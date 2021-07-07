Какой зефир по гороскопу подходит именно вам

Красивые как внешне, так и внутренне, Водолеи ассоциируются с черничным зефиром, Девы – это изысканный лавандовый зефир, а для Стрельцов, которые обожают роскошь и яркие эмоции, зефир в шоколадной глазури

Какой вы зефир по гороскопу / Фото: freepik.com

Зефир – одно из гениальнейших произведений сладкого искусства. Его можно даже тем, кто постоянно на диете. Сегодня его существует много, все благодаря мастерицам, колдующим в кондитерских. Но есть 12 видов зефира, вернее, вкусов, которые характеризуют каждый знак зодиака. И да, десерт можно запивать чаем, который тоже существует для каждого созвездия. В календаре лайфхаков для лета есть идеи, как провести его незабываемо.

Овен – персиковый

Изысканный персиковый зефир для гордых Тельцов / Фото: instagram.com/tanya_zefir/

Овны обожают приключения и не приемлют сидеть на одном месте. И все это ради целей, которые они перед собой ставят. Некоторые из них – настоящие командиры, а многие – романтичные гордецы. Ну а в целом, люди очень добрые, если вам удалось хорошо изучить их и они вас приняли.

Телец – с яблочной прослойкой

Для мудрых и добрых Тельцов – яблочный зефир / Фото: Depositphotos

Тельцы бывают разные, но вот плодородие и мудрость – это трактовка их символа, с этим не поспоришь. А яблоко – символ мудрости. Спокойные и уравновешенные, они всегда востребованы на работе, в семье, среди друзей. Первый зефир был изготовлен из яблочного повидла – очень символично для основательных во всем Тельцов.

Близнецы – с кокосовой стружкой

Сложные и интересные Близнецы – зефир с кокосовой стружкой / Фото: Depositphotos

Знак Близнецов представляет две разные стороны личности. Это делает Близнецов сложными и интересными одновременно. У кокоса есть мякоть и молоко. И одно, и другое можно отлично использовать. Близнецы тоже очень универсальны, они легко идут на контакт, знают, как поддержать словом и делом.

Рак – манговый

К манго, как и зефиру с ним, нужен особенный подход, как и к Ракам / Фото: instagram.com/le_krendel/

Представители этого знака скрывают свою чувствительную ранимую натуру под легкой замкнутостью. Поэтому многие считают Раков меланхоличными особами. Почему манговый? Этот вкусный фрукт нужно уметь разрезать, но эти усилия стоят результата. Вот так и с Раками – нужен особый подход, чтобы раскрыть все, что у них на душе.

Лев – абрикосовый

Яркие Львы – это яркий абрикосовый зефир / Фото: instagram.com/beepastry/

Яркие Львы очень похожи на абрикос – солнечный, ароматный, вкусный. Но это только в том случае, если фрукт выращивался под солнцем. Вот так и Львы: если кто-то или что-то пошло не так, как им хочется, пощады не будет. Они разгневаются и могут сильно обидеть.

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Дева – лавандовый

Самый необычный лавандовый зефир – для добродушных Дев / Фото: instagram.com/nebesnyii_mindal/

Аналитический склад ума, любовь к системности и уважение к порядку – это все про Дев. Вместе со своей особой педантичностью эти люди остаются добродушными, они всегда помогут, если не делом, то словом поддержки. Их зефир – особенный, лавандовый.

Весы – апельсиновый

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Яркие и общительные Весы – это апельсиновый зефир / Фото: instagram.com/nimfeechka_/

Очень яркие и общительные люди, которые не любят быть в одиночестве. Они любят общение с такими же интересными и глубокими личностями, всегда расширяют свой кругозор, но при этом долго ищут свое предназначение. Зефир с ароматным апельсиновым вкусом поможет Весам хоть иногда спускаться с неба на землю.

Скорпионы – лимонный

Для резких Скорпионов – зефир с лимонной кислинкой / Фото: instagram.com/fairy_sweets_krd/

Скорпионы всегда знают себе цену, у них резкий темперамент. Для многих Скорпионы – люди с крайне сложным характером, очень специфическим. Они страстные и требовательные, резкие в высказываниях, как и лимон с его функцией освежать и приводить в чувства.

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Стрелец – в шоколадной глазури

Для Стрельцов, которые любят роскошную жизнь, – зефир в шоколаде / Фото: instagram.com/wave_valentina/

Стрельцы любят, чтобы если гулять, то на полную, обижаться, так надолго. Ну и от жизни они берут все и даже больше. Для Стрельцов все вокруг – эта некая авантюра, в которой они главные герои. Но оптимизму, который присущ этим людям, можно позавидовать. Один из самых сладких зефиров – в шоколадной глазури – для Стрельцов.

Козерог – с вареной сгущенкой

Очень сладкий зефир, который точно задобрит Козерогов / Фото: Pixabay

Это чтобы задобрить вечно бурчащих Козерогов. Да, они часто бывают чем-то недовольны, особенно злятся, когда им указываешь на их ошибки. Иногда их сложно чем-то задобрить, ведь они любят, когда перед ними извиняются. Пусть прослойка из вареной сгущенки в зефире сделает их немного покладистей.

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Водолей – черничный

Для красивых Водолеев – красивый черничный зефир / Фото: Depositphotos

У Водолеев репутация очень интеллектуальных людей. Они умеют решать проблемы и, как правило, довольно прогрессивны в взглядах. Черничный зефир – один из самых красивых. Водолеи тоже красивые люди и симпатичные личности с прекрасным чувством юмора.

Рыбы – с шоколадной прослойкой

Зефир с шоколадной прослойкой – это контрастная личность Рыб / Фото: freepik.com

Белоснежный зефир с шоколадной прослойкой – великолепный контраст, интересный и вкусный. Личность Рыб тоже в некотором роде контрастная: сначала теплые добрые люди, потом резко меняются и становятся холодными и принципиальными личностями. Но в основном это душевные и светлые люди.

В качестве бонуса – рецепт нежного киша с черешней и миндалем. Подробности – в видео.

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