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Как сделать домашний соус Цезарь: ТОП-5 рецептов

29 июля, 18:57

Ольга Козачок

Предлагаем вам лучшие рецепты заправки для салата Цезарь, ведь от вкусного соуса зависит половина успеха вашего блюда.

Заправки для салата "Цезарь" / Фото: Сегодня

В классический состав соуса для салата "Цезарь" входят: оливковое масло, чеснок, черный перец, винный уксус, сок лимона или лайма, яйцо, сваренное "в мешочек", вустерский соус и соль.

Раздавленный чеснок интенсивно взбивается в оливковом масле, к ним добавляют уксус, лимонный сок и перетертое яйцо, а в конце – вустерский соус и соль.

В наши дни еще один обязательный ингредиент заправки для салата "Цезарь" с курицей – анчоусы.

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Соус "Цезарь" с майонезом

"Цезарь" с консервированным тунцом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Измельчите в блендере анчоусы и каперсы.
  2. Смешайте с горчицей и майонезом.
  3. По желанию добавьте нарезанную зелень или пропущенный через пресс чеснок.

Соус "Цезарь" с анчоусами

Соус "Цезарь" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Поместите давленый чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску.
  2. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту.
  3. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой.
  4. Влейте оливковое масло и перемешайте.

Соус "Цезарь": рецепт с сыром

Соус "Цезарь" с пармезаном / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Слейте с анчоусов жидкость и крупно порежьте.
  2. Чеснок также крупно порежьте.
  3. Положите филе анчоусов в ступку, добавьте чеснок и разотрите пестиком в пасту.
  4. Добавьте майонез, лимонный сок, пармезан и воду. Хорошо перемешайте.

Соус "Цезарь" простой

Простой соус для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Пропустите чеснок через пресс.
  2. Разотрите чеснок вместе с анчоусами.
  3. Соедините все ингредиенты с майонезом и перемешайте до однородности.

Соус "Цезарь" без анчоусов

Заправка для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарубите чеснок как можно мельче, раздавите его плоской стороной ножа и перетрите с солью. Нужно получить чесночную пасту.
  2. В миску для заправки выложите яичный желток, добавьте горчицу и сок лимона. Хорошо все смешайте до однородности.
  3. Добавьте чесночную пасту, уксус и перемешайте.
  4. Тонкой струйкой при постоянном взбивании влейте масло.
  5. Добавьте вустерский соус, табаско и перец. Перемешайте.

Чем заменить соус "Цезарь"

Вы можете купить готовый соус "Цезарь" или заправить салат майонезом, добавив чеснок, уксус или свежевыжатый лимонный сок.

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Источник: Сегодня

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