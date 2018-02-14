Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

Вкусная творожная запеканка с изюмом / Фото: Getty Images
Запеканка из творога – один из самых простых и популярных завтраков. Ее можно есть и теплой, и холодной. Сладкая запеканка особенно хороша вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.
Существует множество рецептов блюд из творога на любой вкус. Мы предлагаем вам приготовить творожную запеканку с изюмом и ванилью.
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Запеканка из творога с изюмом и ванилью
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 ст.л. с верхом манной крупы
- 3-4 яйца
- 4 ст. ложки сметаны
- 3 ст. ложки сахара
- 50 г светлого изюма
- По щепотке ванильного сахара и соли
- Немного сливочного масла для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Промойте изюм, залейте его кипятком и оставьте на 40 минут. За это время приготовьте тесто.
- Насыпьте в миску или кастрюлю манную крупу, смешайте ее с 3 столовыми ложками сметаны и оставьте набухать на полчаса.
- Измельчите творог, протерев его через сито, или с помощью блендера. Можно также взбить его в однородную массу миксером.
- Добавьте к творогу набухшую манку и сметану, яйца, сахар, соль и ваниль, тщательно взбейте миксером или в блендере.
- Слейте воду с изюма и обсушите его бумажным полотенцем. Затем добавьте изюм к творожной массе и тщательно перемешайте. Можно также добавить чайную ложку лимонной цедры, натертой на мелкой терке.
- Форму для выпекания смажьте кусочком сливочного масла, затем аккуратно выложите приготовленную творожную массу, равномерно распределите ее и разровняйте. Затем смажьте поверхность тонким слоем сметаны (1 столовая ложка).
- Поместите форму с творожной массой в духовку, предварительно нагретую до 180 С. Запекайте до золотистого цвета. Примерно через 40-45 минут она будет готова.
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