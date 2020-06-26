Як зробити домашній соус Цезар: ТОП-5 рецептів

Пропонуємо вам кращі рецепти заправки для салату Цезар, адже від смачного соусу залежить половина успіху вашого страви.

Заправки для салату "Цезар" / Фото: Сьогодні

У класичний склад соусу для салата "Цезар" входять: оливкова олія, часник, чорний перець, винний оцет, сік лимона або лайма, яйце, зварене "в мішечок", вустерський соус і сіль.

Роздавлений часник інтенсивно збивається в оливковій олії, до них додають оцет, лимонний сік і перетерте яйце, а в кінці – вустерський соус і сіль.

В наші дні ще один обов'язковий інгредієнт заправки для салату "Цезар" з куркою – анчоуси.

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Соус "Цезар" з майонезом

"Цезар" з тунцем / Фото: freepik.com

Складові:

500 мл домашнього майонезу

30 г анчоусів (можна замінити оселедцем)

10 г каперсів

1 ч.л. гірчиці

Трохи часнику або зелені

Спосіб приготування:

Подрібніть в блендері анчоуси і каперси. Змішайте з гірчицею і майонезом. За бажанням додайте нарізану зелень або пропущений через прес часник.

Соус "Цезар" з анчоусами

Соус "Цезар" / Фото: Depositphotos

Складові:

2 зубчики часнику

4 філе анчоуса

1 ч.л. солі

1 ч.л. меленого перцю

1 ст.л. свіжовичавленого лимонного соку

1 ч.л. вустерського соусу

1/2 ч.л. діжонської гірчиці

1 великий яєчний жовток

1/2 склянки оливкової олії екстра вірджин

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Спосіб приготування:

Помістіть давлений часник, філе анчоуса і сіль в дерев'яну салатну миску. Використовуючи дві вилки, розітріть часник і анчоуси в пасту. Додайте перець, лимонний сік, вустерський соус, гірчицю і яєчний жовток, збийте виделкою. Влийте оливкову олію і перемішайте.

Соус "Цезар": рецепт з сиром

Соус "Цезар" з пармезаном / Фото: freepik.com Реклама

Складові:

2 філе анчоуса в олії

1 зубчик часнику

2 ст.л. легкого майонезу

1 ч.л. лимонного соку

15 г сиру пармезан, дрібно натертого

2,5 ст.л. холодної кип'яченої води

Спосіб приготування:

Злийте з анчоусів рідину і крупно наріжте. Часник також крупно поріжте. Покладіть філе анчоусів у ступку, додайте часник і розітріть товкачем у пасту. Додайте майонез, лимонний сік, пармезан і воду. Добре перемішайте.

Соус "Цезар" простий

Простий соус для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Складові:

150 г майонезу

1 ст.л. лимонного соку

1-2 зубчики часнику

2-3 анчоуса

Спосіб приготування:

Пропустіть часник через прес. Розітріть разом з анчоусами. З'єднайте всі інгредієнти з майонезом і перемішайте до однорідності.

Соус "Цезар" без анчоусів

Заправка для "Цезаря" / Фото: Depositphotos

Складові:

1 зубчик часнику

1 ч.л. гірчиці

1 яєчний жовток

1 ст.л. лимонного соку

45 мл оливкової олії

1 ч.л. червоного винного оцту

1 ч.л. вустерського соусу

2 краплі табаско

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Очистіть і нарубайте часник якомога дрібніше, роздавіть його пласкою стороною ножа і перетріть з сіллю. Потрібно отримати часникову пасту. У миску для заправки викладіть яєчний жовток, додайте гірчицю і сік лимона. Добре все змішайте до однорідності. Додайте часникову пасту, оцет і перемішайте. Тонкою цівкою при постійному збиванні влийте олію. Додайте вустерський соус, табаско і перець. Перемішайте.

Чим замінити соус "Цезар"

Ви можете купити готовий соус "Цезар" або заправити салат майонезом, додавши часник, оцет або свіжовичавлений лимонний сік.

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