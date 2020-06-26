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Як зробити домашній соус Цезар: ТОП-5 рецептів

29 липня, 18:57

Ольга Козачок

Пропонуємо вам кращі рецепти заправки для салату Цезар, адже від смачного соусу залежить половина успіху вашого страви.

Заправки для салату "Цезар" / Фото: Сьогодні

У класичний склад соусу для салата "Цезар" входять: оливкова олія, часник, чорний перець, винний оцет, сік лимона або лайма, яйце, зварене "в мішечок", вустерський соус і сіль.

Роздавлений часник інтенсивно збивається в оливковій олії, до них додають оцет, лимонний сік і перетерте яйце, а в кінці – вустерський соус і сіль.

В наші дні ще один обов'язковий інгредієнт заправки для салату "Цезар" з куркою – анчоуси.

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Соус "Цезар" з майонезом

"Цезар" з тунцем / Фото: freepik.com

Складові:

Спосіб приготування:

  1. Подрібніть в блендері анчоуси і каперси.
  2. Змішайте з гірчицею і майонезом.
  3. За бажанням додайте нарізану зелень або пропущений через прес часник.

Соус "Цезар" з анчоусами

Соус "Цезар" / Фото: Depositphotos

Складові:

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Спосіб приготування:

  1. Помістіть давлений часник, філе анчоуса і сіль в дерев'яну салатну миску.
  2. Використовуючи дві вилки, розітріть часник і анчоуси в пасту.
  3. Додайте перець, лимонний сік, вустерський соус, гірчицю і яєчний жовток, збийте виделкою.
  4. Влийте оливкову олію і перемішайте.

Соус "Цезар": рецепт з сиром

Соус "Цезар" з пармезаном / Фото: freepik.com

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Складові:

Спосіб приготування:

  1. Злийте з анчоусів рідину і крупно наріжте.
  2. Часник також крупно поріжте.
  3. Покладіть філе анчоусів у ступку, додайте часник і розітріть товкачем у пасту.
  4. Додайте майонез, лимонний сік, пармезан і воду. Добре перемішайте.

Соус "Цезар" простий

Простий соус для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Складові:

Спосіб приготування:

  1. Пропустіть часник через прес.
  2. Розітріть разом з анчоусами.
  3. З'єднайте всі інгредієнти з майонезом і перемішайте до однорідності.

Соус "Цезар" без анчоусів

Заправка для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Складові:

Спосіб приготування:

  1. Очистіть і нарубайте часник якомога дрібніше, роздавіть його пласкою стороною ножа і перетріть з сіллю. Потрібно отримати часникову пасту.
  2. У миску для заправки викладіть яєчний жовток, додайте гірчицю і сік лимона. Добре все змішайте до однорідності.
  3. Додайте часникову пасту, оцет і перемішайте.
  4. Тонкою цівкою при постійному збиванні влийте олію.
  5. Додайте вустерський соус, табаско і перець. Перемішайте.

Чим замінити соус "Цезар"

Ви можете купити готовий соус "Цезар" або заправити салат майонезом, додавши часник, оцет або свіжовичавлений лимонний сік.

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Джерело: Сьогодні

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