Ани Лорак собирается приехать из России и дать концерт в Черновцах
Артистка планирует в скором времени отправиться в турне, в том числе и по городам Украины
Певица Ани Лорак, у которой проблемы с налоговой, планирует устроить концертный тур по городам не только России, но и Украины.
В Instagram она анонсировала свое шоу, с которым, вероятно, отправится на гастроли.
"Жду встречи с тобой. Скучаю…Скоро увидимся", – написала Ани Лорак и добавила хештег #шоуTheBest.
В комментариях у артистки поинтересовались, будет ли концерт в Черновцах, на что Лорак лаконично ответила на украинском: "Буде!".
Отметим, что уже несколько лет артистка живет и работает в России, иногда навещая родную Украину. Последний публичный визит Лорак на родину был в марте. Тогда артистка посетила одну из украинских радиостанций.
В этом году певица уже приезжала в Украину. Во время прошлого визита она успела встретиться с лучшей подругой и показала редкое фото с мамой.
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