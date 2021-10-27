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Модницы и злодейки: прически на Хэллоуин 2021, которые стоит повторить

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
27 октября, 19:13
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Кем бы вы не перевоплотились на праздник магии и колдовства, главный вопрос – а что делать с волосами тревожит многих. Рассказываем, какую прическу лучше выбрать
Самые красивые прически на Хэллоуин 2021
Самые красивые прически на Хэллоуин 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Для тех из вас, кто занимается планированием Хэллоуина 2021 в последнюю минуту, когда дело касается макияжа или выбора костюма достойного Instagram, выбор прически может оказаться непростой задачей.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество причесок и укладок, которые, по нашему мнению, сами могут считаться костюмами. Например, в стиле 2000-х, ретро-прически как у Одри Хепберн или образы киногероев.

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Сейчас, когда официально начался сезон ужасов, мы составили список из нескольких причесок, которые станут идеальным дополнением к любым простым костюмам на Хэллоуин.

Хвост Арианы Гранде в стиле куклы Барби

Нарядитесь на Хэллоуин как настоящая Барби. Этому стилю легко подражать, его главным элементом является гладкий, высокий хвост с подкрученными концами. Берите пример с Арианы Гранде. Певица давно и успешно эксплуатирует образ любимой куклы детства.

Прическа как у Арианы Гранде
Прическа как у Арианы Гранде / Фото: instagram.com/arianagrande

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Пучок Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

Культовая роль Одри принесла ей не только славу, но и навеки вписала ее имя в историю кинематографа. Спустя 60 лет после выхода картины, мы не перестаем вдохновляться стилем героини Холли Голайтли.

Прическа Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"
Прическа Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани" / Фото: Imdb.com

Повторить такую прическу достаточно просто. Завяжите хвост прямо на макушке, кончики перемещаем вперед и закалываем. Полукруг, который получился, распределяем и закалываем невидимками так, чтобы он пышно смотрелся. Сверху прикалываем тиару.

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Каре Умы Турман в фильме "Криминальное чтиво"

Этот образ понравится вам своей простой и сравнительной быстротой перевоплощения. Чтобы появиться на вечеринке в честь Хэллоуина в образе Мии Уоллес достаточно просто надеть белую рубашку, черные брюки и черный парик со стрижкой каре.

Прическа Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво"
Прическа Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво" / Фото: Imdb.com

Если же вы и так носите каре либо давно мечтали о нем, просто вытяните волосы щипцами. Для идеального темного цвета волос, также лучше воспользуйтесь тонирующим бальзамом.

Черно-белые пряди Круэллы де Вилль

Одной из самых эффектных укладок диснеевской злодейки Круэллы стала высокая прическа в стиле королевы Марии-Антуанетты. Чтобы создать такой образ, можно воспользоваться двумя способами: либо купить парик, либо покрасить половину волос, разделив их строго по средине пробора, в белый цвет. Для этого лучше использовать тонирующий бальзам, чтобы смыть эту красоту без вреда для волос.

Прическа Круэллы де Вилль
Прическа Круэллы де Вилль / Фото: Disney

К слову, после премьеры картины образ главной героини в стиле панка стали копировать многие и это уже стало трендом.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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