Какой отдых лучше всего подходит вашему знаку зодиака

Раки – это тихий отдых за городом на локациях для уединения, Девы – ценители релакса на даче, а Стрельцам стоит забронировать номер в загородном комплексе с бассейном

Какой отдых подходит вашему знаку зодиака

Думали вы когда-нибудь, какой отдых подходит вашему знаку зодиака? Если нет, то читайте статью. Мы рассказали о релаксе, который предсказали вам звезды. Он "вписывается" в ваши рутинные принципы и гармонирует с жизненной позицией. Интересно: сойдутся ли предсказания звезд с реальностью ...

Овен

Этот знак зодиака, как никто знает значение слова "чил"! Идеально для них – пикник в кругу друзей. Конечно, не без эстетической сервировки как на картинках в Pinterest . А еще местности, где слышно пение птиц, а не шум машин мегаполиса.

Телец

Для отдыха консервативный Телец выберет не ленивый релакс, а объединит приятное с полезным. Поход в горы на несколько дней – это идеальный план для него. Потому что впереди ждут не только невероятные пейзажи, но и физкультура и сжигания калорий.

Близнецы

Близнецы тоже против ленивого отдыха! Идеальное для них расписание – это утренний подъем, завтрак и гуляние по городу в поисках интересных локаций и видов. Если план можно реализовать еще и в новой стране, то считайте – это комбо!

Рак

Раки часто игнорируют гулянки в шумных компаниях, потому что любят отдых наедине. Удачным для них будет взять машину и покататься по окраине города в поисках тихих локаций для уединения.

Лев

Любители новых эмоций – Львы! Они никогда не откажутся от спонтанных поездок, где их ждут вечеринки и новые знакомства. Это и есть их идеальный отдых, даже если придется преодолевать тысячи километров. Выпитый "Апероль-Шприц" в Венеции, а не в рутинном кафе принесет им массу удовольствия.

Дева

Этот знак зодиака отличается от других умом! Спонтанность – это не о них, а отдых всегда продуманный и идет на пользу физическому и ментальному здоровью. Девам звезды предсказали отдых на даче! Там можно устроить не только тихий прием для друзей, но и шумную вечеринку или пикник, как в лучших французских традициях.

Весы

Весы обожают отдыхать после сложной недели, а на отпуск ожидают считая дни. Но главную роль все же играет компания, а не место для релакса. Весам понравится вечер в казино или в баре. Конечно, лучше совместить перечисленное!

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Скорпион

Экстремальные скорпионы не церемонятся в выборе отдыха, ибо знают, что ТОП для них – это экстрим. Им всегда нужны новые эмоции и опыт. Например, катание на вейкборде или полет на вертолете. От таких активностей они получают удовольствие, а ленивое загорание на пляже наоборот подавляет их.

Стрелец

Любители приключений и путешествий – Стрельцы. Один билет в теплую страну, или же уик-энд в загородном комплексе в лесу поднимет настроение в секунду. Такой отдых их вдохновляет и настраивает на работу.

Козерог

Козероги – еще те перфекциониста, а еще любители брать ситуацию в свои руки и планировать отдых самостоятельно. Идеально для них – это релакс дома! Ибо все в их руках и в любой момент они могут переиграть "сюжет". Например, выбрать другой фильм или заказать пиццу с иного ресторана.

Водолей

Этот знак зодиака неприхотлив и не любит выходить из зоны комфорта, даже если это касается отдыха. Поэтому поход в давно знакомый бар на коктейль, в кафе на чашку кофе, или повторно на фильм – идеальный релакс и перезагрузка.

Рыбы

Творческие Рыбы выбирают отдых по настроению: сегодня в их план вписывается поездка на велосипеде, а на следующий уик-энд они идут позагорать на пляж. Все же звезды предсказали им отдых возле реки или локальных курортах в премиальных отелях.

Включайте сюжет и узнайте откровения звезд о неудачных отпусках.

Недавно мы рассказали, какой алкоголь подходит вашему знаку зодиака.