Кекс за 5 хвилин – рецепти швидкого десерту до сніданку

Шоколадний кекс в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos
Такий десерт на сніданок буде ідеальним для тих, хто не любить витрачати багато часу на приготування їжі, тим паче вранці. Готуються вони трохи більше 5 хвилин з простих інгредієнтів. Звичайно, варіяції в рецептурі допускаються. Ще один плюс таких кексів – їх можна приготувати побільше і взяти в школу або на роботу. Отже, якщо ви любите готувати швидко за допомогою мікрохвильової печі, то рецепти нижче для вас.
Сирний кекс з ягодами
Сирний кекс / Фото: instagram.com/dashareys1111/
Інгредієнти
- Сир – 125 г
- Яйця – 2 шт.
- Рисове борошно – 50 г
- Розпушувач – щіпка
- Цукор, ягоди – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти, розкласти по кружках або формах.
- Випікати 3-5 хвилин на максимальній потужності в мікрохвильовці.
Читайте також:
Каші на сніданок – 3 рецепти-хіти для смачного ранку
Шоколадні кекси
Шоколадні кекси / Фото: instagram.com/n.elena.888/
Інгредієнти
- Яйце, банан – по 1 шт.
- Цукор – 1 ст. л.
- Какао – 3 ст. л.
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Банан перебити в блендері або розім'яти виделкою.
- Яйце збити з цукром, додати розпушувач, какао і перемішати. Додати банан, перемішати.
- Форми для кексів наповнити на 2/3. Поставити в мікрохвильовку на повну потужність на 5 хвилин.
Читайте також:
Печиво-морозиво – рецепт найтрендовішої випічки цього літа
Морквяний кекс
Морквяний пиріг / Фото: instagram.com/olga_pprecept/
Інгредієнти
- Морква – 30 г (терта)
- Вівсяне борошно – 4 ст. л.
- Молоко 1% – 5 ст. л.
- Горіхи – 25 г
- Кориця – щіпка
- Оливкова олія – 3 ч. л.
Спосіб приготування
- Збити в мисці молоко та олію. Поступово додати решту інгредієнтів, крім горіхів. Ретельно перемішати. Перелити тісто в дві кружки, готувати 2 хвилини в мікрохвильовій печі на високій потужності.
- Перед подачею прикрасити горіхами.
Перед кексами, для ситного сніданку, приготуйте лаваш з маринованою куркою, сиром і овочами.