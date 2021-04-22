Кто победит на Оскаре-2021? ТОП обязательных к просмотру фильмов

В ночь на 26 апреля мы узнаем имена фильмов и актеров, о которых мир будет продолжать говорить еще несколько месяцев. Какие фильмы стоит обязательно посмотреть и кто может победить?

До церемонии "Оскар-2021" еще несколько дней, но киноманы уже давно обсуждают своих фаворитов, букмекеры делают прогнозы, а зрители в предвкушении ждут ярких эмоций от просмотра трансляции. В то же время имеет место такой тренд, что рейтинги "Оскара" падают. Но грядут глобальные перемены, и предстоящая церемония награждения может все изменить и удивить нас всех.

Об этом мы и поговорили с исполнительным директором Украинской киноакадемии и ОМКФ, а также соосновательницей онлайн-ресурса DzygaMDB Анной Мачух.

Анна Мачух / Фото: facebook.com/anna.machukh

Как и каждый киноман, перед 93-й церемонией "Оскара" Анна Мачух составила свой список фаворитов.

"Больше всего я болею за фильм "Земля кочевников". Это действительно мощная драма, которая пронизывает зрителя глубоко в душу, заглядывая в те углы, о которых ты не догадывался. За достаточно простым сюжетом кроется нечто гораздо больше историю женщины. Это страница в истории многих людей, и не только американцев, не имеющих чувства дома на месте, а только в дороге. Также я болею за Энтони Хопкинса в номинации "Лучший актер". Выдающаяся роль выдающегося актера, что тут скажешь", – сказала Анна Мачух.

"Земля кочевников" / Фото: скриншот

Несмотря на то, что "Земля кочевников" действительно стала триумфатором многих наград в этом году, стопроцентной уверенности в ее победе у меня нет. Лента Хлои Чжао очень изящная, полная эстетического вкуса и новаторских методов. Но для "Оскара" она слишком фестивальная. Думаю, больше шансов в режиссерской и операторской номинациях.

В список must see фильмов, номинированных на "Оскар", Анна Мачух в первую очередь отнесла вышеуказанные "Земля кочевников" и "Отец".

Обе ленты произвели на меня сильное впечатление и не в последнюю очередь благодаря актерам: Фрэнсис МакДорманд в "Земле кочевников" и Энтони Хопкинсу и Оливии Колман в "Отце".

Энтони Хопкинс и Оливия Колман в фильме "Отец" / Фото: Скриншот из YouTube

Также Анна Мачух рекомендует посмотреть фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Еще по одной" с Томасом Винтербергом, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.

"Обязательно стоит посмотреть фильм "Манк", особенно ценителям "золотого века" "Голливуда". Это как машина времени, которая переносит зрителя в уже такие далекие 1940-е, когда Орсон Уэллс и Герман Дж. Манкевич создавали "Гражданина Кейна". Кстати, "Манк" – лидер по количеству номинаций на премию "Оскар". Он получил их десять. Также в мой топ входят "Еще по одной", "Суд на чикагской семеркой" и документальные ленты "Коллектив" и "Агент-крот". Последний – непревзойденный образец документальной шпионской комедии", – делится Анна Мачух.

"Еще по одной" / Фото: themoviedb.org

При этом нельзя обойти тему падения популярности "Оскара" в последние годы. Анна Мачух говорит, что за трансляцией прошлогодней 92-й церемонии следило немного более 20 миллионов зрителей, что на 20 процентов меньше, чем годом ранее.

Падение рейтингов "Оскара" вписывается в общий тренд – аудитория теряет интерес к однотипным церемониям награждения. Зритель требует шоу, он хочет впечатлений и удивлений, потому длинные церемонии точно не способны удержать его внимание. Думаю, показательным будут данные о награждении в этом году, ведь предыдущий "Оскар" происходил еще до пандемии, поэтому не имел влияния этого фактора. Интересно будет проанализировать, как изменились и изменились настроения зрителей и их вкусы.

В этом году, как и в прошлые, Украина не попала в номинацию на "Оскар". По словам Анны Мачух, украинские фильмы, которые выдвигались Украинской киноакадемией на получение кинопремии, имеют кое-что общее.

"Все они были или участниками, или лауреатами международных кинофестивалей. А значит, они довольно фестивальные как для "Оскара". Это авторское кино, которому ближе награды в Каннах, Венеции, на "Санденсе", ОМКФ тому подобное. Кроме того, действуют те же законы – должны совпасть сразу несколько факторов, которые позволяют ленте попасть в шорт-лист. Уверена, скоро это событие непременно произойдет", – признается Анна Мачух.

"Оскар" для Украины, по словам Анны Мачух, поможет украинскому кино стать на ступень выше, увеличить доверие зрителей и привлечь их поддерживать свое кино и, главное, смотреть его.

Кто знает, может уже в следующем году у продолжения хитовой комедии Антонио Лукича "Мої думки тихі" это получится?

Ранее мы рассказали о 10 фильмах от Netflix, которые были номинированы на Оскар.