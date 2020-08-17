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Как консервировать помидоры черри на зиму: лучшие рецепты заготовок

4 августа, 12:33

Ирина Маслова

Маринованные томаты черри – это вкусно и красиво. Прежде чем приступать к приготовлению, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие помидоры без вмятин и пятен

Заготовки из помидоров черри на зиму / Фото: pexels.com

Опытные и старательные хозяйки вошли в ответственный процесс заготовок на зиму. Мы рассказывали, о 5 вариантах приготовления лечо, теперь узнаем, что делать с черри. Сорт этих маленьких помидоров создан для заготовок. Это прекрасное дополнение к любому мясному блюду, картофелю, макаронам. Ниже узнаете, как их законсервировать максимально вкусно. А в этом материале получите полную информацию, где выгоднее всего купить продукты для пикника.

Маринованные черри на зиму: рецепт

Помидоры черри на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для маринада на 3 л воды

Способ приготовления

  1. Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри.
  2. Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры.
  3. Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения.
  4. Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.

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Помидоры черри на зиму в остро-сладком маринаде

Помидоры черри в остро-сладком маринаде / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать.
  2. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут.
  3. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации.
  4. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Маринованные помидоры черри с петрушкой и чесноком

Помидоры черри в банках / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Помидоры черри хорошо вымыть и обсушить.
  2. В баночки сложить специи и очищенный чеснок.
  3. Добавить хорошо промытую и сухую зелень петрушки. Плотно уложить помидоры в банки.
  4. Залить кипятком и оставить на 20 минут.
  5. Слить воду с кастрюлю, добавить из расчета на 1 л воды 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли. Хорошо прокипятить маринад.
  6. Добавить на литр маринада 1/2 ч. ложки уксусной эссенции.
  7. Залить маринад в банки и закрутить крышками. Убрать в одеяло на ночь.

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