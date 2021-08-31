Каши на завтрак – 3 рецепта-хита для вкусного утра

На завтрак нужно готовить то, что вы любите, начиная от картофельных зраз и заканчивая разными салатами. Но первое, с чем у нас ассоциируется утренний прием пищи – каша. Чтобы она была оригинальной, нужно подключить кулинарное творчество и приготовить кашу неожиданным способом, например, запечь с фруктовой начинкой. Рецепты каш, которые стоит попробовать, найдете ниже.
Кукурузная каша с жареным бананом
Ингредиенты
- Кукурузная крупа – 50 г
- Молоко – 50 г
- Банан (спелый) -1/2 шт.
- Корица, сахар – по вкусу
Способ приготовления⠀
- Сварить кашу на слабом огне, добавив воду и молоко в пропорции 1:2.
- Банан нарезать кружочками и обжарить на антипригарной сковороде с двух сторон на слабом огне до потемнения.
- На кашу выложить банан, посыпать корицей.
Норвежская каша рисгрот
Ингредиенты из расчета одна чашка – 240 мл
- ¾ чашки круглозернистого риса
- 1,5 чашки воды
- 2,5 чашки молока
- 1 ст. л. топленого или сливочного масла
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. сахара
- по 1 ч. л. соли, ванильного экстракта
- корица, изюм – по вкусу
- масло для сервировки
Способ приготовления
- В сотейнике довести до кипения рис с водой, уменьшить огонь и варить, пока практически вся вода не впитается в рис (около 10 минут).
- Добавить молока, накрыть крышкой и варить, помешивая, пока большая часть молока не впитается. Каждый раз нужно добавлять молоко, когда предыдущее впиталось в рис.
- Весь процесс варки должен занять 45-55 минут.
- В самом конце добавить в кашу масло, мед, сахар, соль и ваниль, перемешать.
- Разложить по тарелкам, посыпать изюмом и молотой корицей. Украсить маслом.
Запеченная овсянка с абрикосовой начинкой
Ингредиенты
- Овсяная крупа – 30 г
- Мука цельнозерновая – 15 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 50 г
- Морковь – 50 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Подсластитель
- Корица – 1/2 ч. л.
Для начинки
- Абрикосы – 100 г
- Кукурузный крахмал – 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Овсяную крупу измельчить в блендере. Смешать измельченную овсянку, муку, яйцо, тертую на мелкую терку морковь, кефир, разрыхлитель, корицу и подсластитель.
- Можно так же использовать блендер, если нужна более однородная текстура.
- Для начинки измельчить абрикосы до состояния пюре, добавить подсластитель по вкусу и крахмал. Смешать до однородности и проварить 3-4 минуты, постоянно помешивая.
- Вылить в форму для запекания 3/4 теста, выложить в центр начинку и накрыть оставшимся тестом.
- Украсить кусочками абрикоса и поставить запекаться в духовку на 25 минут при 180 градусах.
К завтраку будут неплохи и гренки с тартаром из лосося. Как их приготовить – смотрите в видео.
Здесь узнаете, как приготовить идеальную манную кашу.