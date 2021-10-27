Планы на Хэллоуин в Киеве: 5 вечеринок, где будет страшно красиво

Перед выбором ивента на Хэллоуин позаботьтесь об удачном костюме, который дополнит атмосферу праздника.
1 – "Краски Хэллоуина"
Музыкальный проект "КОЛО", который устраивает зажигательные вечеринки в Киеве и один из самых масштабных столичных фестивалей White Nights устроят вечеринку "Краски Хэллоуина". Гостей ждет зрелищное пати.
Музыкальными сетами удивит итальянский электронщик FEDELE, который мастерски сочетает в своем творчестве техно и хаус с соулом, хип-хопом, r'n'b и диско. К нему присоединятся WEIZMAN, VOTUMA и OZ.O.
Вечеринка пройдет в ресторане BARVY, который получил награду Traveler&s Choice-2021 от Tripadvisor.
Когда: 30 октября.
Где: в ресторане BARVY, ул. Мечникова, 3.
Вход: COVID FREE EVENT, первые 100 билетов – 500 грн.
2 – "Carmen Бордель" в Osocor Residence
Как насчет легендарной любовной истории в новом, более пикантном и мистическом прочтении о ромке Карменсите и сержанта Хосе? В Osocor Residence на Хэллоуин переосмыслят их историю страстной любви, написанной Проспером Мериме. Более того — принять участие в постановке "Carmen Бордель" сможет каждый гость шоу.
Но посетить мероприятие смогут не все, ведь на страстное хореографическое пати пропустят всего 150 гостей.
Когда: 29 и 30 октября.
Где: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2
Вход: 1000 грн, депозит – 1500 грн.
3 – "Деревья-призраки": Хэллоуин в Ботаническом саду
В Национальном ботаническом саду им. М. Гришко во второй раз празднуют Хэллоуин. В 2021-м организаторы удивят посетителей активностями и достопримечательностями с мистическим подтекстом. Как насчет хризантемовой выставки и экскурсии к тропикам в купольной оранжерее? А еще лекциях от экспертов по экологии, акустических концертах и выставки картин?
У гостей также будет возможность смастерить ботаническую экомаску из листьев и картона.
Когда: 30 и 31 октября.
Адрес: Национальный ботанический сад им. М. Гришко (ул. Тимирязевская, 1).
Вход: свободный.
4 – Halloween night: The Phantom of the Opera в Queen Kyiv
В "королевском" ночном клубе Киева гостей приглашают в таинственный мир "Призрака оперы". На перформансе по мотивам известной оперы Гастона Леру, создадут изысканную и в то же время гелловинскую атмосферу. На сцене будут удивлять талантливые участники шоу "Голос країни" и Cirque du Soleil.
Когда: 29 октября.
Где: в Queen Kyiv, Набережное шоссе, 25
5 – HALLOWEEN Bike Sabbath
Байкерский Хэллоуин с размахом обещают устроить в парке "Муромец". Сюда позовут на традиционный шабаш ведьм, оборотней, вампиров, зомби, привидений и других потусторонних существ на велосипедах.
Ночные гонки, страшные фонари Джека, веселые конкурсы и разнообразные вкусности — все это ждет велофанатов HALLOWEEN Bike Sabbath. Вы тоже среди них? Тогда не медлите и покупайте билеты, ведь количество участников шабаша ограничено.
Когда: 31 октября.
Где: парк "Муромец" (парк Дружбы народов).
Вход: от 100 грн.
Мы также рассказывали о 5 фильмах для вечеринок на Хэллоуин, которые сложно досмотреть до конца.
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