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Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Вчера, 09:20

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили в браке 10 лет. Пара развелась после многочисленных измен бизнесмена

Бывший муж Ани Лорак пришел на ее концерт
Бывший муж Ани Лорак пришел на ее концерт
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

Не первый день в Сети обсуждают воссоединение Ани Лорак с ее экс-супругом Муратом Налчаджиоглу. Сама певица опровергает слухи и отмечает, что им просто удалось наладить хорошие отношения после развода. На днях Ани Лорак дала концерт в одном из загородных комплексов Москвы. Присутствовал на концерте и экс-супруг певицы с их общей дочерью Софией.

Совместных фото пары нет, но на страничке Софии в Instagram появилось видео с мероприятия – в кадр попал и Мурат.

Sonia jan 09 (@soniknomik)

Внимательные подписчики сразу же вновь заговорили о воссоединении семьи.

  • "Какая красивая семья! Киев вас ждет!"
  • "Рада, что мама с папой вместе, вы семья! Ура! София – красавица!"

К слову, после развода экс-супруг певицы ранее на ее концертах не был замечен.

Стоит отметить, что ради этого концерта Ани Лорак пропустила музыкальную премию МУЗ-ТВ. Между прочим, не так давно певица отсутствовала и на премии RU.TV, хоть ее выступление организаторы анонсировали.

Совсем скоро у дочери Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу Софии день рождения. Ей исполнится 10 лет. Не исключено, что певица устроит большой праздник для дочки, и, конечно же, папа Софии не пропустит это мероприятие.

Напомним, в этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Фото: Instagram

Отметим, не так давно в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

Певица не так давно ответила на вопрос, что сейчас происходит в ее личной жизни. Ани Лорак призналась, что влюблена, но больше ничего не стала комментировать.

Как звезды переживают расставания – смотрите в сюжете:

Предлагаем узнать историю любви и скандального развода Ани Лорак и Мурата.

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