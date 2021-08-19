Hermès випустили миску для собак, вартістю 30 тисяч гривень. Що в ній особливого (фото)

/ Фото: Hermes
Модні бренди продовжують міняти маркетингові стратегії, впроваджувати нові технології і хайпувати на різних темах, як, наприклад, створювати пухнасті рожеві сумки.
Так, Hermès вирішили випустити миску для собак. Тарілочка для домашніх вихованців виготовлена з дуба методом, який використовують у виробництві традиційних бочок. Вона має дві внутрішні чаші з нержавіючої сталі. Їх можна розділити між собою і поставити окремо. Кріпляться чаші один до одного магнітами.
Власникам собачок така миска обійдеться в 1140 доларів, що приблизно дорівнює 30 тисячам гривнень.
Hermès розповіли в релізі, що тарілка – це "поєднання морського натхнення і майстерності в світі кінного спорту", це ніби з'єднує сушу і море, які приносять неймовірну радість найкращому другові людини.
Якщо ви настільки любите свого вихованця, що готові витратити таку неймовірну суму на його миску, краще переведіть їх в благодійні фонди або пожертвуйте притулкам для тварин.
Дивіться в ролику про зірок, які люблять своїх собачок :
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