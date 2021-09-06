Кекс за 5 минут – рецепты быстрого десерта к завтраку

Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Depositphotos

Такой десерт на завтрак будет идеальным для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление еды, тем более утром. Готовятся они чуть больше 5 минут из простых ингредиентов. Конечно, вариации в рецептуре допускаются. Еще один плюс таких кексов – их можно приготовить побольше и взять в школу или на работу. Итак, если вы любите готовить быстро с помощью микроволновки, то рецепты ниже для вас.

Творожный кекс с ягодами

Творожный кекс / Фото: instagram.com/dashareys1111/

Ингредиенты

Творог – 125 г

Яйца – 2 шт.

Рисовая мука – 50 г

Разрыхлитель – щепотка

Сахар, ягоды – по вкусу

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, разложить по кружкам или формочкам. Выпекать 3-5 минут на максимальной мощности в микроволновке.

Шоколадные кексы

Шоколадные кексы / Фото: instagram.com/n.elena.888/

Ингредиенты

Реклама

Яйцо, банан – по 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Какао – 3 ст. л.

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Банан перебить в блендере или размять вилкой. Яйцо взбить с сахаром, добавить разрыхлитель, какао и перемешать. Добавить банан, перемешать. Формы для кексов наполнить на 2/3. Поставить в микроволновку на полную мощность на 5 минут.

Морковный кекс

Морковный пирог / Фото: instagram.com/olga_pprecept/

Ингредиенты

Морковь – 30 г (тертая)

Овсяная мука – 4 ст. л.

Молоко 1% – 5 ст. л.

Орехи – 25 г

Корица – щепотка

Оливковое масло – 3 ч. л.

Способ приготовления

Взбить в миске молоко и масло. Постепенно добавить остальные ингредиенты, кроме орехов. Тщательно перемешать. Перелить тесто в две кружки, готовить 2 минуты в микроволновой печи на высокой мощности. Перед подачей украсить орехами.

Перед кексами, для более плотного завтрака, приготовьте лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами.

10 рецептов кексов для отличного перекуса собраны здесь.