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Кекс за 5 минут – рецепты быстрого десерта к завтраку

Ирина Маслова
6 сентября, 07:01
Самый популярный вариант такой выпечки – с шоколадом или какао. Но можно сделать кексы морковными с орехами и творожными с ягодами. В любом случае – это максимально быстро и удобно

Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Depositphotos

Такой десерт на завтрак будет идеальным для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление еды, тем более утром. Готовятся они чуть больше 5 минут из простых ингредиентов. Конечно, вариации в рецептуре допускаются. Еще один плюс таких кексов – их можно приготовить побольше и взять в школу или на работу. Итак, если вы любите готовить быстро с помощью микроволновки, то рецепты ниже для вас.

Творожный кекс с ягодами

Творожный кекс / Фото: instagram.com/dashareys1111/

Ингредиенты

  • Творог – 125 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Рисовая мука – 50 г
  • Разрыхлитель – щепотка
  • Сахар, ягоды – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, разложить по кружкам или формочкам.
  2. Выпекать 3-5 минут на максимальной мощности в микроволновке.

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Шоколадные кексы

Шоколадные кексы / Фото: instagram.com/n.elena.888/

Ингредиенты

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  • Яйцо, банан – по 1 шт.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Какао – 3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Способ приготовления

  1. Банан перебить в блендере или размять вилкой.
  2. Яйцо взбить с сахаром, добавить разрыхлитель, какао и перемешать. Добавить банан, перемешать.
  3. Формы для кексов наполнить на 2/3. Поставить в микроволновку на полную мощность на 5 минут.

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Морковный кекс

Морковный пирог / Фото: instagram.com/olga_pprecept/

Ингредиенты

  • Морковь – 30 г (тертая)
  • Овсяная мука – 4 ст. л.
  • Молоко 1% – 5 ст. л.
  • Орехи – 25 г
  • Корица – щепотка
  • Оливковое масло – 3 ч. л.

Способ приготовления

  1. Взбить в миске молоко и масло. Постепенно добавить остальные ингредиенты, кроме орехов. Тщательно перемешать. Перелить тесто в две кружки, готовить 2 минуты в микроволновой печи на высокой мощности.
  2. Перед подачей украсить орехами.

Перед кексами, для более плотного завтрака, приготовьте лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами.

10 рецептов кексов для отличного перекуса собраны здесь.

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