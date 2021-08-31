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Каши на завтрак – 3 рецепта-хита для вкусного утра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
31 августа, 07:01
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Это кукурузная каша на молоке с жареным бананом, норвежская рисовая каша рисгорт с медом и молоком и запеченная овсянка с абрикосовым пюре. Все эти рецепты можно преобразовывать на свой вкус
Рецепты вкусных каш на завтрак
Рецепты вкусных каш на завтрак / Фото: instagram.com/dasha.pvll/

На завтрак нужно готовить то, что вы любите, начиная от картофельных зраз и заканчивая разными салатами. Но первое, с чем у нас ассоциируется утренний прием пищи – каша. Чтобы она была оригинальной, нужно подключить кулинарное творчество и приготовить кашу неожиданным способом, например, запечь с фруктовой начинкой. Рецепты каш, которые стоит попробовать, найдете ниже.

Кукурузная каша с жареным бананом

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Кукурузная каша с жареным бананом
Кукурузная каша с жареным бананом / Фото: instagram.com/pp_recipes2021/

Ингредиенты

  • Кукурузная крупа – 50 г
  • Молоко – 50 г
  • Банан (спелый) -1/2 шт.
  • Корица, сахар – по вкусу

Способ приготовления⠀

  1. Сварить кашу на слабом огне, добавив воду и молоко в пропорции 1:2.
  2. Банан нарезать кружочками и обжарить на антипригарной сковороде с двух сторон на слабом огне до потемнения.
  3. На кашу выложить банан, посыпать корицей.

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Норвежская каша рисгрот

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Норвежская каша рисгрот
Норвежская каша рисгрот / Фото: instagram.com/meny_matglede/

Ингредиенты из расчета одна чашка – 240 мл

  • ¾ чашки круглозернистого риса
  • 1,5 чашки воды
  • 2,5 чашки молока
  • 1 ст. л. топленого или сливочного масла
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. сахара
  • по 1 ч. л. соли, ванильного экстракта
  • корица, изюм – по вкусу
  • масло для сервировки

Способ приготовления

  1. В сотейнике довести до кипения рис с водой, уменьшить огонь и варить, пока практически вся вода не впитается в рис (около 10 минут).
  2. Добавить молока, накрыть крышкой и варить, помешивая, пока большая часть молока не впитается. Каждый раз нужно добавлять молоко, когда предыдущее впиталось в рис.
  3. Весь процесс варки должен занять 45-55 минут.
  4. В самом конце добавить в кашу масло, мед, сахар, соль и ваниль, перемешать.
  5. Разложить по тарелкам, посыпать изюмом и молотой корицей. Украсить маслом.

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Запеченная овсянка с абрикосовой начинкой

Запеченная овсяная каша с абрикосами
Запеченная овсяная каша с абрикосами / Фото: instagram.com/shapovalovaludmila2410/

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Ингредиенты

  • Овсяная крупа – 30 г
  • Мука цельнозерновая – 15 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 50 г
  • Морковь – 50 г
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • Подсластитель
  • Корица – 1/2 ч. л.

Для начинки

  • Абрикосы – 100 г
  • Кукурузный крахмал – 1/2 ч. л.

Способ приготовления

  1. Овсяную крупу измельчить в блендере. Смешать измельченную овсянку, муку, яйцо, тертую на мелкую терку морковь, кефир, разрыхлитель, корицу и подсластитель.
  2. Можно так же использовать блендер, если нужна более однородная текстура.
  3. Для начинки измельчить абрикосы до состояния пюре, добавить подсластитель по вкусу и крахмал. Смешать до однородности и проварить 3-4 минуты, постоянно помешивая.
  4. Вылить в форму для запекания 3/4 теста, выложить в центр начинку и накрыть оставшимся тестом.
  5. Украсить кусочками абрикоса и поставить запекаться в духовку на 25 минут при 180 градусах.

К завтраку будут неплохи и гренки с тартаром из лосося. Как их приготовить – смотрите в видео.

Здесь узнаете, как приготовить идеальную манную кашу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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