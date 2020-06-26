Як зробити домашній соус Цезар: ТОП-5 рецептів

Заправки для салату "Цезар" / Фото: Сьогодні
У класичний склад соусу для салата "Цезар" входять: оливкова олія, часник, чорний перець, винний оцет, сік лимона або лайма, яйце, зварене "в мішечок", вустерський соус і сіль.
Роздавлений часник інтенсивно збивається в оливковій олії, до них додають оцет, лимонний сік і перетерте яйце, а в кінці – вустерський соус і сіль.
В наші дні ще один обов'язковий інгредієнт заправки для салату "Цезар" з куркою – анчоуси.
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Соус "Цезар" з майонезом
"Цезар" з тунцем / Фото: freepik.com
Складові:
- 500 мл домашнього майонезу
- 30 г анчоусів (можна замінити оселедцем)
- 10 г каперсів
- 1 ч.л. гірчиці
- Трохи часнику або зелені
Спосіб приготування:
- Подрібніть в блендері анчоуси і каперси.
- Змішайте з гірчицею і майонезом.
- За бажанням додайте нарізану зелень або пропущений через прес часник.
Соус "Цезар" з анчоусами
Соус "Цезар" / Фото: Depositphotos
Складові:
- 2 зубчики часнику
- 4 філе анчоуса
- 1 ч.л. солі
- 1 ч.л. меленого перцю
- 1 ст.л. свіжовичавленого лимонного соку
- 1 ч.л. вустерського соусу
- 1/2 ч.л. діжонської гірчиці
- 1 великий яєчний жовток
- 1/2 склянки оливкової олії екстра вірджин
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Спосіб приготування:
- Помістіть давлений часник, філе анчоуса і сіль в дерев'яну салатну миску.
- Використовуючи дві вилки, розітріть часник і анчоуси в пасту.
- Додайте перець, лимонний сік, вустерський соус, гірчицю і яєчний жовток, збийте виделкою.
- Влийте оливкову олію і перемішайте.
Соус "Цезар": рецепт з сиром
Соус "Цезар" з пармезаном / Фото: freepik.com
Складові:
- 2 філе анчоуса в олії
- 1 зубчик часнику
- 2 ст.л. легкого майонезу
- 1 ч.л. лимонного соку
- 15 г сиру пармезан, дрібно натертого
- 2,5 ст.л. холодної кип'яченої води
Спосіб приготування:
- Злийте з анчоусів рідину і крупно наріжте.
- Часник також крупно поріжте.
- Покладіть філе анчоусів у ступку, додайте часник і розітріть товкачем у пасту.
- Додайте майонез, лимонний сік, пармезан і воду. Добре перемішайте.
Соус "Цезар" простий
Простий соус для "Цезаря" / Фото: Depositphotos
Складові:
- 150 г майонезу
- 1 ст.л. лимонного соку
- 1-2 зубчики часнику
- 2-3 анчоуса
Спосіб приготування:
- Пропустіть часник через прес.
- Розітріть разом з анчоусами.
- З'єднайте всі інгредієнти з майонезом і перемішайте до однорідності.
Соус "Цезар" без анчоусів
Заправка для "Цезаря" / Фото: Depositphotos
Складові:
- 1 зубчик часнику
- 1 ч.л. гірчиці
- 1 яєчний жовток
- 1 ст.л. лимонного соку
- 45 мл оливкової олії
- 1 ч.л. червоного винного оцту
- 1 ч.л. вустерського соусу
- 2 краплі табаско
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Очистіть і нарубайте часник якомога дрібніше, роздавіть його пласкою стороною ножа і перетріть з сіллю. Потрібно отримати часникову пасту.
- У миску для заправки викладіть яєчний жовток, додайте гірчицю і сік лимона. Добре все змішайте до однорідності.
- Додайте часникову пасту, оцет і перемішайте.
- Тонкою цівкою при постійному збиванні влийте олію.
- Додайте вустерський соус, табаско і перець. Перемішайте.
Чим замінити соус "Цезар"
Ви можете купити готовий соус "Цезар" або заправити салат майонезом, додавши часник, оцет або свіжовичавлений лимонний сік.
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