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От плоских балеток – до квадратных носков: 7 пар обуви, которую будут носить все в 2022 году

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 января, 15:13
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Лакированные, остроносые, на массивной платформе и тонкой танкетке: в этих моделях и не только будут ходить все девушки
Самая модная обувь 2022 года
Самая модная обувь 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказали о 5 модных тенденциях сезона весна-лето 2022, теперь поговорим более детально о каждой из них. Для начала предлагаем разобраться, какую обувь мы будем носить в этом году.

В 2022 году стоит подготовить свои ноги к тому, что обувь не всегда будет удобная, зато стильная. А дальше уже вам решать, стоят ли веяния моды вашего комфорта. Острые носки, плоские балетки и экстримальная платформа – создадут конкуренцию кроссовкам и лоферам. Но подробнее обо всем по порядку.

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Массивная платформа

Шире, толще, тверже – именно такая платформа нас ждет в модной обуви 2022 года. Эту тенденцию мы будем наблюдать и в летних босоножках, и в зимних ботинках. Также готовьтесь к тому, что модели обуви будут представлены практически во всех цветах радуги, а материалы – натуральные. Обувь будет украшена металлическими вставками, ремнями, шнурками, бахромой, животными принтами и другим.

Saint Laurent SS 2022
Saint Laurent SS 2022 / Фото: vogue.ua

Балетки

Балетки, по сути, никогда и не выходили из моды, просто видоизменялись. И вот The Row показал балетки на своем подиуме 2022, а это значит, что все дизайнеры тоже будут следовать этому течению. Балетки на низком ходу снова возьмут в заложники все магазинные полки.

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Стильные балетки CHANEL
Стильные балетки CHANEL / Фото: Chanel

Остроносые лодочки

Чем острее – тем круче. Никогда не выбрасывайте лодочки с острыми носками, потому что они не скоро выйдут из моды. В 2022 году многие дизайнеры дополнять свои лодочки бантами и лентами.

Gucci Pre-Fall 2022
Gucci Pre-Fall 2022 / Фото: Vogue

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Цветные мюли

Из прошлого года этот тренд пользуется спросом, а весной-летом 2022 туфлей без задников станет еще больше. И чем моднее вы хотите быть, тем ярче должны быть ваши мюли. Быстро передвигаться по городу в такой обуви вы вряд ли сможете, зато будете в центре внимания.

Кожаные мюли N°21
Кожаные мюли N°21 / Фото: tsum.ua

Мягкие ботинки

Мягкая и устойчивая обувь станет одним из главных трендов 2022 года. Например, мягкие ботинки BRUNELLI.

Замшевые ботинки с мехом BRUNELLI
Замшевые ботинки с мехом BRUNELLI / Фото: Helen Marlen

Лаковая обувь

Mach&Mach дополнили свои коллекции лаковыми туфлями в свои весенней коллекции. Так что, вангуем, что в 2022 эта обувь будет массовым трендом.

Черные кожаные ботильоны CHANEL
Черные кожаные ботильоны CHANEL / Фото: Chanel

Квадратный носок

"Ножка дышит, ножка спит", – как сказал бы Александр Гудков. Ведь удобная для пальцев обувь с квадратным носком вернулась на подиум. Если хотите быть впереди планеты всей, смело покупайте обувь с квадратными носками.

Rokh SS 2022
Rokh SS 2022 / Фото: Vogue

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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