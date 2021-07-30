Как приготовить яблочный сок на зиму: ТОП-5 рецептов

Яблочный сок – очень популярный и любимый напиток. Его можно купить уже в готовом виде, но разве сравнится сок из пакета с домашним, приготовленным собственноручно, да еще и из плодов, выращенных в своем саду?
А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.
Заготавливают яблочный сок двумя основными способами. В первом случае его кипятят с добавлением сахара, а затем горячим разливают по банкам и закатывают. Во втором свежевыжатый яблочный сок процеживают, доводят до кипения и, разлив по банкам, стерилизуют 10-15 минут, закатывают.
Как приготовить абрикосовый компот: три простых рецепта
Яблочный сок: польза для здоровья
Натуральный сок из яблок содержат витамины А, В, и C, которые повышают иммунные силы организма.
В состав яблочного сока также входят биотин, пантотеновая и фолиевая кислоты. Последняя способствует укреплению волос и ногтей.
Кроме того, домашний сок из яблок богат минеральными соединениями железа, магнием и фосфором.
Как заготовить яблочный сок на зиму: рецепты и советы
Яблочный сок на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 кг яблок
- 500 г сахара
Способ приготовления:
- Яблоки вымыть, нарезать на дольки и отжать при помощи соковыжималки или мясорубки с насадкой.
- Перелить сок в эмалированную кастрюлю, добавить сахар по вкусу, включить средний огонь.
- Довести сок до первых признаков закипания. Пенку снимать шумовкой.
- Как только сок закипел, огонь выключить.
- Разлить в теплые стерилизованные банки, закрыть крышками.
- Остужать яблочный сок под теплым пледом в перевернутом виде. Хранить в прохладном месте.
Как сделать сливовый сок в домашних условиях на зиму
Яблочный сок: рецепт с мякотью
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1.5 кг яблок
- 2 стакана воды
- Сахарный сироп – по вкусу (1-2 стакана)
Способ приготовления:
- Яблоки очистить от шкурки и семян. Нарезать дольками.
- Переложить яблочные ломтики в большую кастрюлю, желательно эмалированную, влить воду.
- Дождаться закипания, проварить пятнадцать минут.
- Пюрировать яблочную мякоть в мясорубке или блендере. Через мясорубку яблочную основу пропустить два раза, для большей нежности.
- Смешать яблочное пюре и сахарный сироп, поставить на плиту. Как только пюре закипит, засечь пять минут.
- Немного остудить массу и снова протереть пюре. Лучше всего использовать частое металлическое сито.
- Снова довести массу до кипения, тут же разлить в теплые банки и укупорить.
На заметку: чтобы приготовить сироп, нужно смешать сахар и воду в равных количествах и довести до кипения.
Яблочный сок без сахара на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты на 1 л сока:
- 1.7 кг яблок
Способ приготовления:
- Яблоки нужно вымыть, затем порезать небольшими дольками. Фрукты можно использовать вместе с сердцевиной.
- Нарезанные яблоки партиями загрузить в соковыжималку, образовавшийся сок процедить через марлю или через сито, затем вылить в миску или кастрюлю, где он будет вариться.
- Емкость с соком поставить на огонь и довести до кипения. В процессе тепловой обработки, оставшаяся после процеживания мякоть будет пониматься вверх и ее нужно снимать, используя шумовку или специальную ложку.
- Когда напиток закипит, огонь уменьшить, проварить 10 минут.
- Готовый яблочный сок без сахара разлить по стерильным банкам, закрыть крышками.
- Банки нужно перевернуть и укутать до остывания.
Яблочный сок без мякоти
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- яблоки
- сахар
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, крупно нарезать и пропустить через соковыжималку. Снять пену.
- Процедить сок через сито, застеленное плотной тканью. Пену отжать руками через тряпку.
- Добавить сахар из расчета: 500 г на 3 л сока. Довести до температуры 95 С.
- Горячим разлить сок в стерилизованные банки и закрыть крышками.
- Перевернуть банки донышками вверх, укутать их и оставить до полного остывания. Хранить в погребе или в подвале.
Яблочный сок без кипячения
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 кг яблок
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, разрезать на четыре части и пропустить через соковыжималку. С поверхности убрать пену.
- Яблочный сок поставить на плиту. Помешивая, довести почти до кипения, снимая пену. Следить, чтобы сок не закипел.
- Банки хорошо помыть содой, стерилизовать их в духовке в течение 15 минут. Крышки прокипятить.
- В подготовленную тару налить яблочный сок, закатать жестяными крышками.
- Перевернуть, накрыть теплой тканью и оставить до утра. Закатку отнести на хранение в кладовку.
Смотрите видео, как приготовить киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов.