Каши на завтрак – 3 рецепта-хита для вкусного утра

Это кукурузная каша на молоке с жареным бананом, норвежская рисовая каша рисгорт с медом и молоком и запеченная овсянка с абрикосовым пюре. Все эти рецепты можно преобразовывать на свой вкус

Рецепты вкусных каш на завтрак / Фото: instagram.com/dasha.pvll/

На завтрак нужно готовить то, что вы любите, начиная от картофельных зраз и заканчивая разными салатами. Но первое, с чем у нас ассоциируется утренний прием пищи – каша. Чтобы она была оригинальной, нужно подключить кулинарное творчество и приготовить кашу неожиданным способом, например, запечь с фруктовой начинкой. Рецепты каш, которые стоит попробовать, найдете ниже.

Кукурузная каша с жареным бананом

Реклама

Кукурузная каша с жареным бананом / Фото: instagram.com/pp_recipes2021/

Ингредиенты

Кукурузная крупа – 50 г

Молоко – 50 г

Банан (спелый) -1/2 шт.

Корица, сахар – по вкусу

Способ приготовления⠀

Сварить кашу на слабом огне, добавив воду и молоко в пропорции 1:2. Банан нарезать кружочками и обжарить на антипригарной сковороде с двух сторон на слабом огне до потемнения. На кашу выложить банан, посыпать корицей.

Норвежская каша рисгрот

Реклама

Норвежская каша рисгрот / Фото: instagram.com/meny_matglede/

Ингредиенты из расчета одна чашка – 240 мл

¾ чашки круглозернистого риса

1,5 чашки воды

2,5 чашки молока

1 ст. л. топленого или сливочного масла

1 ст. л. меда

1 ст. л. сахара

по 1 ч. л. соли, ванильного экстракта

корица, изюм – по вкусу

масло для сервировки

Способ приготовления

В сотейнике довести до кипения рис с водой, уменьшить огонь и варить, пока практически вся вода не впитается в рис (около 10 минут). Добавить молока, накрыть крышкой и варить, помешивая, пока большая часть молока не впитается. Каждый раз нужно добавлять молоко, когда предыдущее впиталось в рис. Весь процесс варки должен занять 45-55 минут. В самом конце добавить в кашу масло, мед, сахар, соль и ваниль, перемешать. Разложить по тарелкам, посыпать изюмом и молотой корицей. Украсить маслом.

Запеченная овсянка с абрикосовой начинкой

Запеченная овсяная каша с абрикосами / Фото: instagram.com/shapovalovaludmila2410/

Реклама

Ингредиенты

Овсяная крупа – 30 г

Мука цельнозерновая – 15 г

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 50 г

Морковь – 50 г

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Подсластитель

Корица – 1/2 ч. л.

Для начинки

Абрикосы – 100 г

Кукурузный крахмал – 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Овсяную крупу измельчить в блендере. Смешать измельченную овсянку, муку, яйцо, тертую на мелкую терку морковь, кефир, разрыхлитель, корицу и подсластитель. Можно так же использовать блендер, если нужна более однородная текстура. Для начинки измельчить абрикосы до состояния пюре, добавить подсластитель по вкусу и крахмал. Смешать до однородности и проварить 3-4 минуты, постоянно помешивая. Вылить в форму для запекания 3/4 теста, выложить в центр начинку и накрыть оставшимся тестом. Украсить кусочками абрикоса и поставить запекаться в духовку на 25 минут при 180 градусах.

К завтраку будут неплохи и гренки с тартаром из лосося. Как их приготовить – смотрите в видео.

Здесь узнаете, как приготовить идеальную манную кашу.