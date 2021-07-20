Как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов

Абрикосовый джем – вкусный, ароматный и очень полезный десерт из абрикосов. В джеме есть весь набор витаминов (А, В, С, Е, Р, РР), полезных веществ и микроэлементов. В нем много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода.
В этой статье мы поделимся лучшими рецептами абрикосового джема на зиму – от классических до оригинальных с добавлением цитрусового сока.
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Абрикосовый джем от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- 900 г абрикосов
- 900 г сахара
- 1 лимон
- 25 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Смазать алюминиевую кастрюлю или миску сливочным маслом.
- Абрикосы помыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Полить лимонным соком. Накрыть фрукты полотенцем и оставить на ночь.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить около 15 минут до полного растворения сахара. Затем увеличить огонь и дать фруктам покипеть 15-20 минут, периодически помешивая.
- Капнуть немного джема на холодное блюдце и дать остыть в течение нескольких секунд, затем попробовать его пальцем. Если он не растекается, джем готов. Если джем по-прежнему жидкий, дать ему покипеть еще 5 минут и повторить тест. Таким образом довести варенье до желаемой консистенции.
- Разлить теплый джем в подготовленные банки и закатать.
Абрикосовый джем с лимоном и корицей
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек
- 550 г сахара
- 1 палочка корицы
- сок и цедра 1 лимона
Рецепт приготовления:
- Абрикосы нарезать кусочками, засыпать сахаром, оставить на несколько часов.
- Добавить палочку корицы и лимонную цедру, поставить на огонь. Когда закипит, добавить лимонный сок. Варить до загустения.
- Разлить горячий джем по стерилизованным банкам.
Абрикосовый джем на сиропе
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек
- 1 кг сахара
- 1 л воды
Рецепт приготовления:
- Абрикосы помыть и удалить косточки. Половину абрикосов нарезать кусочками, половину оставить целиком.
- В кастрюлю насыпать сахар, залить водой и варить на среднем огне до появления пузырей.
- Добавить абрикосы и варить, помешивая и снимая пену, пока джем не загустеет и не потемнеет. Капля готового джема не должна растекаться на блюдце.
- Остудить полностью, накрыв крышкой, обернутой полотенцем. Крышку снять аккуратно, на давая конденсату попасть в джем.
- Переложить в холодные стерилизованные банки, плотно закрутить крышкой и поставить в прохладное место.
Абрикосовый джем с агар-агаром
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек
- 500 г сахара
- 10 г агара
- 160 мл воды
Рецепт приготовления:
- Замочить агар-агар в воде и оставить на 30 минут.
- Абрикосы измельчить блендером в пюре.
- Поставить абрикосовое пюре на огонь и всыпать половину сахара.
- Агар-агар довести до кипения. Добавить оставшийся сахар и довести до кипения.
- Помешивая абрикосы, тонкой струйкой влить агарово-сахарную смесь. Прокипятить в течение 5 минут.
- Переложить джем в подготовленные банки.
Абрикосовый джем с апельсиновым соком
Ингредиенты:
- 700 г спелых абрикосов
- 2 ст.л. свежевыжатого апельсинового сока
- 1 стакан сахара или по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разрезать абрикосы пополам и удалить косточки.
- В большую кастрюлю с толстым дном отправить абрикосы, апельсиновый сок и сахар, размешать. Нагреть на среднем огне.
- Когда абрикосы пустят сок, увеличить нагрев. Варить, часто помешивая деревянной ложкой, пока абрикосы не превратятся в грубое пюре, около 15 минут. Попробовать, добавить больше сахара, если нужно.
- Готовый джем по желанию взбить блендером. Переложить в чистую банку и дать остыть. Джем может храниться в холодильнике до 2 недель.
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Напомним, ранее мы делились рецептами малинового варенья на зиму.