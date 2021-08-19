Hermès выпустили миску для собак, стоимостью 30 тысяч гривен. Что в ней особенного (фото)

Миска для собак Hermès / Фото: Hermes
Модные бренды продолжают менять маркетинговые стратегии, внедрять новые технологии и хайповать на разных темах, как, например, создавать пушистые розовые сумки.
Так, Hermès решили выпустить миску для собак. Тарелочка для домашних питомцев изготовлена из дуба методом, который используют в производстве традиционных бочек. Она имеет две внутренние чаши из нержавеющей стали. Их можно разделить между собой и поставить отдельно. Крепятся чаши друг к другу магнитами.
Владельца собачек такая миска обойдется в 1140 долларов, что приблизительно равно 30 тысячам гривнам.
Hermès рассказали в релизе, что тарелка – это "сочетание морского вдохновения и мастерства в мире конного спорта", как будто соединяет сушу и море, которые приносят невероятную радость лучшему другу человека.
Если вы настолько любите своего питомца, что готовы потратить такую невероятную сумму на его миску, лучше переведите их в благотворительные фонды или пожертвуйте приютам для животных.
Смотрите в ролике о звездах, которые обожают своих собачек:
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