего сделайте небольшой начес хвостиков, разгладьте его расческой. Далее сделайте "ушко" – для этого по спирали закрутите хвостик и зафиксируйте его шпилькой. Зафиксируйте "ушко" лаком. Если некоторые шпильки буду выглядывать из-под волос, можете их убрать. То же самое проделайте и со вторым хвостиком.

Оставшуюся часть волос уложите волной. Прическа готова!

Образ Фриды

Визажисты рассказали, что образ культовой художницы также является одним из самых популярных на Хэллоуин. Круто он будет смотреться, если у вас выражены скулы или вы имеете острые черты лица.

Сделать такой макияж можно и дома, и в салоне. Профессионалы отмечают, что в салоне вы значительно сэкономите время, сделав и, макияж и прическу одновременно. Не стоит забывать, что для создания образа Фриды вам понадобятся некоторые профессиональные средства декоративной косметики.

Макияж и прическа на Хэллоуин 2021 / Фото: Сегодня

Совет: прежде чем наносить любой мейкап, не забудьте очистить и увлажнить лицо. Маскарадный макияж достаточно долго будет закрывать поры лица, поэтому очень важно, чтобы кожа была ухоженной.

Макияж

Самыми главными элементами макияжа Фриды является белый тон и черные части. Сделать кожу лица максимально бледной можно с помощью специальной тональной основы самого белого оттенка, который можно найти в магазине.

А вот для прокрашивания черных элементов вам понадобится специальная краска – аквагрим.

/ Фото: Сегодня

Аллергикам переживать о раздражении и какой-либо реакции кожи на краску не стоит, так как она сделана из тех же компонентов, из которых делают декоративную косметику. Конечно, если вы не страдаете сильной аллергией на определенные ингредиенты.

Носить такой маскарадный макияж можно долго, но желательно не более 10 часов. Смыть черные элементы будет очень просто, так как аквагрим создан на водной основе. А вот остальным макияжем придется повозиться. Специалисты рекомендуют использовать мицеллярную воду, а также двухфазное средство для демакияжа.

Макияж и прическа на Хэллоуин 2021 / Фото: Сегодня

Прическа

Одним из знаковых образов Фриды была ее прическа – заплетенная коса, уложенная как венок, в которую вплетались алые розы. Визажисты салона решили не повторять столь яркий элемент, а добавить индивидуальности и подчеркнуть легкие кучерявые завитки, которые создала природа. Получилось круто!

Макияж и прическа на Хэллоуин 2021 / Фото: Сегодня

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