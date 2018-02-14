Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

Научитесь делать вкусную запеканку из творога – это идеальный вариант для сытного завтрака, аппетитного перекуса или легкого ужина

Вкусная творожная запеканка с изюмом / Фото: Getty Images

Запеканка из творога – один из самых простых и популярных завтраков. Ее можно есть и теплой, и холодной. Сладкая запеканка особенно хороша вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.

Существует множество рецептов блюд из творога на любой вкус. Мы предлагаем вам приготовить творожную запеканку с изюмом и ванилью.

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Запеканка из творога с изюмом и ванилью

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Ингредиенты:

500 г творога

2 ст.л. с верхом манной крупы

3-4 яйца

4 ст. ложки сметаны

3 ст. ложки сахара

50 г светлого изюма

По щепотке ванильного сахара и соли

Немного сливочного масла для смазывания формы

Рецепт приготовления:

Промойте изюм, залейте его кипятком и оставьте на 40 минут. За это время приготовьте тесто. Насыпьте в миску или кастрюлю манную крупу, смешайте ее с 3 столовыми ложками сметаны и оставьте набухать на полчаса. Измельчите творог, протерев его через сито, или с помощью блендера. Можно также взбить его в однородную массу миксером. Добавьте к творогу набухшую манку и сметану, яйца, сахар, соль и ваниль, тщательно взбейте миксером или в блендере. Слейте воду с изюма и обсушите его бумажным полотенцем. Затем добавьте изюм к творожной массе и тщательно перемешайте. Можно также добавить чайную ложку лимонной цедры, натертой на мелкой терке. Форму для выпекания смажьте кусочком сливочного масла, затем аккуратно выложите приготовленную творожную массу, равномерно распределите ее и разровняйте. Затем смажьте поверхность тонким слоем сметаны (1 столовая ложка). Поместите форму с творожной массой в духовку, предварительно нагретую до 180 С. Запекайте до золотистого цвета. Примерно через 40-45 минут она будет готова.

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