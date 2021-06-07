Известный шансонье из Черновцов объяснил, почему на самом деле Ани Лорак уехала в Россию

Шансонье считает, что решение переехать в Россию и строить там карьеру Ани Лорак принимала не сама

Известный шансонье из Черновцов рассказал, почему Ани Лорак уехала в Россию / Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/emil.krupnik

Хоть певица Ани Лорак гражданка Украины, активную деятельность она ведет в России. В Сети часто критикуют позицию артистки, но он предпочитает не комментировать эту тему. Шансонье из Черновцов Эмиль Крупник в интервью изданию "Гордон" рассказал, почему Ани Лорак выбрала карьеру в России.

По словам шансонье, такое решение певица принимала не сама.

"Каролина большим умом не отличается. Сначала она жила умом Юры Фалесы, потом других… Она прекрасная, красивая, замечательная женщина, изумительно поет, у нее судьба непростая. Мы все это понимаем, но требовать от нее интеллектуальных осмыслений своего поведения не стоит. Тот, кто ее продюсирует, сказал: "Надо переезжать в Россию, потому что денег здесь не будет". Понятно, что это выглядит нехорошо, и можно понять людей, которые ее осуждают", – объяснил Эмиль Крупник.

Известный шансонье из Черновцов рассказал, почему Ани Лорак переехала в Россию / Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/emil.krupnik

Также он рассказал, как к Ани Лорак относятся на ее малой родине в Черновцах.

"Все зависит от взглядов людей, как и везде. Украинские патриоты плохо к ней относятся. В Черновцах их большинство, в том числе в музыкальной среде. Там есть на Театральной площади Аллея звезд – выходцев из Черновцов. Году в 2015-м звезду Ани Лорак просто вырыли. Ночью. А власти не восстанавливают. На месте, где была звезда, теперь дырка", – рассказал Эмиль.

Стоит отметить, совсем недавно Ани Лорак поделилась в Instagram, что планирует дать концерт в Черновцах.

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Напомним, сейчас в Сети активно обсуждают воссоединение Ани Лорак с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

В этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией / Фото: Instagram

Отметим, не так давно в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

Также на днях Мурат посетил концерт экс-супруги.

Смотрите интервью, в котором украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и как он относится к ее выступлениям в России :

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак исполнила патриотическую песню в эфире росТВ.